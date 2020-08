"Rap Việt": 2 thí sinh “khủng” đem thơ và hát xẩm trình diễn khiến Suboi lẫn Wowy phải tranh giành gay gắt

Ngay từ khi xuất hiện, Châu Hải Minh - rapname Dế Choắt đã khiến người xem phải ngày đêm trông đợi vào phần thi của mình tại Rap Việt. Trái ngược với ngoại hình có vẻ "hầm hố", Dế Choắt khiến rap fan đổ gục vì sự dung dị và chân tình trong từng câu nói và lời rap.



Dế Choắt.

Lựa chọn chủ đề vô cùng mộc mạc nhưng lại đầy sáng tạo, Dế Choắt mang đến bản rap Chú Bé Loắt Choắt dựa trên bài thơ Lượm. Lối viết lyric và flow nhạc đậm chất "thương hiệu" của Dế Choắt khiến người nghe bị cuốn theo từng lời rap. Chẳng cần quá lâu để 4 huấn luyện viên đạp cần chọn Dế Choắt. Vượt xa một màn dự thi, những giây phút trên sân khấu của Dế Choắt khiến người ta phải có cái nhìn khác về rapper và cụ thể hơn là chính bản thân cậu.

Đứng trước thí sinh vô cùng hợp ý, Wowy quyết tâm: "Wowy không có lời bình hay nhận xét nào hết. Wowy tôn trọng và cảm phục Dế Choắt và Wowy sẽ không để bất kỳ ai ở đây lựa chọn định mệnh của Dế Choắt hết, Wowy sẽ để cho Dế Choắt tự lựa chọn định mệnh của mình". Về phần Binz, anh cho biết: "Khoan nói về âm nhạc đã, màn biểu diễn của em buộc người ta phải nhìn sâu vào tâm hồn em thay vì nhìn vào những cái gì người ta nghĩ không tốt về mình…". Đối với Karik, anh lại bình luận rằng: "Anh rất thích cách em trưởng thành qua cách em quan sát và nhận định mọi thứ khi còn rất bé". Đầy tâm lý và tinh tế nữ HLV Suboi đưa ra câu hỏi về mong muốn của Dế Choắt. Chia sẻ chân thành, chàng rapper cho biết: "Trước giờ em là người chơi tự do, em có thể sáng tác nhạc được nhưng em chưa có điều kiện. Cũng giống như khi mình chưa có tiếng nói thì mình cũng chưa tạo được sự tin tưởng để có thể bùng nổ".

Và đúng như những gì đã nói từ đầu, trước khi giám khảo đưa ra quyết định Dế Choắt thuộc về đội ai, Wowy đã tiến lên sân khấu để trao "Nón Vàng" cho Dế Choắt. Do quyền "Nón Vàng" của Karik và Binz đã được sử dụng trước đây nên chỉ còn Suboi và Wowy là 2 người có thể sử dụng "Nón Vàng" ở lần Đại chiến 4 chọn này. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Suboi quyết định lên tiếng: "Chắc chắn mọi người biết là em hợp với anh Wowy nhưng Suboi nghĩ để thay đổi cái định kiến: Em từ đường phố, công việc em làm và cách em rap chỉ hợp 1 kiểu thôi, thì chị nghĩ em có thể đi xa hơn với những thử nghiệm mà Suboi nghĩ là mình sẽ có thể giúp em làm điều đó".

Ngay sau câu nói, Suboi đã lên sân khấu trao tận tay "Nón Vàng" cho Dế Choắt trước sự ngỡ ngàng của các HLV còn lại. Nhận được 4 chọn và 2 "Nón Vàng" trao tay, cũng như được giao toàn quyết quyết định mình sẽ vào team nào, Dế Choắt cho biết: "Thật sự em được dạy là mình sống mình phải biết ơn những gì thế giới tạo ra mình, cũng giống như hiện tại em đang cầm trên tay 2 chiếc nón này em rất hạnh phúc. Vì vây khi mà mình phải thể hiện mình là 1 người có nghĩa, cũng như là sự biết ơn khi nhìn thấy được người đầu tiên dẫn dắt mình đến rap. Sau khi em chinh phục được điều này, em vẫn có thể gặp chị Suboi ở một nơi mới". Và cuối cùng, Dế Choắt đã quyết định về với đội HLV Wowy khiến cục diện thay đổi bất ngờ.

Phần thi gay cấn của Dế Choắt

Lựa chọn sàn đấu Rap Việt để tìm kiếm con đường solo, Lã Thành Long – rapname R.Tee đã thật sự khẳng định thành công tài năng và bản lĩnh sân khấu của mình. Chàng rapper trẻ tuổi đã đưa ra quyết định vô cùng liều lĩnh và bứt phá khi lựa chọn mang ca khúc hát xẩm với nội dung về phong tục văn hóa Việt Nam, kèm một chút về tuổi trẻ và sự tán tỉnh của chàng trai đối với cô gái vào bài dự thi. Phần trình diễn cá tính, thông minh và dứt khoát của R.Tee khiến người xem phấn khích, nổi da gà và cuối cùng là chinh phục cả 4 HLV.

R.Tee.

Binz không ngần ngại đưa ra lời tán dương dành cho R.Tee:"Trước hết, anh phải dùng từ tuyệt vời cho phần sáng tạo của em từ trong âm nhạc đến tất cả những gì em làm bên trong bài hát". Đặt biệt hơn sau khi được biết thêm đây là chủ đề do chính R.Tee chọn, thậm chí tempo (nhịp) cũng do đích thân cậu lựa chọn đã khiến các HLV vô cùng bất ngờ và phấn khích. Chia sẻ lý do vì sao lại hát bài này, Lã Thành Long cho biết: "Gia đình em có bà ngoại ngày xưa hầu đồng ở Hà Nội. Khi được mẹ chia sẻ hình ảnh của bà ngoại hầu đồng trên đền em cảm thấy rất cool (ngầu) và suy nghĩ tại sao văn hóa Việt Nam có rất nhiều chất âm rất là lạ như thế mà chưa được tận dụng, những giai điệu đấy nếu kết hợp với nhạc rap thì sẽ là một cái gì rất là mới".

Quá thích thú với phần thi của R.Tee, Karik cho biết: "Đầu tiên, em làm anh bất ngờ so với những gì em đã từng thể hiện trên Youtube, vì tất cả ca khúc em thể hiện đa số là love song. Bây giờ, anh mới thật sự thấy em 1 cái sắc thái gì nó..., lúc em quỳ ở đó anh nổi hết da gà. Cách em thể hiện ngay cả những tiếng base đầu tiên nó làm cho anh muốn nhún nhảy. Anh chọn em vì em có sự sáng tạo rất thông minh".

Phần thi đầy ma mị của R.Tee

Sau hồi đắn đó, R.Tee quyết định vào đội của Binz.

Trái ngược với ngoại hình hầm hố, Nghiêm Vũ Hoàng Long - rap name RPT MCK, 21 tuổi bước đến sân khấu Rap Việt cùng bài hát Anh Vẫn Okay dựa trên ca khúc gốc Hãy Về Đây Bên Anh đã tạo nên những giây phút khó quên tại tập 5.

RPT MCK.

Ngoài nhận được 2 chọn từ Karik và Binz, RPT MCK còn khiến JustaTee cực phấn khích và lao lên sân khấu. Chưa dừng lại ở đó, Wowy đã phải thốt lên: "Em là thiên tài", khi biết được RPT MCK là người có thể auto tune live. JustaTee tiếp lời: "Anh hiểu là em làm gì, em viết như thế nào, nếu chương trình có 1 cái bàn đạp để JustaTee có thể chọn bạn này về đội thì mình rất là mong. Còn giờ thì anh sẽ gửi gắm em vào 1 nơi nào đấy mà anh tin tưởng".

Lý giải cho việc lựa chọn thí sinh này, Binz cho biết: "Trước hết, anh rất ấn tượng với bài hát của em. Ngoài cách hát auto tune live như vậy thì phần lời của em cũng là vũ khí lợi hại mà nãy giờ không ai nhắc đến. Em thổi 1 cái gì đó rất mới vào trong bài hát, anh nghĩ đó là sự sáng tạo rất lớn". Còn về phần Suboi, một lần nữa, cô nàng lại khiến khán giả chết cười khi cho biết lý do không bấm chọn: "Em quên. Tại vì tài năng quá nên em phải coi cho hết nên em không nhớ đạp cần chọn".

Đầy thần thái và quyết tâm, chàng rapper từng là giáo viên Diệp Hoàng Dương - rapname B:Okeh chinh phục ngay khán giả bởi thần thái cực ấn tượng. Từng phải gác lại đam mê năm 18 tuổi, đến năm 26 tuổi, cậu quyết dùng hết tâm huyết cho nhạc rap một lần nữa. Mang bản rap Ẩm Thực Việt dựa trên bài hát gốc Ăn Gì Đây, chàng trai trẻ tuổi mang đến không khí vô cùng sôi động và tràn đầy năng lượng.

B:Okeh c

Chia sẻ trên sân khấu, B:Okeh cho biết bản thân tự đặt ra thử thách cho mình 1 ngày chỉ cho 1 cơ hội để viết rap. Và theo cậu thì nếu như mình không gây áp lực cho bản thân thì người khác cũng gây áp lực cho mình, hôm nay cậu đã đứng tại đây tức là cậu đã giết được bản thân mình ngày hôm qua. Dù nhận được 1 chọn từ Wowy nhưng đến phút cuối Binz bất ngờ cũng đạp cần chọn, tuy nhiên vì bấm sau nên điều đó không hợp lệ và chỉ có thể xem như sự động viên từ Binz mà thôi. Với 1 lựa chọn, B:Okeh chính thức trở thành thành viên team Wowy.

Nam du học sinh singapore Phạm Quang Minh – rapname Kuboss đã cống hiến một phần thi cháy hết mình để thu về tấm vé của đội Suboi. Sử dụng beat ca khúc Bet On Me của Suboi, Kuboss cùng bài hát gửi lá thư đến chính mình 10 năm sau - Dear105sau dù chưa thật sự bùng nổ nhưng cũng kịp gây ấn tượng về tiềm năng tương lai của mình. Với lựa chọn lần này của Suboi, Trấn Thành phải đưa ra câu hỏi chọn Kuboss có phải vì Kuboss lấy beat ca khúc của mình hay không.

Kuboss.

Không hề ngần ngại, Suboi cho biết: "Suboi chọn không phải vì em chọn bài của Suboi. Suboi thấy em có rất nhiều khả năng khác nhau có thể phát triển được".

Chàng rapper Nguyễn Việt Anh – rapname Lee Boo, 26 tuổi cùng bài hát Có Lẽ Là Yêu dựa theo bài hát gốc Yêu Một Người Có Lẽ đã nhận được 1 chọn từ Binz. Trước bài hát vô cùng tâm trạng và sâu lắng này, Binz nhận xét: "Anh cảm thấy em diễn tả nỗi buồn rất đẹp, điều đó không dễ làm với rap. Trong những người bạn của anh, anh thấy làm điều đó rất tốt là Karik và JustaTee. Ở quá khứ, anh cũng cố gắng làm điều đó, không biết anh có làm tốt hay không nhưng anh biết nó không đơn giản. Ngay thời điểm này, những bài nhạc buồn không phải là những gì anh tìm kiếm nhưng anh muốn em biết anh trân trọng những điều đó".

Lee Boo.

Từng gây ấn tượng với vai nam chính trong bộ phim điện ảnh Trời Sáng Rồi Ta Ngủ Đi Thôi, nhưng mãi đến Rap Việt khán giả mới có cơ hội nhìn thấy một Hà Quốc Hoàng - 20 tuổi cực đa tài trong nghệ thuật và biến hóa không ngừng khi thể hiện bản rap Đánh Đổi dựa theo bài hát gốc Mơ Hoa Hồng. Chất giọng rap cực hay và nổi trên nền beat, Quốc Hoàng còn chinh phục bởi cách viết lyrics khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Đâu đó người ta vẫn cảm thấy 1 chút nổi loạn và lửa nhiệt huyết cháy cực mạnh trong phần trình diễn của cậu và cậu đã chinh phục được Wowy, Suboi.

Hà Quốc Hoàng.

Kết quả, Hà Quốc Hoàng đã về với Suboi.

Mang đến sàn đấu Rap Việt bài hát Tôi Của Nơi Ấy dựa trên bài hát gốc Nơi Ấy cuả Nguyễn Hải Phong, chàng rapper đến từ Hải Phòng - Đặng Thành Hưng, rapname 16 BRT đã chưa thật sự tạo được ấn tượng với 4 HLV. Vụt mất cơ hội đi tiếp vào vòng trong nhưng 16 BRT lại nhận lại được những chia sẻ vô cùng bất ngờ từ Binz: "Anh muốn em biết em rất tài giỏi, em là những gì anh tìm kiếm ngay từ đầu nhưng tiêu chuẩn của anh đến giờ phút này tăng lên rất cao và có thể là mong đợi của anh quá nhiều. Em có thể sẽ là sự hối hận lớn nhất của anh trong chương trình này".

16 BRT.

Tập 5 với nhiều cung bậc cảm xúc đã khép lại, đội hình các team cũng đã có những thay đổi. Binz kết nạp thêm Lee Boo, R.Tee nâng tổng thành viên lên 7 người, team Wowy thì đã có thêm siêu chiến binh Dế Choắt nâng tổng thành viên lên 5 người, Suboi thêm 2 thành viên là Kuboss và Hà Quốc Hoàng giúp team cô đạt tổng 8 người. Và cuối cùng, team Karik với 6 thành viên sau khi đã có thêm RPT MCK.

