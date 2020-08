Đào lại loạt ảnh thời "trẻ trâu" của bộ tứ HLV Rap Việt: Ai dậy thì thành công nhất?

Bộ tứ HLV hiện đang nhận được nhiều sự chú ý khi ngồi ghế nóng mùa đầu tiên của Rap Việt. Trải qua 4 tập phát sóng của chương trình, Wowy - Binz - Karik - Suboi đã mang đến cho khán giả những phút giây giải trí thực sự khi họ cùng nhau tranh giành thí sinh vô cùng quyết liệt nhưng cũng đầy hài hước.

Để có được thành công như hiện tại thì bộ tứ cũng phải trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Cùng nhìn lại một số hình ảnh thuở nhỏ của các rapper để xem họ đã "lột xác" như thế nào nhé!

Wowy

Tiếp xúc với văn hóa Hip-hop từ sớm, Wowy (tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy) có thể coi là một trong những rapper tiên phong ở miền Nam khi bắt đầu hoạt động từ 2006 với nhóm SouthGanz. 4 năm sau, Wowy bắt đầu được để ý nhiều hơn khi anh kết hợp cùng Karik cho ra những hit đình đám lúc bây giờ như Khu Tao Sống, Do Real Thing, Hai Thế Giới…

Wowy hồi nhỏ đã cực kỳ chất chơi thế này!

Sau khi Karik tách ra, Wowy cũng tự mình tìm lối đi riêng với rất nhiều dự án lớn nhằm đưa nhạc rap ở Việt Nam tới một tầm cao mới. Suốt ngần ấy năm, dù có người đến - người đi, anh vẫn mãi là một "Lão Đại" của làng nhạc rap mà các thế hệ sau luôn nể phục. Hiện tại, Wowy đang được yêu mến với hình ảnh một vị HLV cá tính nhưng cũng cực kỳ hài hước tại Rap Việt.

Wowy ở hiện tại dù đã là "Lão Đại" nhưng vẫn rất đáng yêu!

Binz

Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, là một rapper quốc tịch Mỹ gốc Việt. Trước khi chính thức bước vào hoạt động showbiz Việt, anh khá nổi tiếng trong cộng đồng Underground với dòng nhạc Rap/Hip-hop. Anh tham gia vào cộng đồng này từ năm 2008, trong các diễn đàn như Midsiderap, GVR và hiện tại anh đang hợp tác cùng nhóm SpaceSpeaker trong các sản phẩm mới nhất.

Binz hồi nhỏ vô cùng đáng yêu.

Âm nhạc của Binz từng phủ sóng cộng đồng Underground trong thời gian dài với các ca khúc như Phím Đàn, Deep Sea, So Far… nhận được sự đón nhận rất tích cực của cộng đồng này. Binz bắt đầu "bước ra ánh sáng" để tiếp cận với số đông công chúng từ ca khúc They Said và tiếp tục với các sản phẩm như OK, Gene... và mới nhất là BigCityBoi.

Hình ảnh nam rapper khi sống ở Mỹ khiến nhiều người bất ngờ.

Binz cá tính ở Rap Việt.

Karik

Lý do Karik (tên thật là Phạm Hoàng Khoa) đến với Rap là để giải tỏa cảm xúc sau khi phải rời bỏ con đường làm vũ công do một chấn thương vào năm 2008. Bước chân vào hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 2010 với thành công của ca khúc Khu Tao Sống cùng Wowy, lời nhạc có phần dữ dằn nhưng chân thật về cuộc sống giúp cho Karik bắt đầu được cộng đồng Underground cũng như giới trẻ công nhận.

Karik từ khi chỉ là một cậu nhóc...

... và giai đoạn chập chững tiếp cận với nhạc Rap.

Đối với nhạc Rap, Karik có thể nói lên bất cứ những điều gì mình đã suy nghĩ và bộc lộ được tính cách của bản thân 1 cách rõ ràng nhất, thông qua đó cũng có thể được nói lên suy nghĩ của nhiều người cùng tư tưởng.

Karik điển trai, mê uống nước ngọt ở hiện tại.

Suboi

Suboi tên thật là Hàng Lâm Trang Anh. Đam mê âm nhạc từ năm 14 tuổi và từ năm 17 tuổi (2007), Suboi đã nổi tiếng trong giới Underground. Sau nhiều năm gắn bó với Rap, Hip-hop, cô hiện là gương mặt tiêu biểu trong số các rapper nữ ở Việt Nam.

Suboi hồi nhỏ không khác bây giờ là bao

Nữ rapper từng gây chú ý mạnh với toàn cộng đồng khi gặp gỡ và đặt câu hỏi với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông đến Việt Nam hồi tháng 5/2016. Suboi cũng nhiều lần xuất hiện trên bìa tạp chí nước ngoài với tư cách rapper nữ nổi bật của Vpop. Năm 2017, cô góp mặt trong danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi thành công nhất châu Á. Nữ rapper đang được yêu mến với vai trò HLV tại Rap Việt.

Bà mẹ 1 con đang được yêu thích khi ngồi ghế nóng Rap Việt.

Ảnh: Facebook nhân vật