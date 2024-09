Không nằm ngoài dự đoán, rating Love Next Door tập 9 tiếp tục giảm so với tập tuần trước (xấp xỉ 1,9% so với tập 8). Đây là con số khá lớn và khiến nhiều netizen đặt ra câu hỏi rằng có nên tiếp tục ủng hộ cho một bộ phim có nội dung dông dài như này hay không.

Rating tập 9 Love Next Door.

Cụ thể, Love Next Door đã đi được hơn nửa chặng đường (9/16 tập) thế nhưng việc xây dựng câu chuyện tình yêu của đôi chính Seung Hyo (Jung Hae In) và Seok Ryu (Jung So Min) quá lan man, mãi chưa đến được với nhau đã khiến khán giả mất kiên nhẫn. Có thể đây là một kế hoạch của biên kịch khi cố tình kéo dài câu chuyện để tăng thêm phần kịch tính và gợi mở sự tò mò cho khán giả. Tuy nhiên, điều này đã trở thành "phản ứng ngược" và làm tập phim nhanh chóng flop nặng.

Love Next Door tập 9 đã mang lại nhiều tình tiết ấn tượng khi lấy đi nước mắt của người xem vì nữ chính Seok Ryu (Jung So Min) phải một mình trải qua những đau đớn của căn bệnh ung thư quái ác. Seok Ryu như khép mình lại, chẳng chịu chia sẻ với ai ngoài chồng sắp cưới cũ.

Câu chuyện lần nay đã gây cảm động ở gần cuối tập phim khi Seok Ryu sơ sẩy để lộ bí mật trước mẹ Mi Suk và Seung Hyo đã xóa tan mọi hiểu lầm không đáng có trước đó. Hành động của Seok Ryu vừa đáng thương vừa đáng trách và cũng phần nào cho thấy diễn biến phức tạp trong tâm lý của cô nàng này.

Việc đưa đẩy đôi chính vào nhiều thế bí cho đến mở nút thắt câu chuyện rất nhịp nhàng đã phần nào cho thấy sự ăn ý và hiểu nhau của đôi chính. Dường như đã rõ tâm tư nhau nhưng lại chưa thể đối diện và giải quyết vấn đề triệt để. Biên kịch đã quá lạm dụng đường dây tâm lý và quá trau chuốt cho những cảm xúc riêng lẻ của từng nhân vật vô tình đã khiến mạch phim dài lê thê, thiếu đột phá và khó chiều lòng người xem.

Một số phản ứng của khán giả:

- Cái cặp đôi này quá sĩ diện khiến cho người xem suy.

- Tôi không chịu nổi biên kich nữa, đôi chính vờn nhau gần được 10 tập rồi!

- Ôi trời ơi, tôi mệt quá! Đếm với nhau lẹ lẹ đi.

- Ráng lên, chuyện tình này sắp kéo được đến tập 11 rồi đó mấy bà

- Nội dung dài dòng quá, nản ngang luôn ấy

Love Next Door lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.

Phương Vy