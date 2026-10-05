Nhóm đồng nghiệp ép tôi phải cùng nói xấu sếp: Im lặng thì bị ghét, còn hùa theo lại sợ sự nghiệp chấm hết!

Tôi vốn là người khá ít nói, đi làm chỉ muốn hoàn thành phần việc của mình, hòa đồng vừa đủ với mọi người rồi hết giờ thì về nhà. Tôi không thích chuyện bè phái, càng không muốn tham gia vào những cuộc nói xấu sau lưng người khác.

Nhưng gần đây, tôi lại vô tình rơi đúng vào một nhóm như thế.

Trong phòng tôi có một nhóm đồng nghiệp khá thân nhau. Ban ngày họ vẫn nói chuyện với sếp rất vui vẻ, có việc còn niềm nở hỏi han, nhưng cứ đến giờ nghỉ hoặc lúc sếp đi ra ngoài là cả nhóm lại tụ tập nói xấu. Người thì chê sếp khó tính, người bảo sếp thiên vị, người lại kể những chuyện mà tôi cũng không biết thật giả đến đâu.

Ban đầu tôi chỉ ngồi im. Tôi không tham gia nhưng cũng không muốn làm mất lòng ai. Tôi nghĩ mọi người nói cho vui rồi thôi, mình không liên quan thì tốt nhất cứ giả vờ không nghe thấy.

Nhưng càng ngày, những câu chuyện ấy càng đi xa. Họ bắt đầu lôi cả những chuyện cá nhân của sếp ra bàn tán, rồi phỏng đoán chuyện sếp sẽ bổ nhiệm ai, ghét ai, thích ai. Có hôm một đồng nghiệp quay sang hỏi tôi nghĩ thế nào.

Tôi chỉ cười rồi nói mình không biết.

Không ngờ câu trả lời ấy lại khiến họ khó chịu.

Một người bảo nếu đã ngồi cùng nhóm thì phải nói thật, đừng giả vờ đứng ngoài. Sau đó, họ bắt đầu kéo tôi vào những cuộc nói xấu, thậm chí có người còn nói thẳng nếu tôi không tham gia thì sau này đừng trách mọi người không chơi cùng.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu thấy sợ. Nếu tôi cùng nói xấu sếp, chẳng may một ngày nào đó những câu chuyện này đến tai sếp, tôi không biết mình sẽ giải thích thế nào. Tôi đang cố gắng làm việc, chờ cơ hội được giao những dự án tốt hơn. Tôi không muốn chỉ vì vài câu nói trong lúc mất cảnh giác mà ảnh hưởng đến công việc và cơ hội thăng tiến sau này.

Nhưng nếu không tham gia, tôi cũng bắt đầu gặp rắc rối.

Có những việc trước đây mọi người vẫn hỗ trợ nhau thì nay tôi hỏi lại chẳng ai trả lời. Một số thông tin trong nhóm cũng cố tình không báo cho tôi. Có hôm tôi đến phòng họp mới biết cuộc họp đã được thay đổi giờ từ trước. Khi tôi hỏi, một đồng nghiệp chỉ nhún vai bảo tưởng tôi đã biết.

Những chuyện nhỏ như vậy lặp lại khiến tôi hiểu họ thực sự đang cô lập mình. Tôi từng nghĩ đi làm chỉ cần có năng lực là được. Nhưng ở môi trường tập thể, đôi khi người ta còn phải biết cách đứng giữa những mối quan hệ phức tạp mà không tự đẩy mình vào thế khó.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất là tôi không muốn mách lẻo với sếp. Nếu tôi chạy đến nói rằng đồng nghiệp đang nói xấu sếp, có thể tôi sẽ bị coi là người chuyên đi tố cáo người khác. Nhưng nếu cứ im lặng, tôi lại sợ một ngày nào đó mình cũng bị kéo vào câu chuyện mà bản thân chưa từng muốn tham gia. Tôi nên xử lý chuyện này thế nào đây?