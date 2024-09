Mới đây, tờ Dailymail đã đăng tải thông tin cho rằng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã nhận được hai khoản tài trợ trị giá hơn 4,5 triệu bảng Anh (tương đương 6 triệu USD) trong hai năm qua. Tuy nhiên, hai khoản tiền này lại không xuất hiện trong bản khai thuế mới nhất của tổ chức từ thiện Archewell.

Trước những cáo buộc trên, Archewell đã khẳng định với Dailymail rằng các khoản tiền ghi trong hồ sơ, với số tiền khai báo là 2.000.911 USD, là chính xác. Số tiền còn lại sẽ xuất hiện trên bản khai thuế tiếp theo. Tờ Express cũng đã tiến hành một cuộc điều tra riêng và kết luận rằng hồ sơ của nhà Sussex là chính xác 100%. Theo đó, báo cáo của Fidelity Charitable ghi lại các khoản tài trợ mà họ đã thực hiện từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023, trong khi báo cáo của Archewell Foundation ghi lại tất cả các khoản đóng góp nhận được từ tháng 1 đến tháng 12/2022. Do đó, tất cả các khoản đóng góp nhận được vào năm 2023 sẽ xuất hiện trên báo cáo của Archewell Foundation vào cuối năm nay.

Một nguồn tin cho biết: "Thật không công bằng khi làm điều này với một tổ chức từ thiện khi họ đã làm mọi thứ một cách chính xác. Những tuyên bố này thật vô lý vì nhà Sussex luôn thẳng thắn và minh bạch về tài chính của mình. Những điều như thế này có thể gây tổn hại rất lớn, đặc biệt là khi nó cực kỳ sai lệch".

Trong một diễn biến khác, Hoàng tử Harry đã đáp chuyến bay đến London vào cuối tuần qua để tham dự lễ trao giải WellChild. Tuy nhiên, lo ngại về an ninh cho Công tước tại Vương quốc Anh đã gia tăng sau khi đội ngũ của anh yêu cầu ban tổ chức không được phép công khai địa điểm diễn ra sự kiện. Theo một nguồn tin, đội ngũ của Harry (40 tuổi) đã nói với WellChild rằng họ không được phép thông báo cho công chúng, hoặc thậm chí là những người bên ngoài, về địa điểm diễn ra sự kiện năm nay do lo ngại Công tước có thể trở thành mục tiêu bị tấn công.

Nguồn tin cho biết: "Harry vẫn rất lo ngại về sự an ninh của mình ở Vương quốc Anh và đội ngũ của anh ấy đã yêu cầu không được chia sẻ địa điểm với bất kỳ ai cho đến ngày diễn ra sự kiện. Việc Harry đến vào phút cuối để dự đám tang hoặc gặp gỡ gia đình là một chuyện, nhưng sẽ hoàn toàn khác khi sự kiện được công khai. Harry có thể trở thành mục tiêu tấn công nên đội ngũ đã đảm bảo rằng địa điểm chỉ được biết trên cơ sở cần biết". Nguồn tin cho biết thêm chính tiết lộ gây sốc trong cuốn hồi ký Spare về việc Harry đã tiêu diệt 25 tay súng Taliban ở Afghanistan là nguyên nhân khiến những lo ngại về an ninh gia tăng.

Nguồn tin cho hay: "Lý do khiến Harry trở thành mối lo ngại về an ninh như vậy là do những bình luận mà anh ấy đã đưa ra về Taliban. Chính vì những bình luận đó mà anh ấy sẽ luôn là mục tiêu bị nhắm đến. Đó là điều mà anh ấy chỉ có thể tự trách mình". Được biết, phiên điều trần kéo dài hai ngày sẽ diễn ra vào ngày 8 hoặc 9/4 năm sau, đánh dấu bước ngoặt mới nhất trong cuộc chiến pháp lý kéo dài ba năm của Công tước với chính phủ Anh. Phía Công tước và Nữ công tước xứ Sussex hiện chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin trên.



Theo Express