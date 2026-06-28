Ra sức vun vén cho bạn thân cưới em gái, tôi không ngờ chính mình lại tình cờ phát hiện ra một chuyện tày đình

Tôi và Toản là bạn học cùng lớp từ thời cấp 3. Hồi ấy, Toản là kiểu người hiền lành, ít nói, học không xuất sắc nhưng rất chăm chỉ. Chơi với nhau hơn chục năm, tôi chưa từng thấy cậu ấy làm điều gì khiến bạn bè phải chê trách.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là nhiều năm sau khi ra trường, Toản lại thú nhận rằng cậu ấy thích Hương, em gái tôi, người kém Toản 4 tuổi. Ban đầu tôi còn cười, bảo Hương khó tính lắm, theo đuổi không dễ đâu. Toản chỉ cười, nói sẽ cố gắng. Không ngờ cậu ấy kiên trì thật.

Mất gần 2 năm làm bạn, quan tâm từng chút một, cuối cùng Hương cũng đồng ý yêu. Đến nay hai đứa quen nhau gần 1 năm. Hai bên gia đình đều biết chuyện, còn tính đầu năm sau nếu mọi việc thuận lợi sẽ tổ chức đám cưới. Là anh trai, tôi rất yên tâm. Toản không giàu nhưng có công việc ổn định, biết tiết kiệm, sống tử tế và đặc biệt rất thương Hương. Mỗi lần em gái tôi ốm, Toản đều xin nghỉ làm để đưa đi khám. Hương thích gì, cậu ấy đều cố gắng đáp ứng trong khả năng của mình.

Tôi từng nghĩ em gái mình chọn đúng người, cho đến cách đây vài tuần, tôi tình cờ phát hiện ra Hương đang hẹn hò với một chàng trai lạ, hai người cười rất thân mật, ngồi sát vào nhau như thể ôm nhau trong quán cà phê.

Tôi âm thầm tìm hiểu, hóa ra cậu ta tên Hưng, nhỏ tuổi hơn Toản, là con một gia đình rất giàu. Hưng đẹp trai, ăn mặc sành điệu, thay xe như thay áo, đi đâu cũng tiêu tiền rất mạnh tay. Trong giới làm ăn của tôi, không ít người biết đến Hưng, nhưng điều họ nhắc nhiều nhất không phải năng lực mà là những cuộc vui, những bữa tiệc và các mối tình chóng đến chóng đi.

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Tối hôm đó, tôi gọi Hương ra nói chuyện. Em gái tôi không hề chối, Hương thản nhiên bảo đang tìm hiểu Hưng. Tôi hỏi còn Toản thì sao? Em đáp sẽ chia tay sớm thôi vì thấy hợp với Hưng hơn.

Tôi hỏi Hương có nghĩ đến cảm xúc của Toản không? Cậu ấy đã theo đuổi em nhiều năm, yêu em bằng tất cả sự chân thành.

Hương chỉ lắc đầu: "Bây giờ em còn trẻ. Em muốn chọn người cho em cuộc sống tốt hơn".

Tôi cố giải thích rằng tiền bạc rất quan trọng nhưng hôn nhân không chỉ có tiền. Một người đàn ông biết yêu thương, có trách nhiệm đôi khi đáng quý hơn rất nhiều so với vẻ ngoài hào nhoáng.

Tôi còn kể những gì mình biết về Hưng, cậu ta nổi tiếng ăn chơi, thay bạn gái như thay áo, tiêu tiền không tiếc vì chưa từng phải tự kiếm lấy đồng nào. Hương nghe xong chỉ cười. "Anh già rồi nên nghĩ vậy thôi. Biết đâu yêu em xong anh ấy sẽ thay đổi".

Tôi không biết nói gì nữa, là anh trai, tôi muốn em mình hạnh phúc. Là bạn của Toản, tôi cũng không đành lòng nhìn cậu ấy bị phản bội trong khi vẫn đang háo hức tính chuyện cưới xin.

Đến hôm nay, tôi vẫn chưa kể gì với Toản. Tôi chỉ mong Hương đủ tỉnh táo để kết thúc một mối quan hệ trước khi bắt đầu mối quan hệ khác, và quan trọng hơn là hiểu rằng người ta có thể chọn người giàu hơn, đẹp trai hơn, nhưng không ai dám chắc sẽ tìm được người chân thành hơn. Còn nếu em vẫn quyết định rời bỏ Toản để đến với Hưng, tôi cũng không biết vài năm nữa, em sẽ cảm ơn quyết định của mình hay sẽ tiếc nuối vì đã đánh đổi một người tử tế để lấy một cuộc sống hào nhoáng chưa biết sẽ kéo dài được bao lâu.