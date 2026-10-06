Vì cốc cafe, nam đồng nghiệp hiểu lầm, cưa cẩm, "tấn công" bằng tin nhắn khiến cô gái xin nghỉ việc

Tôi năm nay 26 tuổi, làm việc tại một công ty đồ gia dụng được gần hai năm. Công việc của tôi khá áp lực nhưng môi trường nhìn chung hòa đồng. Trong phòng có một anh đồng nghiệp hơn tôi 4 tuổi, tính tình vui vẻ, nói chuyện dễ gần nên trước đây chúng tôi vẫn thường trao đổi công việc, thỉnh thoảng nói vài câu đùa khi cùng ăn trưa. Tôi chưa bao giờ nghĩ giữa chúng tôi có gì đặc biệt.

Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều cuối tuần. Hôm đó tôi thấy anh ngồi trước máy tính, mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa trán. Đến khoảng hơn 4 giờ, anh gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Nghe người bên cạnh nói anh đang bị cảm nhưng vẫn cố đi làm, tôi thấy thương nên xuống pantry - khu vực bếp nhỏ, pha một cốc cà phê nóng, đặt lên bàn rồi bảo: “Anh uống chút đi cho tỉnh, nhìn anh mệt quá rồi”. Với tôi, đó chỉ là một hành động quan tâm rất bình thường giữa đồng nghiệp.

Không ngờ, chính cốc cà phê ấy lại trở thành “tín hiệu tình yêu” trong suy nghĩ của anh. Tối hôm đó, anh nhắn cảm ơn tôi rồi nói rằng lâu lắm rồi anh mới được một cô gái quan tâm như vậy. Tôi chỉ cười, trả lời vài câu xã giao rồi thôi. Nhưng từ hôm ấy, tin nhắn của anh xuất hiện dày đặc hơn. Ban đầu là hỏi tôi ăn cơm chưa, hôm nay có mệt không, sau đó chuyển sang kể chuyện gia đình, công việc, những mối tình cũ và cả chuyện anh đang muốn tìm một người để ổn định.

Tôi nhận ra có gì đó không ổn nên cố tình giữ khoảng cách. Những cuộc gọi sau giờ làm, tôi thường viện cớ đang bận hoặc không tiện nghe rồi nhắn lại sau. Anh rủ tôi đi ăn, tôi từ chối vài lần. Có một hôm anh rủ mãi, tôi nghĩ nếu cứ né tránh có khi lại khiến mọi chuyện khó xử nên đồng ý đi uống cà phê một lần. Tôi còn chủ động chọn quán đông người, ngồi chưa đến một tiếng rồi về. Tôi tưởng như vậy là đủ rõ.

Nhưng dường như trong mắt anh, buổi cà phê ấy lại giống một buổi hẹn hò chính thức. Sau hôm đó, anh nhắn cho tôi rằng anh cảm thấy chúng tôi “rất hợp nhau”. Tôi giật mình giải thích rằng tôi chỉ xem anh là đồng nghiệp và không nghĩ buổi gặp hôm ấy mang ý nghĩa gì khác. Anh không những không chấp nhận mà còn nói tôi “ngại thừa nhận tình cảm”. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ những tin nhắn dài dằng dặc mỗi tối.

Đỉnh điểm xảy ra sau khoảng một tháng. Một buổi tối, anh bất ngờ nhắn rằng anh đã suy nghĩ rất kỹ và muốn nghiêm túc với tôi. Tôi tưởng anh nói chuyện tình cảm nên định trả lời lần nữa cho rõ ràng. Thế nhưng vài phút sau, anh gửi cho tôi một bức ảnh chiếc nhẫn rồi hỏi: “Em đồng ý làm vợ anh nhé?”. Tôi chết lặng. Tôi chưa từng nói yêu anh, chưa từng nắm tay hay có bất kỳ hành động thân mật nào, vậy mà trong suy nghĩ của anh, chúng tôi đã đi đến chuyện cưới xin.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Tôi chưa kịp nghĩ phải trả lời thế nào thì sáng hôm sau mẹ tôi gọi điện, hỏi: “Có phải con quen anh nào tên như vậy không? Tối qua anh ấy đến nhà mình, mua quà và nói muốn gặp bố mẹ để chào hỏi”. Tôi thực sự muốn khóc. Hóa ra anh đã tìm địa chỉ nhà tôi qua thông tin trên một giấy tờ cũ ở công ty rồi tự tìm đến. Bố mẹ tôi ngỡ ngàng, còn tôi thì vừa xấu hổ vừa tức giận. Tôi phải giải thích rất lâu rằng giữa chúng tôi hoàn toàn chưa có mối quan hệ yêu đương nào.

Từ hôm đó, tôi thẳng thắn nói với anh rằng tôi không có tình cảm và mong anh dừng lại. Tôi cũng báo với quản lý để tránh những hiểu lầm không đáng có trong công việc. Anh xin lỗi, nói rằng đã hiểu sai sự quan tâm của tôi và hứa sẽ không làm phiền nữa. Tôi cũng không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa nên chấp nhận lời xin lỗi ấy. Sau đó, tôi chỉ giữ liên lạc với anh trong phạm vi công việc và không còn trả lời những tin nhắn riêng.

Thế nhưng điều khiến tôi buồn nhất là vài ngày sau, tôi nghe một đồng nghiệp nói anh kể rằng tôi “bật đèn xanh rồi lại quay xe”. Tôi không biết phải giải thích với tất cả mọi người thế nào. Một cốc cà phê nóng, một lần đi uống nước vì ngại từ chối và vài câu hỏi han giữa đồng nghiệp bỗng bị biến thành một câu chuyện tình yêu mà tôi chưa từng tham gia. Có lúc tôi thậm chí nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc để tránh ánh mắt và những lời bàn tán.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định không nghỉ. Tôi nói rõ với quản lý rằng tôi muốn được bảo đảm môi trường làm việc bình thường, đồng thời gửi cho anh một tin nhắn cuối cùng: “Em mong anh hiểu rằng sự tử tế không phải lời tỏ tình, một buổi cà phê không phải một lời đồng ý yêu. Em không ghét anh, nhưng mong anh tôn trọng ranh giới của em”.

Anh im lặng rất lâu rồi trả lời rằng anh hiểu. Từ đó, chúng tôi thực sự trở thành hai người đồng nghiệp bình thường. Còn tôi rút ra một bài học: đôi khi, điều một người nghĩ là tín hiệu tình cảm chỉ đơn giản là phép lịch sự. Và trong tình yêu, nếu chưa từng nghe một lời đồng ý rõ ràng, đừng tự viết tiếp câu chuyện trong đầu mình.

(Tâm sự của độc giả)

Kim Tiền