"Queen of Tears" đứng thứ 3 phim được xem nhiều trên toàn cầu

"Queen of Tears" (Nữ hoàng nước mắt) xoay quanh câu chuyện tình yêu hấp dẫn giữa 2 nhân vật Hong Hae In (do Kim Ji Won thủ vai) - một nữ thừa kế tập đoàn thế hệ thứ ba - và Baek Hyun Woo (do Kim Soo Hyun thủ vai). Ngay khi phát sóng những tập đầu tiên, bộ phim đã nhận được sự chú ý lớn từ người xem.

Theo các báo cáo từ truyền thông địa phương, "Queen of Tears" thống trị bảng xếp hạng ở 9 quốc gia - vùng lãnh thổ, bao gồm Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Ấn tượng hơn nữa là bộ phim này hiện đang ở vị trí trong top 10 tại 28 quốc gia trên toàn cầu.

Với cốt truyện hấp dẫn và diễn xuất xuất sắc, "Queen of Tears" đã chứng kiến tỷ suất người xem tăng vọt, bắt đầu từ 5,9% và tăng vọt lên hơn 13% chỉ sau bốn tập (theo Nielsen Korea, tiêu chuẩn toàn quốc của nước này cho nền tảng trả phí). Ngoài ra, hai diễn viên Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đều thu hút được sự chú ý đáng kể với vai diễn trong phim này. Cụ thể, Kim Ji Won dẫn đầu với tư cách là diễn viên được nhắc đến nhiều nhất trong tuần thứ hai liên tiếp. Điều này đã cho thấy mức độ nổi tiếng to lớn của 2 diễn viên chính cũng như sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim.