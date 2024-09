Jung Hae In trả lời về tin đồn hẹn hò bạn diễn Love Next Door

"Đã lâu rồi tôi mới đảm nhận một vai diễn mà tôi có thể mỉm cười", Jung Hae In tiết lộ. "Sau những bộ phim truyền hình nặng nề như Snowdrop, Connect và DP, thật sảng khoái khi thấy mình lại mỉm cười trên tivi".



Nam diễn viên đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho bạn diễn xinh đẹp. "So Min và tôi chỉ cách nhau một tuổi. Trong phim, chúng tôi đóng vai 2 người bạn thời thơ ấu, nếu không trở nên thân thiết thì diễn xuất sẽ rất ngượng ngùng. Vì vậy, chúng tôi đã nỗ lực để hiểu nhau trước khi quay phim. Bây giờ, chúng tôi rất thoải mái và thực sự có cảm giác đã biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ".

Jung Hae In từ chối bình luận về tin đồn hẹn hò (KTrend)

Jung Hae In tiếp tục nói về việc cả hai đã hợp nhau như thế nào trên phim trường. "Chúng tôi đùa giỡn rất nhiều. Bình thường, tôi không đùa nhiều như vậy, nhưng cô ấy rất giỏi trong việc lôi kéo mọi người vào những trò đùa của mình.Trên phim trường, khả năng bao quát của So Min thực sự nổi bật, cô ấy đã hướng dẫn tôi, khiến tôi cảm thấy thoải mái, vì vậy tôi có thể tin tưởng và dựa vào cô ấy."

Khi được hỏi về tin đồn hẹn hò, Jung Hae In cười và nói, "Tôi đoán phản ứng hóa học của chúng tôi tốt đến mức mọi người nghĩ theo cách đó. Không chỉ trong phim, mà trong các video quảng cáo và clip hậu trường, mọi người đều nói chúng tôi trông thật hợp nhau. Còn về chuyện hẹn hò ngoài đời thực, tôi xin phép không bình luận gì".

Jung Hae In hiện đang quảng bá cho Veteran 2, bộ phim hành động tội phạm của đạo diễn Ryu Seung Wan. Trong phim, Jung Hae In vào vai thám tử tân binh Park Sun Woo, hợp tác với thám tử kỳ cựu Seo Do Cheol (Hwang Jung Min) để bắt một kẻ giết người hàng loạt nguy hiểm.