Đưa vợ đi khám bệnh, người đàn ông đột tử ngay cửa phòng khám và màn giành giật sự sống nghẹt thở trong 70 giây

Vừa đến cửa phòng khám tim mạch chưa đầy 3 mét, người đàn ông bất ngờ đổ gục, ngưng tim, ngưng thở hoàn toàn. Rất may, sự có mặt kịp thời của các bác sĩ đã tạo nên một kỳ tích cứu sống bệnh nhân chỉ trong gang tấc.

Ảnh chụp từ camera bệnh viện/News.qq

70 giây giành giật sự sống từ tay tử thần

Mới đây, tại bệnh viện Hổ Môn (thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), anh Trương trong lúc đưa vợ đi khám bệnh đã trải qua một ranh giới sinh tử vô cùng mong manh.

Khi chỉ còn cách cửa phòng khám chuyên khoa Tim mạch chưa đầy 3 mét, anh Trương không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, bỗng nhiên ngã rầm xuống đất, mất ý thức và ngừng tim, ngừng thở ngay tại chỗ.

Nghe tiếng động lớn, bác sĩ tim mạch ở phòng khám bên cạnh lập tức lao ra. Ngay sau đó, một đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng được tập hợp, phân công vị trí và tiến hành cấp cứu khẩn cấp.

"Thời vàng" trong cấp cứu ngưng tim chỉ vỏn vẹn có 4 phút. Mỗi một phút trôi qua, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân sẽ giảm từ 7% đến 10%.

Lúc này, máy theo dõi điện tim phát ra những tiếng còi báo động dồn dập, xác định bệnh nhân bị rung thất (loạn nhịp tim cấp tính) cực kỳ nguy hiểm, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Từ bước đánh giá nhịp tim, lên phương án sốc điện cho đến khi hoàn thành mũi sốc điện khử rung tim đầu tiên, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy 70 giây. Sự nhịp nhàng và thần tốc của kíp trực đã kéo anh Trương từ cửa tử trở về thành công.

Thủ phạm là "quả bom nổ chậm" trong lồng ngực

Dù tim đã đập trở lại nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua đi. Kết quả chụp mạch vành sau đó khiến các bác sĩ không khỏi giật mình: Nhánh mạch máu chính nuôi tim của anh Trương bị hẹp nặng. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim cấp và ngưng tim đột ngột.

Các bác sĩ chuyên khoa Tim mạch ví von: “Mạch vành giống như đường ống dẫn nước nuôi dưỡng cơ tim. Các mảng xơ vữa bám lâu ngày trên thành mạch như cặn bẩn tích tụ. Một khi mảng xơ vữa này bong ra sẽ gây tắc nghẽn toàn bộ đường ống, khiến cơ tim bị hoại tử do thiếu máu và dẫn đến nhồi máu cơ tim thực sự.”

Ngay lập tức, ê-kíp can thiệp mạch vành đã chạy đua với thời gian. Sau 30 phút nghẹt thở trên bàn mổ, các bác sĩ đã khơi thông hoàn toàn đoạn mạch bị tắc, giúp dòng máu lưu thông trở lại bình thường.

Khi anh Trương từ từ mở mắt, tỉnh táo, cử động tay chân bình thường và không để lại bất kỳ di chứng nào, toàn bộ kíp trực mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Khuyến cáo của bác sĩ: Đừng chủ quan với những cơn đau ngực!

Qua trường hợp chết đi sống lại hy hữu trên, các bác sĩ cảnh báo: Nhồi máu cơ tim là căn bệnh diễn tiến cực kỳ nhanh và có tỷ lệ tử vong rất cao. Nguyên tắc vàng trong điều trị bệnh lý này là: "Thời gian là cơ tim, thời gian là sự sống".

Nếu trong cuộc sống hằng ngày, bạn hoặc người thân xuất hiện các triệu chứng như:

Đau thắt ngực, nặng ngực, có cảm giác bị đè nén ở lồng ngực.

Hồi hộp, đánh trống ngực liên hồi.

Vã mồ hôi hột đi kèm khó thở.

Hãy lập tức gọi cấp cứu hoặc chủ động đến ngay trung tâm y tế gần nhất có chuyên khoa tim mạch để được can thiệp kịp thời. Tuyệt đối không được chủ quan, trì hoãn vì mỗi giây phút chần chừ đều phải trả giá bằng cả mạng sống.

(Theo nguồn: News.qq)