Nhắc đến thực phẩm giàu sắt, nhiều người thường nghĩ ngay đến thịt bò. Tuy nhiên, thịt vịt loại thực phẩm quen thuộc, dễ mua và thường có giá phải chăng cũng cung cấp sắt cùng lượng protein, selen, kẽm và nhiều vitamin nhóm B cần thiết cho cơ thể.



Thịt vịt lâu nay đôi khi bị "mang tiếng" nhiều mỡ, đặc biệt khi ăn cả phần da. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa loại thịt gia cầm này không phù hợp với một chế độ ăn lành mạnh. Lựa chọn phần thịt nạc, bỏ da và kiểm soát cách chế biến có thể giúp giảm đáng kể lượng chất béo và năng lượng trong khẩu phần.

Không chỉ có hương vị đặc trưng, thịt vịt còn sở hữu thành phần dinh dưỡng đáng chú ý. Trong đó, sắt là một trong những khoáng chất quan trọng, bên cạnh protein, kẽm, selen, phốt pho và các vitamin nhóm B.

Giá trị dinh dưỡng của thịt vịt thay đổi tùy phần thịt, có hay không có da và phương pháp chế biến. Phần thịt có da thường chứa nhiều năng lượng và chất béo hơn so với thịt bỏ da.

Ảnh minh họa

Những lợi ích sức khỏe đáng chú ý của thịt vịt

Bổ sung sắt, hỗ trợ quá trình tạo máu

Sắt là khoáng chất thiết yếu để cơ thể sản xuất hemoglobin và vận chuyển oxy đến các mô.

Thịt vịt cung cấp sắt heme, cùng protein và một số vitamin nhóm B, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn thịt vịt có thể "chữa thiếu máu". Người bị thiếu máu, đặc biệt thiếu máu do thiếu sắt, cần được xác định nguyên nhân và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Cung cấp protein giúp duy trì cơ bắp

Với lượng protein tương đối cao, thịt vịt có thể góp phần đáp ứng nhu cầu đạm của cơ thể.

Protein không chỉ giúp duy trì khối lượng cơ mà còn tham gia vào quá trình xây dựng, sửa chữa mô và nhiều hoạt động sinh lý khác.

Có thể luân phiên thịt vịt với cá, thịt gà, thịt nạc, trứng, sữa, đậu và các nguồn protein khác để tạo nên chế độ ăn đa dạng.

Bổ sung selen, kẽm và hỗ trợ chức năng miễn dịch

Thịt vịt cung cấp một số khoáng chất vi lượng như selen và kẽm. Selen tham gia vào hoạt động của các enzyme chống oxy hóa, trong khi kẽm có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch, quá trình tổng hợp protein và sửa chữa mô. Tuy nhiên, khả năng miễn dịch của cơ thể phụ thuộc vào tổng thể chế độ dinh dưỡng và lối sống, không phải riêng một loại thực phẩm.

Cung cấp vitamin nhóm B, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng

Các vitamin B1, B2, B3, B5, B6 và B12 trong thịt vịt tham gia vào quá trình chuyển hóa carbohydrate, protein và chất béo thành năng lượng. Một số vitamin nhóm B còn cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thần kinh và quá trình tạo tế bào máu. Vì vậy, bổ sung đa dạng thực phẩm giàu vitamin nhóm B là một phần quan trọng của chế độ ăn cân bằng.

Ảnh minh họa

Bổ sung phốt pho cho xương và răng

Thịt vịt cung cấp phốt pho khoáng chất tham gia vào cấu trúc của xương và răng, đồng thời đóng vai trò trong chuyển hóa năng lượng. Tuy nhiên, để duy trì hệ xương khỏe mạnh, cơ thể còn cần nhiều yếu tố khác như canxi, vitamin D, protein và hoạt động thể chất phù hợp.

Làm phong phú nguồn protein trong chế độ ăn

Không có một loại thịt nào cần thiết phải xuất hiện trong mọi bữa ăn. Việc đa dạng hóa nguồn protein giúp cơ thể nhận được nhiều loại dưỡng chất khác nhau. Thịt vịt có thể được sử dụng xen kẽ với thịt gà, cá, trứng, thịt nạc và các nguồn đạm thực vật. Cách lựa chọn phần thịt và phương pháp chế biến sẽ quyết định đáng kể đến lượng chất béo và năng lượng của bữa ăn.

Ăn thịt vịt thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Thịt vịt có lượng chất béo tập trung đáng kể ở da và lớp mỡ dưới da. Vì vậy, nếu đang kiểm soát cân nặng, cholesterol hoặc tổng lượng chất béo trong khẩu phần, nên bỏ da và phần mỡ nhìn thấy được trước khi ăn.

Đặc biệt các món luộc, hấp hoặc nấu canh thường là lựa chọn phù hợp hơn so với món chiên ngập dầu hoặc chế biến với nhiều chất béo.

Ngoài ra, cần chú ý an toàn thực phẩm: thịt vịt phải được nấu chín kỹ, bảo quản lạnh đúng cách và không nên để thức ăn đã nấu ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Lưu ý nếu muốn tối ưu hóa việc hấp thu sắt, nên tránh uống trà hoặc cà phê ngay sát bữa ăn. Một số hợp chất polyphenol trong những đồ uống này có thể làm giảm hấp thu sắt.

Thịt vịt có thể chế biến được nhiều món ngon. Ảnh minh họa.

Những ai nên lưu ý khi ăn thịt vịt?

Thịt vịt có thể nằm trong chế độ ăn của đa số người khỏe mạnh, nhưng khẩu phần và cách chế biến cần được điều chỉnh ở một số trường hợp.

Người mắc gout hoặc tăng acid uric: Thịt vịt chứa purin, vì vậy không nên ăn quá nhiều và cần tuân thủ chế độ ăn phù hợp với tình trạng bệnh.

Người thừa cân, béo phì: Nên ưu tiên phần thịt nạc, bỏ da và hạn chế các món quay, chiên nhiều dầu mỡ.

Người cần kiểm soát chất béo trong khẩu phần: Nên lựa chọn thịt bỏ da, hạn chế mỡ vịt và các món chế biến nhiều dầu.

Người có bệnh lý hoặc chế độ ăn đặc biệt: Nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn khẩu phần phù hợp.