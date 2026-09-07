Ông Lưu năm nay 45 tuổi ở Trung Quốc, trong một cuộc khám sức khỏe năm ngoái, người ta phát hiện một nốt mờ dạng kính mờ trong phổi của ông. Mặc dù bác sĩ đánh giá nguy cơ thấp và khuyên nên đi khám định kỳ, nhưng ông vẫn không thể rũ bỏ nỗi lo lắng.

Sau khi đọc vài thông tin về "hành tây ngăn ngừa ung thư" trên điện thoại, ông bắt đầu "liệu pháp ăn kiêng" của riêng mình, ăn một củ hành sống mỗi ngày không bỏ sót, đôi khi thậm chí còn ăn trực tiếp như một món ăn nhẹ. Ban đầu, ông nghĩ rằng mình đã tìm ra "phương pháp tắt để chống lại ung thư" mà không cần thuốc men hay tiền bạc.

Ông chỉ duy trì được tình trạng đó chưa đầy ba tháng trước khi các vấn đề bắt đầu xuất hiện. Ông Lưu bắt đầu bị đau bụng thường xuyên, trào ngược axit và thỉnh thoảng bị tiêu chảy. Tình trạng tồi tệ nhất là khi ông thức dậy vào sáng sớm với cảm giác nóng rát ở dạ dày, và chất nôn của ông có lẫn máu. Gia đình vội vàng đưa ông đến phòng cấp cứu đêm đó, nơi nội soi cho thấy ông bị loét dạ dày kèm theo chảy máu.

Nằm trên giường bệnh, ông Lưu không thể hiểu nổi: chẳng phải hành tây có tác dụng chống ung thư sao? Sao ông lại bị xuất huyết dạ dày sau khi ăn chúng?

Hành tây có tác dụng chống ung thư?

Sức khỏe tim mạch hiện là mối quan tâm lớn của nhiều người, và nhiều người mua thực phẩm chức năng như dầu cá để duy trì sức khỏe, nhưng những sản phẩm này thường khá đắt tiền. Bạn có biết rằng hành tây với giá thành rẻ, cũng có thể mang lại hiệu quả bảo vệ tim mạch tuyệt vời, biến chúng thành "nhà vô địch bảo vệ tim mạch" thực sự?

Đây không phải là sự phóng đại; nó có cơ sở khoa học nhất định. Hành tây chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, chẳng hạn như diallyl và disulfide , có thể ức chế cholesterol lipoprotein mật độ thấp trong máu. Nó cũng có thể làm chậm quá trình xơ hóa cơ tim và có lợi cho việc tăng cường khả năng chống oxy hóa của tế bào cơ tim, cải thiện chức năng tâm trương và tâm thu của tim.

Quercetin có trong hành tây là một chất chống oxy hóa tuyệt vời có thể làm sạch mạch máu và giảm viêm bên trong chúng sau khi vào cơ thể. Hơn nữa, quercetin còn là một chất "sàng lọc" có thể làm giảm mức cholesterol lipoprotein mật độ thấp trong mạch máu, ngăn ngừa sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và tăng mức cholesterol lipoprotein mật độ cao, cho phép mạch máu làm sạch "chất thải" tốt hơn.

Hành tây cũng là một loại thực phẩm hiếm hoi chứa prostaglandin A. Các loại rau chứa chất này có thể làm giãn thành mạch máu, giảm sức cản dòng chảy của máu và giảm sự kết tập tiểu cầu trong mạch máu, do đó giúp máu lưu thông trơn tru hơn, rất có lợi cho những người mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, công thức này còn chứa các chất tương tự như thuốc hạ đường huyết besylate. Tương tự như các thành phần khác, chất này có thể tạo ra quercetin, một chất có tác dụng lợi tiểu mạnh, khi vào trong cơ thể. Nó cũng có thể cải thiện tỷ lệ sử dụng glucose của tế bào và đóng vai trò nhất định trong việc hạ đường huyết.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học châu Âu đã đánh giá mối liên hệ giữa 142 loại thực phẩm, 38 chất dinh dưỡng và nguy cơ ung thư gan.

Nghiên cứu này bao gồm dữ liệu từ gần 60.000 nam giới trong độ tuổi từ 40 đến 74. Dữ liệu về chế độ ăn uống, lối sống, tiền sử bệnh lý và tiền sử gia đình mắc ung thư của người tham gia được thu thập thông qua bảng câu hỏi. Những người tham gia được theo dõi trong 11,9 năm. Trong thời gian theo dõi, có 431 người tham gia được chẩn đoán mắc ung thư gan mới, với tỷ lệ mắc tích lũy là 0,72%.

Phân tích cho thấy cứ mỗi độ lệch chuẩn tăng lên trong lượng tiêu thụ hành tây (khoảng 5,54 g/ngày), nguy cơ ung thư gan giảm 33%.

Các nhà nghiên cứu tin rằng hành tây rất giàu chất xơ, có thể làm giảm quá trình tổng hợp chất béo trong gan và giảm gánh nặng cho gan sau khi vào cơ thể. Chúng cũng có thể duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột và giảm viêm; các nước phương Tây thậm chí còn gọi hành tây là "nữ hoàng của các loại rau".

Thực tế, ngay từ năm 2015, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hành tây có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng và ung thư thực quản. Nó đóng một vai trò nhất định trong việc giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư tuyến tiền liệt.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nhiều thành phần trong hành tây có tác dụng chống ung thư. Selen có thể thúc đẩy quá trình tự chết của tế bào ung thư và ức chế sự hình thành mạch máu khối u; quercetin có thể ức chế sự tăng sinh và bám dính của tế bào ung thư; allyl sulfide có thể ngăn chặn sự hình thành và sao chép DNA của tế bào ung thư, và đóng vai trò trong việc ngăn ngừa sự xuất hiện của nhiều loại ung thư; flavonoid có thể loại bỏ các gốc tự do và ức chế sự hình thành của nhiều loại tế bào ung thư như ung thư gan và ung thư đại tràng.

Tuy nhiên, không thể chống lại ung thư chỉ bằng cách ăn hành tây, vì lượng các thành phần này khá hạn chế. Liều lượng được sử dụng trong nghiên cứu không đủ để đạt được kết quả mong muốn chỉ bằng cách ăn hành tây. Duy trì lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống cân bằng hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa ung thư.

Để tối đa hóa sự hấp thụ các hoạt chất từ hành tây, nên ăn sống, khoảng nửa củ mỗi ngày. Khi mua hành tây, bạn sẽ thấy chúng có nhiều màu sắc khác nhau; loại nào tốt hơn?

Từ góc độ dinh dưỡng, chất anthocyanin trong hành tím… Loại hành này tương đối giàu chất dinh dưỡng, với hàm lượng protein, chất xơ và khoáng chất như canxi, magiê và kẽm cao hơn một chút so với các loại khác. Tuy nhiên, hành vàng và hành trắng lại có hàm lượng carotene và vitamin C cao hơn hành tím.

Về hương vị, loại vỏ trắng có hàm lượng nước và độ ngọt cao hơn, thích hợp hơn để ăn sống hoặc hầm; loại vỏ vàng có vị ngọt hơn với một chút cay nhẹ, có thể ăn sống hoặc chấm với nước chấm; loại vỏ tím có vị cay nhất, và thường được khuyến nghị nên nấu chín trước khi ăn.

Khi chọn hành tây, hãy chọn những củ có gân màu nâu, tốt nhất là bó chặt và có kích thước tương đương nhau, chọn củ to hơn. Bạn có thể chọn hành tây theo sở thích cá nhân; ví dụ, nếu bạn không ăn được đồ cay, hãy chọn hành tây trắng hoặc vàng, còn nếu bạn không ngại vị cay, hãy chọn hành tây tím.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù hành tây rất tốt, nhưng chúng không phù hợp với tất cả mọi người. Những người này được khuyên nên tránh ăn chúng.

1. Những người có mùi cơ thể nồng nặc

Các hợp chất lưu huỳnh trong hạt hành tây có thể được thải ra qua mồ hôi, làm trầm trọng thêm mùi cơ thể. Những người có mùi cơ thể nặng nên ăn ít hành tây hơn, đặc biệt là vào những tháng hè nóng bức khi họ đổ mồ hôi nhiều hơn.

2. Những người bị dị ứng

Những người dễ bị dị ứng có thể cảm thấy khó chịu như ngứa và sưng da sau khi ăn hành tây. Những người này nên tránh ăn hành tây.

3. Bệnh nhân bị loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày

Hành tây dễ sinh khí và kích thích tiết axit dạ dày khi vào cơ thể. Đối với bệnh nhân bị loét dạ dày hoặc trào ngược axit, ăn hành tây có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng và thậm chí có thể gây chảy máu vết loét trong trường hợp nặng.

4. Bệnh thận, bệnh gút

Hành tây là loại rau giàu kali, và những người suy thận không nên ăn chúng, vì có thể dễ dàng dẫn đến tăng kali máu và gây rối loạn nhịp tim. Bệnh nhân trong giai đoạn cấp tính của bệnh gút cũng được khuyên không nên ăn hành tây, đặc biệt là khi ăn kèm với nước dùng thịt đậm đà hoặc hải sản, vì điều này chỉ làm tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Nguồn và ảnh: QQ