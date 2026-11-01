Trong số những nhóc tỳ nhà sao Việt được yêu thích trên mạng xã hội, Danil - con trai của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Ukraine Dianka Zakhidova luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Sở hữu gương mặt đáng yêu, đôi mắt sáng cùng những biểu cảm lém lỉnh, cậu bé khiến người hâm mộ không ít lần phải xuýt xoa mỗi khi bố mẹ chia sẻ hình ảnh mới.

Mới đây, Bùi Tiến Dũng tiếp tục khiến dân mạng thích thú khi đăng tải loạt ảnh cùng con trai trong một buổi đi cắt tóc. Nam thủ môn hài hước viết: "2 bố con đi 'đảo ngói' mà cứ cười thôi". Chẳng cần trang phục cầu kỳ hay bối cảnh đặc biệt, hai bố con vẫn thu hút sự chú ý nhờ những khoảnh khắc gần gũi và tràn ngập tiếng cười.

Hai bố con Bùi Tiến Dũng đi cắt tóc, dân mạng chỉ mải ngắm nhan sắc bé Danil

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Bùi Tiến Dũng diện áo đen đơn giản, ngồi trên ghế tại tiệm làm tóc và ôm con trai trong lòng. Bé Danil mặc áo phông trắng, mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt sáng và nụ cười vô cùng đáng yêu.

Ở một khoảnh khắc, nam thủ môn âu yếm hôn lên đầu con trai, còn cậu bé thì cười tít mắt. Trong những bức ảnh khác, Danil thoải mái ngồi trong lòng bố, liên tục tạo ra những biểu cảm tinh nghịch.

Nguồn: Bùi Tiến Dũng

Điều khiến nhiều người thích thú là dù còn nhỏ, Danil đã có những đường nét gương mặt khá nổi bật. Cậu bé sở hữu đôi mắt sáng, sống mũi thanh tú, khuôn miệng xinh xắn cùng mái tóc nâu mềm mại. Đặt cạnh ông bố nổi tiếng điển trai, Danil cũng không hề bị lép vế. Thậm chí, nhiều người còn đùa rằng nhóc tỳ đang có tiềm năng trở thành một “nam thần nhí” trong tương lai.

Dưới bài đăng, dân mạng để lại nhiều lời khen dành cho ngoại hình của cậu bé.

Một người hài hước nhận xét: "Đẹp trai hơn bố". Người khác cũng không giấu được sự yêu thích: "Cưng anh nhỏ ghê, đẹp trai hơn bố luôn rồi". Một bình luận khác cho rằng: "Em bé đẹp quá đi, vừa giống bố vừa giống mẹ".

Những lời khen này phần nào cho thấy sức hút của Danil. Sinh ra trong gia đình có bố là cầu thủ bóng đá nổi tiếng, mẹ là người mẫu sở hữu nhan sắc nổi bật, cậu bé từ nhỏ đã nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, ngoài ngoại hình, chính những biểu cảm tự nhiên và tính cách hoạt bát mới là điều khiến nhóc tỳ được yêu mến.

Danil càng lớn càng đáng yêu, từng gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế

Bé Danil chào đời ngày 25/11/2022, là con trai đầu lòng của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 và đón con trai vào tháng 11 cùng năm.

Từ khi còn nhỏ, Danil đã thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được bố mẹ chia sẻ. Cậu bé nhanh chóng nhận được sự yêu thích nhờ ngoại hình lai Việt - Ukraine cùng những biểu cảm ngộ nghĩnh.

Đáng chú ý, năm 2026, Danil còn tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh trai và cái đuôi nhỏ, trở thành một trong sáu em bé góp mặt trong chương trình. Tại đây, cậu bé có cơ hội sinh hoạt và trải nghiệm cùng các nghệ sĩ, mang đến nhiều khoảnh khắc đáng yêu cho khán giả.

Nguồn: Bùi Tiến Dũng

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Danil còn khiến bố mẹ xúc động khi thể hiện sự tự tin, dạn dĩ trong quá trình tham gia chương trình. Bùi Tiến Dũng và Dianka từng bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến con trai ngày càng mạnh dạn giao lưu với những người xung quanh.

Sẽ bước sang tuổi thứ tư vào cuối tháng 11/2026, Danil đã có nhiều thay đổi so với hình ảnh em bé bụ bẫm trước đây. Gương mặt cậu bé ngày càng rõ nét, vóc dáng lớn hơn và những biểu cảm cũng trở nên phong phú. Từng được khán giả yêu thích bởi sự dễ thương, giờ đây nhóc tỳ còn liên tục nhận lời khen vì ngoại hình điển trai.

Nguồn: Bùi Tiến Dũng

Bùi Tiến Dũng: Từ thủ môn quốc dân đến ông bố mê con

Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, từng trở thành một trong những cầu thủ được yêu thích nhất của bóng đá Việt Nam sau kỳ tích giành ngôi á quân U23 châu Á năm 2018. Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, cuộc sống gia đình của nam thủ môn cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Kể từ khi kết hôn với Dianka, Bùi Tiến Dũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên vợ con. Trong nhiều hình ảnh đời thường, anh xuất hiện với vai trò một ông bố gần gũi, dành thời gian vui chơi và chăm sóc con trai.

Nguồn: Bùi Tiến Dũng

Gia đình nhỏ cũng thường có những chuyến đi cùng nhau. Đầu năm 2026, vợ chồng nam thủ môn đưa Danil tới Estonia để thăm người thân bên ngoại, tạo cơ hội cho cậu bé được gặp gỡ và gắn bó với gia đình của mẹ.

Dù lịch trình công việc bận rộn, Bùi Tiến Dũng và Dianka vẫn dành sự quan tâm cho quá trình trưởng thành của con. Những cột mốc của Danil, từ sinh nhật đến các trải nghiệm đầu đời, đều được bố mẹ lưu giữ qua những hình ảnh gần gũi.

Nguồn: Bùi Tiến Dũng

Riêng loạt ảnh đi cắt tóc mới đây, điều khiến nhiều người cảm thấy dễ thương không chỉ là nhan sắc của hai bố con mà còn là cách Bùi Tiến Dũng thể hiện tình cảm với con trai. Không cần những hành động quá đặc biệt, một cái ôm, một nụ hôn lên đầu hay khoảnh khắc hai bố con cùng bật cười cũng đủ khiến người xem cảm nhận được sự gắn bó.

Và với ngoại hình ngày càng nổi bật của Danil, có lẽ thời gian tới, nam thủ môn sẽ còn phải chứng kiến nhiều lần “chiếm spotlight” từ chính quý tử nhà mình.