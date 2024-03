Xuất hiện ekip người Việt đằng sau thành công của Queen of Tears, netizen xem mà "phổng mũi tự hào"

Thời điểm hiện tại, Queen of tears (Nữ hoàng nước mắt) đang là tựa phim nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả toàn châu Á. Phim đứng top 1 Netflix tại nhiều quốc gia, rating tăng vọt lên mức 2 chữ số chỉ sau đúng 4 tập, những từ khóa liên quan đến tác phẩm này cũng được khán giả săn đón vô cùng nhiệt tình. Ngoài diễn xuất vô cùng ấn tượng, kịch bản thú vị thì phần hình ảnh của phim cũng ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả.

Mới đây khán giả đã phát hiện ra ở phần credit của phim có xuất hiện hàng loạt cái tên người Việt, góp mặt trong khâu kỹ xảo hình ảnh của phim. Cư dân mạng còn soi ra những cái tên này toàn là tên con gái. Thực chất đây không phải lần đầu tiên người Việt góp mặt trong một dự án phim Hàn, trước đó rất nhiều dự án tầm cỡ bom tấn nổi tiếng toàn cầu như Sweet Home, Squid Game, Moving, Penthouse, Huyền Thoại Biển Xanh, Parasite,... cũng có sự góp mặt của team đồ họa đến từ Việt Nam.

Dù không phải lần đầu tiên nhưng trước sự góp mặt của rất nhiều người Việt trong ekip làm phim Queen of Tears, khán giả Việt vẫn không khỏi "phổng mũi tự hào". Rất nhiều bình luận khen ngợi cũng như tự hào về việc người Việt liên tục có mặt ở các dự án mang tầm cỡ bom tấn, chiếu trên các nền tảng lớn.

Bình luận của khán giả: - Làm nhớ hồi coi Moving, tới khúc credit hiện một loạt những cái tên Việt mình nổi da gà luôn, phải nói là quá giỏi luôn ấy. - Nể phục các bạn quá. Việt Nam có nhiều team VFX đỉnh thật sự. Hi vọng sau này các phim Việt Nam cũng sẽ tận dụng triệt để được nguồn nhân tài này. - Ý là các bạn nam cũng rất giỏi, nhưng mà các bạn nữ tuyệt quá luôn, ngưỡng mộ thật sự. - Team này hình như toàn nữ thôi, mọi khi tui để ý tên con trai xuất hiện nhiều hơn. Con gái Việt Nam giỏi quá rồi. - Bảo sao phim nhìn đẹp ghê. Thực sự quá tự hào.

Queen of Tears xoay quanh cuộc hôn nhân của Hae In (Kim Ji Won), tiểu thư tài phiệt giàu có, lạnh lùng và Hyun Woo (Kim Soo Hyun), chàng trai tài giỏi nhưng gia cảnh bình thường. Sau 3 năm bên nhau, từ tình yêu, Hyun Woo đã chuyển sang chán ghét cảnh làm rể tài phiệt. Anh tìm cách ly hôn nhưng lại nhận tin Hae In bị bệnh nan y, chỉ còn sống được 3 tháng. Hyun Woo quyết định chờ đợi thêm 3 tháng cho đến khi được giải thoát, ai ngờ anh lại dần yêu lại vợ mình.

Nguồn ảnh: tvN