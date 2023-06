Rating 'Doctor Cha' giảm mạnh vì gần hết phim nữ chính vẫn khổ

Chỉ còn 1 tập nữa là Doctor Cha sẽ kết thúc hành trình lên sóng nhưng tỷ suất người xem lại không mấy khả quan. Tập kế cuối của phim ghi nhận sự sụt giảm rating đáng kể, con số chỉ còn 14,676%, so với mức 18,168% của tập 14.



Ngay đầu tập 15, Roy Kim yêu cầu Jong Sook lập tức làm sinh thiết và nhập viện. Tuy nhiên vì công việc rất bận rộn nên cô xin Roy Kim cho mình một ít thời gian để sắp xếp mọi thứ. Cùng lúc này, Roy Kim liên tục bị bố ruột giục chuyện hiến tủy xương. Đây là người bố đã từ bỏ anh suốt gần 40 năm qua và giờ muốn dùng tiền để Roy Kim cứu mạng mình. Đối diện với việc này, Roy Kim quyết định âm thầm làm kiểm tra sức khỏe và đặc biệt là gan, dường như người anh muốn cứu là Jong Sook.

Giáo sư In Ho bất ngờ phải đối diện với khoản nợ 300 triệu của mẹ mình, bà ta bị người yêu lừa và giờ thì nằng nặc đòi con trai xử lý giúp mình. Cách khả thi nhất để giải quyết vấn đề là bán tòa nhà do bà Ae Shim từng bí mật mua và để con dâu đứng tên. Thế nhưng Jong Sook quyết định không bán. Thậm chí bà Ae Shim còn nghĩ đến việc để In Ho vay tiền Seung Hi.

Sau khi giải quyết xong chuyện của bệnh nhân cuối cùng, Jong Sook quyết định xin tạm nghỉ việc để nhập viện. Cùng lúc này, Roy Kim đã có kết quả kiểm tra sức khỏe và đề nghị được hiến gan cho Jong Sook.

Về phần In Ho, anh ta biết tin bệnh của vợ tái phát nhờ cuộc hẹn gặp Seung Hi với ý định vay tiền. Lần thứ hai đối diện với việc vợ mắc bạo bệnh, lần này In Ho đau lòng tới mức không thở nổi, bật khóc giữa đường. Ngay ngày hôm sau, In Ho tới tìm Roy Kim và tuyên bố mình sẽ hiến gan cho vợ. Biết tin này, Jong Sook quyết tâm đoạn tuyệt, không nhận lá gan của chồng.

Jong Sook vô cùng lạc quan đối diện với vấn đề của mình, cô nghĩ nếu ra đi khi chưa thành gánh nặng của con cái thì cũng là một điều may mắn.

Cô muốn thời gian tới sẽ thực hiện những điều mà bản thân chưa từng trải nghiệm, việc đầu tiên là cùng Roy Kim tới cửa hàng bán moto phân khối lớn. Tại đây, Jong Sook chứng kiến cảnh In Ho và Roy Kim tranh nhau hiến gan cho mình. Hai người cũng muốn cô đưa ra lựa chọn sẽ lấy lá gan của ai. Tập 14 khép lại khi Jong Sook úp mở về quyết định của mình.