Theo nhiều nguồn tin, Thân vương William đã có xung đột với em trai mình - Vương tử Harry - về đám cưới với Meghan Markle từ trước khi hôn lễ diễn ra vào năm 2018. Nguồn cơn được cho là xuất phát từ việc nhiều thành viên trong gia đình Hoàng gia, bao gồm cả William, lo ngại rằng Harry và Meghan kết hôn quá chóng vánh sau 2 năm hẹn hò.

Tác giả Robert Jobson đã đề cập đến những lo ngại này trong cuốn tiểu sử "Catherine’s memoir, The Princess of Wales: The Biography", cho thấy mối quan hệ giữa hai anh em đã xấu đi nhanh chóng trước đám cưới. Ông viết: "Vào thời điểm William được xác nhận là phù rể, mối quan hệ của họ đã trở nên tồi tệ hơn". Tác giả cũng tiết lộ: "Vì vẫn còn lo lắng về cuộc hôn nhân này, William đã tìm kiếm sự đảm bảo từ Nữ vương rằng cô dâu của Harry sẽ không được đeo bất kỳ món đồ trang sức nào của Vương phi Diana, mặc dù vợ anh - Kate Middleton - được phép."

Mặc dù tồn tại những bất đồng, đám cưới của Harry và Meghan tại Windsor vào tháng 5/2018 vẫn diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, tác giả Jobson nhận định: "Trước công chúng, Hoàng gia đều rạng rỡ nụ cười, mặc dù trong thâm tâm họ đang 'bằng mặt nhưng không bằng lòng'.”

Mối quan hệ giữa William và Harry tiếp tục xấu đi sau đám cưới. Đỉnh điểm là vào tháng 1/2022, Harry tuyên bố trong cuốn hồi ký "Spare" rằng William đã "la hét" anh trước mặt Nữ vương về quyết định rời khỏi Vương quốc Anh. Harry cho biết thêm, William đã túm cổ áo và vật anh xuống sàn trong một cuộc tranh cãi về Meghan vào năm 2019.

Mối quan hệ giữa hai nàng dâu Kate Middleton và Meghan Markle cũng được cho là "cơm không lành, canh không ngọt". Theo Harry, hai người đã bất đồng về trang phục của các bé gái mang hoa trong đám cưới. Meghan cũng từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào năm 2021 rằng chính Kate mới là người khiến cô phải khóc trước đám cưới.

Kể từ sau tang lễ của Nữ vương vào năm 2022, hai anh em William và Harry được cho là chưa từng nói chuyện với nhau. Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại với anh trai trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2023, Harry trả lời: "Hiện tại thì không. Nhưng tôi mong chờ... Tôi mong chờ chúng tôi có thể tìm thấy sự bình yên."

Theo Express