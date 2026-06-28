Ly hôn 2 năm, tôi vẫn gửi tiền trợ cấp đều đặn nhưng bị đòi thêm, tôi đến tận nhà gặp mặt thì choáng váng với hình ảnh của cô ấy

Tôi và vợ cũ ly hôn đã được hai năm. Con tôi ở với mẹ, còn tôi thì chọn cách tách ra rõ ràng để tránh những va chạm không cần thiết. Từ đầu năm, tôi chuyển một khoản 40 triệu tiền trợ cấp một lần cho con, coi như trách nhiệm của mình trong năm đó. Tôi nghĩ làm vậy sẽ đỡ phải dây dưa, đỡ những cuộc gọi qua lại không dứt.

Tôi vẫn giữ thói quen mỗi khi muốn gặp con thì đến thẳng trường đón, không qua nhà, không hẹn hò phức tạp. Tôi đưa con đi ăn, đi chơi vài tiếng rồi lại trả về đúng giờ. Tôi tưởng như vậy là đủ để giữ mối quan hệ giữa tôi và con ổn định mà không ảnh hưởng đến cuộc sống mới của ai. Nhưng gần đây, mọi thứ bắt đầu rối lên. Vợ cũ tôi liên tục gọi điện, nhắn tin nói rằng số tiền tôi gửi không đủ, con cần thêm chi phí này nọ. Tôi không muốn tranh cãi nên cứ im lặng, vì tôi biết nếu nói qua lại thì lại kéo dài mệt mỏi.

Ảnh minh họa

Nhưng rồi tôi không được gặp con suốt mấy tuần vì đang nghỉ hè. Những tin nhắn đòi tiền thì ngày càng dồn dập hơn. Tôi bắt đầu thấy khó chịu, không phải vì tiền, mà vì cảm giác mọi thứ vượt khỏi kiểm soát. Một buổi chiều, tôi quyết định đến thẳng nhà cô ấy. Tôi nghĩ đơn giản, vừa đưa thêm tiền, vừa gặp con luôn cho xong. Tôi không muốn mọi chuyện cứ treo lơ lửng như vậy nữa.

Nhưng khi đến nơi, tôi lại thấy một hình ảnh khác. Cô ấy vừa đi thẩm mỹ cách đây không lâu, khuôn mặt băng bó, sưng nề, nhìn khá nặng nề. Cô ấy thừa nhận vừa làm thẩm mỹ bị hỏng, cần tiền để đi chỉnh sửa lại. Tôi nghe mà thấy vừa khó chịu vừa bối rối. Một phần trong tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến tôi nữa, chúng tôi đã ly hôn, trách nhiệm của tôi chỉ là với con. Nhưng nhìn khuôn mặt hiện tại của cô ấy, rồi nghĩ đến con tôi đi học mỗi ngày, tôi lại lo nếu bạn bè nhìn thấy mẹ như vậy, con sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị hỏi han, sẽ tự ti.

Tôi không biết mình nên giữ ranh giới rõ ràng, không để mọi chuyện kéo tôi trở lại những rắc rối cũ;hay là giúp một khoản tiền để giải quyết tạm thời, ít nhất là vì con. Tôi không biết mình nên đặt giới hạn đến đâu để vừa không bị kéo vào cuộc sống cũ, vừa không khiến con phải chịu những điều không đáng có, và nếu là tôi trong tình huống này, liệu nên dừng lại ở đâu thì đúng?