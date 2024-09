Love Next Door tập 9 lên sóng tối ngày 14/9 đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Như đã được biết trước trong teaser tập này, Bae Seok Ryu (Jung So Min) phát bệnh nặng và phải nhờ đến sự giúp đỡ của chồng sắp cưới cũ, bỏ lại Seung Hyo (Jung Hae In) ngơ ngác đứng nhìn cùng nhiều thắc mắc trong lòng.

Mở đầu tập phim, Seok Ryu nhớ lại kí ức đẹp bên chồng sắp cưới cũ khi anh cầu hôn cô. Seok Ryu đã vỡ oà và đồng ý ngay sau đó, đây có lẽ là phần kí ức hạnh phúc nhất cô từng trải qua. Thế nhưng, chưa vui vẻ được bao lâu thì Seok Ryu bị chuẩn đoán rằng cô có dấu hiệu ung thư dạ dày và phải phẫu thuật gấp. Điều này khiến cho cả cô và chồng sắp cưới rơi vào khủng hoảng và buộc phải chấp nhận điều trị sớm.

Quay lại thực tại, Seok Ryu lại một lần nữa rơi vào trầm tư khi phải đối mặt với việc trị bệnh và thú nhận bệnh tình với mọi người xung quanh. Thực chất cô luôn muốn giấu kín nó và quyết sẽ im bặt đến khi điều trị thành công, dẫu biết cơ hội sống sót lâu hơn 5 năm là rất thấp. Cô tránh mặt gia đình và cả mẹ Mi Suk bằng việc không về nhà và nối dối mình bận.

Suốt đêm, cả Seok Ryu và Seung Hyo đều không ngủ được. Một người vì lo lắng cho đối phương ra sao, người còn lại vẫn đang đấu tranh tâm lí vì sao bản thân lại như vầy.

Đợi chờ không phải cách, Seung Hyo ngay sáng hôm sau đã đưa Seok Ryu đi ăn đồng thời thể hiện tình cảm ra mặt với Seok Ryu bằng việc mua thuốc cho cô. Điều này đã khiến Seok Ryu không khỏi chạnh lòng và thấy có lỗi với anh.

Seok Ryu nhận được lời cầu hôn từ chồng sắp cưới cũ, cô lấy điều này kể cho Seung Hyo như ẩn ý cho một lời từ chối. Seung Hyo đã rất đau lòng và cho rằng Seok Ryu quá tàn nhẫn với mình.

Seung Hyo gặp nhiều áp lực ở phía công ty cộng thêm việc lo lắng và giận Seok Ryu đã nói lời từ chối thẳng thừng với anh ngay đêm hôm trước nên đã lâm vào cơn ác mộng. Lúc tỉnh dậy, Seok Ryu đã đến bên chăm sóc khiến cho trái tim Seung Hyo như được chữa lành. Anh bày tỏ thẳng thắn quan điểm của bản thân và mong Seok Ryu cho mình một cơ hội. Lúc này, cô tránh mặt nên đã xảy ra sơ suất khi để Seung Hyo biết được bệnh tình của mình.

Seung Hyo khóc nghẹn bởi biết được sự thật mà cô bạn thân đã giấu mình bấy lâu nay, thực chất cô không nhận lời đính hôn của chồng sắp cưới và cũng không đồng ý làm người yêu anh cũng vì điều này.

Trong lúc cả hai xảy ra cự cãi đã để lọt thông tin đến tai mẹ của Seok Ryu. Cuối cùng, cô cũng đã chịu thú thật với mọi người và tập phim kết lại trong cái thở phào nhẹ nhõm của Seok Ryu khi đã dám đối diện với sự thật và chia sẻ với mọi người.

Tập phim đã này mang lại nhiều chi tiết gây sốc cho khán giả bởi lựa chọn của nữ chính Jung So Min. Đồng thời, tập phim cũng lấy đi nhiều nước mắt cho sự đồng cảm của netizen đối với hoàn cảnh ngặt nghèo, khó xử của đôi chính.

Love Next Door lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.