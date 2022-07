Thứ rau rẻ tiền ngoài chợ, ăn kiểu gì cũng ngon và mát, nhưng chẳng mấy ai biết nó thải độc, thanh lọc cơ thể và trị mụn cực tốt

Thứ rau rẻ tiền vào mâm cực giàu chất dinh dưỡng



Thứ rau rẻ tiền ngoài chợ đó chính là rau khoai lang - thứ rau xưa dành nuôi lợn, nhưng ở một số nước như Nhật, Đài Loan đều coi đó là "rau sống thọ" bởi nguồn dinh dưỡng quý giá và kho tàng vitamin của nó.

Riêng lượng vitamin B2 trong thứ rau rẻ tiền là khoai lang đã nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Rau này còn giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa... Vì vậy rau khoai lang được coi là "thần dược", khi ăn rau khoai lang giúp thải độc, thanh lọc cơ thể, no lâu nên giảm cân tốt - và đương nhiên ở một số nước được bán với giá khá đắt, trong khi ở Việt Nam giá lại rất rẻ.

Rau khoai lang - thứ rau rẻ tiền ở Việt Nam nhưng thải độc, thanh lọc cơ thể cực tốt.

Món canh rau lang, ngọn rau lang luộc… thanh nhiệt, thải độc rất tốt - nhất là khi cơ thể đang bị nóng do nhiệt thì loại rau này giúp ngừa mụn, trị mụn hiệu quả.

Hoặc cơ thể bị mụn chỉ cần lấy lá khoai lang non, đậu xanh, thêm chút muối và giã nhuyễn, bọc vào vải đắp vào vết mụn để tiêu mủ.

Rau khoai lang còn giúp tăng cường độ chắc khỏe của xương, tăng cường hệ miễn dịch, làm đẹp da, tốt cho người bị tiểu đường...

Những ngọn rau lang đỏ còn chứa một chất gần giống insulin (nhưng lá già thì không có), nên người bị bệnh tiểu đường thường xuyên ăn rau khoai lang luộc rất tốt để ổn định đường huyết.

Y học hiện đại cho rằng, rau khoai lang cực giàu chất xơ, lá rau chứa 1,95-1,97% chất nhựa tẩy nên có tác dụng nhuận tràng. Vitamin B6 ở rau khoai lang hàm lượng tương đương bông cải, cà rốt, chuối.

Những người không nên ăn rau khoai lang



Trong 100g rau khoai lang có 91,9g nước, 2,6g protid, 2,8g glucid, 1,4g xenluloza, 48mg canxi, 54mg photpho, 11mg vitamin C… và nhiều vitamin, khoáng chất, nhưng không phải ai cũng ăn được rau khoai lang. Cụ thể:

- Người bị tiêu chảy, hệ tiêu hóa kém thận trọng khi ăn rau khoai lang kẻo tăng gánh nặng cho dạ dày.

- Người viêm dạ dày, đường huyết thấp tránh ăn rau khoai lang vì bệnh thêm trầm trọng.

- Rau khoai lang nên chần trước khi xào để loại bỏ hàm lượng axit oxalic cao trong rau (vì chúng kết hợp với canxi trong cơ thể gây sỏi thận).

- Rau khoai lang nên được ăn kèm với thực phẩm chứa đạm động vật để giúp cân bằng dưỡng chất.

Rau khoai lang xào tỏi xanh mướt không bị đen, thơm lừng cực đưa cơm dân dã

Nguyên liệu

Đọt rau lang 700gr

Tỏi 4 tép, tiêu xay 1/2 muỗng cà phê, hạt nêm chay 1 muỗng cà phê, muối 1/3 muỗng cà phê, đường 1/2 muỗng cà phê, bột ngọt 1/2 muỗng cà phê, dầu ăn 2 muỗng canh.

Rau khoai lang - thứ rau rẻ tiền xào càng nhiều tỏi càng ngon. Ảnh minh họa.

Cách làm



Rau lang nhặt đọt non, bỏ gốc và các lá già, ngâm vào chậu nước muối pha loãng 5 phút rồi rửa lại cho sạch, để ráo.

Lột vỏ tỏi, 1 phần băm nhỏ, 1 phần xắt lát mỏng để riêng.

Đun sôi nồi nước (rau lang lâu chín nên phải luộc trước khi xào), nêm 1/2 muỗng cà phê đường rồi bỏ rau lang vào luộc 3 phút thì vớt ra thau nước lạnh ngâm 5 - 10 phút sau đó vớt ra rổ, để ráo.

Cách xào rau lang ngon

Phi thơm tỏi và đổ rau lang đã chần qua vào xào, dùng đũa đảo sơ rồi nêm nếm gia vị (ước lượng 700gr rau lang nêm 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1/3 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt).

Dùng đũa xốc và đảo đều để rau lang ngấm gia vị khoảng 3 phút. Nêm nếm lại cho vừa rồi trút ra đĩa, rắc tiêu xay lên trên cho thơm.

Rau lang xào tỏi đọt non nên vị ngọt, giòn và rất bùi, mùi tỏi thơm hấp dẫn. Nếu làm thêm chén nước mắm tỏi ớt chua ngọt nữa thì bay sạch nồi cơm.

Rau lang xào tỏi cách 2

Nguyên liệu (4 người)

Đọt rau lang 800gr

Tỏi băm 1 muỗng canh, dầu ăn 2 muỗng canh, muối/ hạt nêm.

Cách làm

Sơ chế và chần rau lang như trên.

Cách này khác ở chỗ khi nước sôi thì cho rau lang vào cùng 1 muỗng cà phê muối, nhấn cho ngập nước và chần sơ 3 phút đến khi rau lang hơi chín thì cho ngay vào thau nước lạnh ngâm một lúc rồi vớt ra để ráo.

Xào rau

Phi thơm tỏi, cho rau lang vào xào trên lửa to khoảng 3 phút. Nêm vào chảo 1 muỗng canh hạt nêm rồi tiếp tục xào đều tay thêm khoảng 3 phút nữa thì nêm nếm lại gia vị vừa ăn, gắp rau lang ra đĩa.

Rau lang xào tỏi xanh tươi, giòn ngọt, được nêm nếm vừa phải, ăn cùng cơm trắng cực ngon miệng.

Lưu ý là bạn muốn làm món rau khoai lang xào tỏi ngon ngọt ngoài mẹo trên, bạn nên chú ý chọn đọt non, lá nhỏ ngon hơn, cấu nhẹ vào thấy giòn, không bị cứng và dai. Tốt nhất nên chọn mua đọt rau khoai lang mới hái vào ngày trời mưa vì tươi rói, rất giòn ngọt và ngon nhất.

Không nên mua rau lang già, hay mềm nhũn vì bị chát, ăn không ngon. Khi chế biến nên ngắt bớt lá rau lang đi cho khỏi nhớt.

- Rau khoai lang chỉ nên xào với tỏi, không dùng hành khô vì mất mùi thơm hấp dẫn của tỏi. Nên cho nhiều tỏi băm sẽ giúp món ăn thơm ngon hơn. - Để rau xanh và giữ được độ giòn, cần xào đều tay trên lửa lớn. - Luộc rau cùng 1 ít muối sẽ giúp rau giữ được màu xanh tươi đẹp mắt. Luộc rau cùng với đường cũng giúp rau lang xanh mướt. - Việc luộc rau xong ngâm nước lạnh để rau được giòn ngon hơn. Nước luộc rau có thể nêm nếm cho vừa ăn cũng rất ngon và mát.

(Công thức được chia sẻ từ người dùng)