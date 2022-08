Rau cải thảo nên mua loại xanh hay trắng mới tốt? Cải thảo có dấu hiệu này nhất định không nên mua!

Nói đến các loại rau cải, ta không thể không nhắc đến rau cải thảo - một loại rau ngon, bổ dưỡng. Ngoài việc chế biến được nhiều món ăn như xào, nấu, cuộn thịt hấp, cải thảo còn là nguyên liệu không thể thiếu trong món kim chi trứ danh của Hàn Quốc.

Thơm ngon, bổ dưỡng là vậy nhưng khi ra chợ, nếu để ý bạn sẽ thấy có hai loại rau cải thảo đang được bày bán. Một loại rau cải thảo có màu trắng, loại còn lại thì có màu xanh sẫm hơn khá nhiều. Nhưng chọn loại nào thì ngon hơn nhỉ, bạn có biết không?

Chọn mua rau cải thảo xanh hay trắng mới ngon?

Thời gian trưởng thành khác nhau, độ ngon ngọt cũng khác!

Cải thảo trắng thường được bán nhiều trên thị trường vào tháng 9, trong khi cải thảo xanh sẽ tái xuất trên thị trường sau tháng 10 hàng năm.

Sở dĩ cải thảo xanh xuất hiện muộn hơn là do có chu kỳ sinh trưởng dài hơn, do đó cải thảo có màu xanh cũng chứa nhiều chất xơ hơn, lá dày hơn, dai hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc rau cải thảo xanh sẽ giòn hơn, khi luộc, nấu cảm nhận rõ sợi thô, vị sẽ nhạt hơn và ít nước hơn một chút so với cải thảo trắng. Nhưng điều này sẽ có lợi cho đường ruột, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ của cơ thể.

Rau cải thảo xanh sẽ giòn hơn, khi luộc, nấu cảm nhận rõ sợi thô có trong rau.

Trong khi đó, cải thảo trắng có phần lá mỏng hơn, chứa hàm lượng nước cao hơn, khi chế biến, phần rau sẽ mềm, ngọt.

Dù khác nhau ở màu sắc, nhưng hàm lượng dinh dưỡng trong cả hai loại rau cải thảo xanh và trắng đều tương đương. Nếu bạn lựa chọn mua cải thảo trắng có nhiều nước, cân nặng của rau sẽ cao hơn, giá tiền đắt hơn chút đỉnh. Còn nếu bạn muốn mua rau vừa ngon vừa rẻ vừa tốt thì có thể lựa chọn rau cải thảo lá xanh.

Tuy nhiên, có một điều bạn cần lưu ý, cải thảo trắng có chứa nhiều nước hơn nên thời gian rau hỏng, thối sẽ nhanh hơn, chỉ bảo quản được vài ngày sẽ hỏng. Do đó khi mua về, bạn nên chế biến và ăn càng sớm càng tốt. Còn cải thảo xanh ít nước hơn nên để được lâu hơn.

Nếu cải thảo có dấu hiệu như thế này, đừng nên mua!

- Cải thảo xuất hiện nhiều đốm đen

Nếu trên lá có những đốm đen tức là cải thảo đã bị nấm mốc, không nên mua

Dù mua loại cải thảo có màu trắng hay xanh thì khi chọn bạn cũng cần chọn những lá sạch. Nếu trên lá có những đốm đen tức là cải thảo đã bị nấm mốc, rất có thể vết đốm là do đã bị phun quá nhiều formaldehyde - chất bảo quản thực phẩm giúp tươi lâu.

- Ấn vào rau thấy mềm

Khi mua bạn dùng tay ấn nhẹ vào, nếu ấn thấy phần rau chắc thì có nghĩa là cải thảo chặt, đầy đặn và có nhiều lõi cải hơn.

Khi mua cải thảo, bạn dùng tay ấn nhẹ vào, nếu ấn thấy phần rau chắc thì có nghĩa là cải thảo chặt, đầy đặn và có nhiều lõi cải hơn. Rau mềm nghĩa là phần lõi bên trong không phát triển tốt, sau khi loại bỏ lá già sẽ không còn lại nhiều.

Cẩn thận hơn, bạn có thể nhờ người bán hàng bổ đôi phần cải thảo để bạn có thể nhìn rõ hơn phần lõi bên trong nhé!

- Cải thảo có mùi lạ

Nếu cải thảo có mùi hăng kỳ lạ, giống mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện thì bạn cũng đừng nên mua.

Bởi lẽ rất có thể, phần rau này được tẩm bằng formaldehyde - một chất không có lợi cho sức khỏe.

