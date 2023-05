Nam phụ hot nhất Doctor Cha: Diễn tốt, hát hay và hôn nhân hạnh phúc với cựu thần tượng Kpop

Doctor Cha hiện đang là phim Hàn cực hot, thu hút sự quan tâm của công chúng dạo gần đây và giúp đài JTBC ghi nhận kỷ lục tỷ suất người xem đáng nể. Bên cạnh “nữ hoàng gợi cảm” Uhm Jung Hwa hay đàn anh kỳ cựu Kim Byung Chul, nam diễn viên điển trai Min Woo Hyuk là thành viên nhận được sự chú ý rất lớn của khán giả màn ảnh nhỏ. Vậy cùng xem nam diễn viên này là ai.

Nam diễn viên Min Woo Hyuk của Doctor Cha trở thành tâm điểm chú ý

Ngoại hình như người mẫu

Min Woo Hyuk sinh năm 1983, là nam diễn viên, ca sĩ và người mẫu đa tài người Hàn Quốc. Ngay khi bộ phim Dr. Cha phát sóng, nam diễn viên đã trở nên nổi tiếng nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai, thư sinh và trẻ trung hơn tuổi thật của mình. Không những vậy, Min Woo Hyuk còn có chiều cao lý tưởng 1m87 như người mẫu, điều này càng làm tôn lên ngoại hình vượt trội của anh.

Gương mặt điển trai, trẻ trung của Min Woo Hyuk ở tuổi 40

Vóc dáng cao lớn, chuẩn người mẫu của nam diễn viên là điều khiến nhiều chàng trai ao ước

Sự nghiệp đáng chú ý

Trước khi được biết đến rộng rãi nhờ vai diễn bác sĩ Roy Kim trong Doctor Cha, Min Woo Hyuk cũng từng được khán giả chú ý với vai chính trong The Third Charm và vai phụ Joo Won Jae trong Love with Flaws. Bên cạnh đó, nam diễn viên 8X còn có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu nhạc kịch với vở diễn đầu tay The March of Youth vào năm 2013.

Min Woo Hyuk chứng minh tài năng của mình khi vừa làm diễn viên, vừa lấn sân sang sân khấu nhạc kịch với giọng hát được đánh giá cao

Đã kết hôn và có 2 con, vợ là cựu thần tượng Kpop

Một điều khiến những người hâm mộ mới của Min Woo Hyuk vô cùng ngạc nhiên là nam diễn viên đã lập gia đình và có 2 con. Trên thực tế, vợ của nam diễn viên cũng hoạt động trong giới giải trí xứ Hàn - cựu thần tượng Kpop kiêm người dẫn chương trình Lee Semi.

Vào năm 2019, Lee Semi ra mắt với tư cách là thành viên trong nhóm nhạc nữ LPG. Nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng kỹ năng ca hát, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được người hâm mộ được yêu thích trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2012. Sau khi LPG ngừng hoạt động, Lee Semi và Min Woo Hyuk đã chính thức kết hôn vào tháng 11/2012. Từ năm 2013, cựu thần tượng Kpop bắt đầu chuyển sang làm người dẫn chương trình mua sắm tại nhà.

2 năm sau đó, Lee Semi và Min Woo Hyuk hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng Park Yi Deun. Đến năm 2020, cặp đôi có thêm một bé gái xinh xắn Park Yi Eum. Đặc biệt, diện mạo cả hai đều được tiết lộ với công chúng khi gia đình Min Woo Hyuk xuất hiện trên The Return of Superman.