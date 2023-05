'Doctor Cha' hút khán giả nhờ vụ ngoại tình hài hước nhất màn ảnh

Doctor Cha đang là tựa phim ăn khách với rating cao kỷ lục và liên tục lọt top 1 Netflix tại nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Phim xoay quanh hành trình làm lại cuộc đời của một người phụ nữ gần 50 tuổi sau khi vượt qua cửa tử và nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều đáng trân quý trong suốt 20 năm cuộc đời vừa qua.

Một tác phẩm với đề tài không quá mới, lại chẳng có dàn sao ăn khách hay trẻ trung nổi tiếng, Doctor Cha vẫn thuận lợi trở thành tác phẩm ăn khách, lý do vì đâu?



Vụ ngoại tình hài hước nhất màn ảnh Hàn

Chuyện ngoại tình chẳng phải đề tài mới lạ gì với khán giả truyền hình Hàn Quốc. Thậm chí ngay cả bom tấn của chính Đài JTBC là Thế Giới Hôn Nhân cũng khai thác đề tài này. Trùng hợp hơn nữa khi nữ chính trong Thế Giới Hôn Nhân cũng là bác sĩ có mối quan hệ thân thiết với một nam đồng nghiệp trẻ trung, tài giỏi hơn ăn đứt chồng mình. Tuy nhiên, câu chuyện ở Doctor Cha lại đi lệch quỹ đạo với những bộ phim cùng thể loại. Một đề tài “xưa như Diễm” nhưng cách triển khai câu chuyện của Jung Yeo Rang, tân binh trong làng biên kịch Hàn, đã thổi vào câu chuyện đó một làn gió rất mới.

Vẫn là chuyện lén lút hẹn hò của một ông chồng tệ bạc; một cô nhân tình có đủ thứ lý do để ngụy biện cho sự sai trái của mình; một cô vợ 20 năm không nhận ra bản thân bị “cắm sừng” nhưng câu chuyện đó được lồng ghép những chi tiết hài hước với bối cảnh chính là ở bệnh viện nơi các nhân vật làm việc. Thông qua lăng kính hài hước đó, nhân vật In Ho, gã đàn ông hai lần phản bội hai người phụ nữ bên cạnh mình, lại trở thành nhân vật gây cười chính trong cả bộ phim.

Dù ghét đấy nhưng khán giả vẫn muốn thấy những màn giấu đầu hở đuôi, ghen ngược vô cớ hay những lần In Ho bị các con chỉ trích vì tội phản bội. Có lẽ cũng bởi In Ho là một kẻ hèn nhát luôn cố tỏ ra gia trưởng, quyền lực nên cách ngoại tình, cách ghen của anh cũng rất… hèn. Sự “hèn” đó cộng hưởng với gương mặt chẳng cần phải làm gì cũng đậm chất giải trí của nam diễn viên Kim Byung Chul khiến khán giả có được những tràng cười trong một tình huống éo le cực độ của nhân vật.

Và câu chuyện của những người gần tuổi 50

Phim Hàn mấy năm gần đây chuộng kiểu nhân vật chính ở độ tuổi U40, U50. Thế nhưng ở những bộ phim khác, tuổi tác chỉ là một trong số những yếu tố nhận diện nhân vật, không được xoáy sâu hay nhắc đến quá nhiều. Riêng với Doctor Cha, tuổi tác là vấn đề chủ chốt làm nên câu chuyện chính trong phim.

Cha Jung Sook (Uhm Jung Hwa), một người phụ nữ gần 50 tuổi bắt đầu làm lại cuộc đời sau lần vượt qua cửa tử và nhận ra những hi sinh cho chồng bao năm qua thật vô nghĩa. Tay chồng đó khi chứng kiến vợ phải giành giật sự sống với lá gan đang ngày càng yếu đi thì run rẩy, sợ hãi, không dám hiến gan cho vợ mình.

Ở tuổi U50, một lần nữa Jung Sook làm bác sĩ nội trú sau gần 20 năm bỏ nghề, trở thành “đàn em” của chính cô gái đang yêu con trai mình. Làm bác sĩ đã vất vả, nay một người đã gần 50, mới phẫu thuật thay gan và đang phải uống thuốc điều trị, lại chọn cách lao mình vào công việc khó nhọc này, sống như một cô gái đôi mươi đầy hoài bão.

Những việc đơn giản như đi ăn với đồng nghiệp sau giờ làm, ngồi trên moto ngắm cảnh đêm,... lại khiến Jung Sook bật khóc bởi suốt những năm qua, cô đã bỏ lỡ quá nhiều. Không chỉ vì con cái, cô còn ép mình sống như một người ở trong nhà, đứng ở góc bếp cặm cụi nhìn cả gia đình vui vẻ trên bàn ăn bởi mặc cảm bản thân. Cô luôn trách mình vì “sự cố” năm đó, cho rằng bản thân phải mang ơn In Ho khi anh đã đồng ý từ bỏ tình đầu để cưới cô.

Những suy nghĩ đeo bám cô gần 30 năm nay mới được xóa bỏ khi Jung Sook đã gần 50 tuổi. Lần đầu tiên Jung Sook dám cự cãi chồng, dám đứng ra bảo vệ ước mơ của con gái, dám viết một lá thư gửi con, mong con sẽ thông cảm cho ước mơ của mình hay chỉ đơn giản là mua vài ba món đồ đắt tiền và sống đúng với cuộc đời của “phu nhân” một vị giáo sư bệnh viện. Ngoài 40 tuổi không phải quá muộn để bắt đầu nhưng có lẽ đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất mà nếu Jung Sook không tận dụng thì cô sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi vòng vây cuộc đời mình.

Seung Hi - tình đầu tiếc nuối kiêm nhân tình 20 năm của In Ho - cũng có một bước ngoặt lớn ở độ tuổi gần 50. Sau bao năm làm “người trong bóng tối”, ở độ tuổi gần ngũ tuần, chưa bao giờ Seung Hi khao khát có được một danh phận đến như thế. Cô ta thậm chí còn từng tàn ác mong mỏi Jung Sook sẽ chết vì căn bệnh hiểm nghèo, vì không có lá gan thích hợp hay vì cuộc phẫu thuật diễn ra không thuận lợi. Cô ta cả gan tới nhà thờ cầu nguyện trong ngày Jung Sook lên bàn mổ, đến nơi mà người ta ban cho nhau phước lành để cầu xin vợ của người mình yêu sẽ gặp chuyện chẳng lành, để cô có thể đường đường chính chính ở bên In Ho.

Seung Hi từng là nạn nhân của cả In Ho lẫn Jung Sook nhưng cô lại chọn cách biến bản thân thành kẻ phản diện. Hiện tại, ở tuổi gần ngũ tuần, kẻ phản diện đó trở nên nhẫn tâm và khao khát chiếm đoạt hơn bao giờ hết. Giống Jung Sook, Seung Hi cũng muốn ấn nút làm lại cuộc đời nhưng cô lại chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ mối tình vụng trộm để cho bản thân được sống một cách đường hoàng.

Không thiếu những khoảnh khắc lắng đọng

Dù tên phim là Doctor Cha nhưng nếu muốn tìm một bộ phim về y khoa chính hiệu khi đây lại không phải thứ bạn cần, vì phim dành phần lớn thời lượng để phản ánh hai vấn đề kể trên. Tuy vậy phim vẫn có những khoảnh khắc lắng đọng về câu chuyện của những kẻ đứng trước lằn ranh sinh tử.

Mở đầu là khi Jung Sook phải đối diện với “án tử”, khi mẹ cô van xin người họ hàng cứu lấy con gái bà, để bà không phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cảnh mất đi đứa con quý giá nhất cuộc đời. Hay những ca bệnh mà Jung Sook tiếp nhận trong những ngày đầu làm việc đều khơi gợi cho khán giả nhiều bài học, nhiều khoảnh khắc lắng đọng.

Sau 20 năm từ bỏ giấc mộng, Jung Sook từ cô sinh viên giỏi nhất nhì trường Y nay đã chẳng còn giỏi nghề, vụng về đủ thứ, thậm chí nhiều kiến thức cơ bản cũng không nhớ. Dĩ nhiên cô không được chịu trách nhiệm những ca nghiêm trọng, thay vào đó, cô là người đồng hành, chữa lành tâm lý cho các bệnh nhân bằng sự dịu dàng, lương thiện của mình.

Một ông già quái gở, thích ăn uống vô tội vạ và mở nhạc thật to trong phòng VIP, luôn la lối, chửi bới và quyết tâm đổi viện khi nghe tin mình sẽ phải dùng hậu môn nhân tạo; một tù nhân khước từ sự sống, chẳng chịu phẫu thuật, khao khát được gặp lại con gái trước khi chết; một cậu trai muốn buông xuôi tất cả khi đối diện với bệnh tật, sợ bản thân trở thành gánh nặng của vợ,... Jung Sook không thể đứng ra phẫu thuật, cứu họ từ tay Thần Chết hay giúp họ có được cuộc sống bình thường nhưng Jung Sook lại âm thầm ở bên, làm mọi thứ để họ trân trọng cuộc đời mình.

Với ông già quái gở giàu có kia, chỉ có Jung Sook là người duy nhất thực sự quan tâm ông ta mà chẳng màng đến tiền bạc. Cô là người duy nhất vỡ òa khi nhận tin ông không phải dùng hậu môn nhân tạo, trong khi con cái ông chỉ mong bố mau chết và để lại khối tài sản kếch xù. Với người tù nhân khước từ sự sống, Jung Sook không hề sợ hãi mà coi bà như một bệnh nhân bình thường, thậm chí còn đi tìm con gái giúp bà để hiểu ra lý do sâu sa đằng sau án tù năm ấy. Với cậu trai muốn khước từ sự sống, Jung Sook là người duy nhất đưa ra ý kiến cho cậu điều trị tâm lý bởi cô nhận ra vấn đề của bệnh nhân. Khi cậu ta gieo mình tìm tới sự giải thoát, Jung Sook nhảy theo trong vô thức, may mắn thay đội cứu hộ đã kịp thời cứu hai người.

Sự chân thành của một bác sĩ chưa giỏi nghề đã cảm hóa và thôi thúc bản năng muốn được sống, được hạnh phúc của các bệnh nhân. Chính điều này đã khiến Doctor Cha trở thành một tác phẩm không chỉ đơn thuần mang tính giải trí mà còn gửi gắm nhiều thông điệp đằng sau đó.

Tạm kết

Từ chuyện y khoa đến việc ngoại tình, mâu thuẫn gia đình và nuôi dạy con cái, những điều này đều không được khắc họa một cách quá cụ thể, chi tiết ở Doctor Cha. Mỗi vấn đề trở thành một nét chấm phá vô cùng đặc sắc trên hành trình làm lại cuộc đời của Cha Jung Sook, người phụ nữ xứng đáng được hưởng nhiều hạnh phúc hơn như thế. Cho đến thời điểm hiện tại, Doctor Cha thực sự là một tác phẩm đáng xem, đủ hài hước, đủ gần gũi và cũng đủ những bài học nhân văn cho khán giả có thể soi chiếu mình ở trong đó.