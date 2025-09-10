Xuất hiện sang trọng tại World Cup Bóng bầu dục nữ

Cuối tuần qua, Vương phi Kate đã có mặt tại Brighton để tham dự trận đấu vòng bảng World Cup Bóng bầu dục nữ 2025 giữa Anh và Úc. Trận đấu kết thúc với chiến thắng vang dội 47 – 7 cho đội Anh, mở ra cơ hội tiến vào tứ kết gặp Scotland.

Trong vai trò người bảo trợ Liên đoàn Bóng bầu dục Anh từ năm 2022, Vương phi Kate hòa mình cùng khán giả, cổ vũ cho đội tuyển với tinh thần đầy phấn khích. Sau trận đấu, bà gặp gỡ và chúc mừng đội tuyển Red Roses trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Trong khi đó, Thân vương William cũng bận rộn cổ vũ cho đội tuyển nữ Wales ở Cardiff, trong vai trò bảo trợ Liên đoàn Bóng bầu dục xứ Wales.

Bí quyết mặc đẹp: Vừa thanh lịch vừa hợp phong thủy

Vương phi Kate chọn trang phục đen – trắng làm chủ đạo, vừa sang trọng, vừa mang ý nghĩa phong thủy. Với phụ nữ trung niên, màu đen tượng trưng cho sự mạnh mẽ, bảo vệ và quyền lực, còn màu trắng gợi sự trong sáng, thanh khiết và thu hút năng lượng tích cực. Bộ cánh này không chỉ giúp bà tỏa sáng trên khán đài mà còn khéo léo phù hợp với giai đoạn quốc tang sau sự ra đi của Nữ công tước xứ Kent.

Blazer đen Alexander McQueen : Thiết kế vai độn, ve áo nhọn và cài một khuy giúp tôn dáng gọn gàng. Đây là mẫu áo kinh điển mà Vương phi sở hữu nhiều phiên bản. Blazer đen cũng là “vũ khí” thời trang giúp phụ nữ trung niên dễ dàng che khuyết điểm, tạo phong thái tự tin.

Áo sơ mi lụa Knatchbull : Thiết kế bèo nhún mềm mại từ lụa satin, tạo điểm nhấn nữ tính. Lụa trắng vốn là chất liệu hợp với phụ nữ tuổi trung niên, vừa sang trọng vừa tinh tế, lại có ý nghĩa may mắn khi kết hợp cùng sắc đen quyền lực.

Quần ống suông Roland Mouret : Chất liệu pha co giãn, dáng suông rộng giúp đôi chân dài và thanh thoát. Đây cũng là kiểu quần phù hợp phụ nữ trung niên muốn giữ sự trẻ trung, thoải mái mà vẫn thanh lịch.

Túi Chanel Mini Flap Bag : Da cừu đen mềm mại, logo vàng ánh sang trọng – biểu tượng xa xỉ vượt thời gian.

Khuyên tai Cartier Trinity : Ba vòng vàng trắng, vàng hồng và vàng vàng đan xen – tượng trưng cho tình yêu, sự may mắn và niềm vui. Đây chính là chi tiết phong thủy giúp phụ nữ trung niên tăng thêm năng lượng tích cực.

Thông điệp thời trang dành cho phụ nữ trung niên

Từ bộ trang phục của Vương phi Kate, phụ nữ U40 – U50 có thể rút ra nhiều gợi ý hữu ích:

- Blazer tối màu : Vừa tạo cảm giác thon gọn vừa dễ kết hợp, lại mang năng lượng quyền lực, thu hút quý nhân.

- Áo lụa trắng : Gam màu thanh khiết, phù hợp phong thủy, dễ phối với mọi trang phục.

- Quần ống suông : “Chìa khóa” giúp dáng vóc cân đối, trẻ trung hơn tuổi.

- Phụ kiện tinh tế : Chọn đồ trang sức mang ý nghĩa may mắn (như Cartier Trinity), hoặc túi xách đẳng cấp giúp tăng sự tự tin và tài lộc.

Phong cách của Vương phi Kate cho thấy cô không chỉ mặc đẹp mà còn “mặc có chủ đích”. Mỗi lựa chọn đều gắn với hoàn cảnh, truyền tải thông điệp: Trang phục đen – trắng tôn trọng quốc tang, blouse trắng gợi nhớ sắc áo của đội tuyển Anh, còn phụ kiện tinh xảo khẳng định vị thế hoàng gia.

Phụ nữ trung niên có thể áp dụng tư duy này: Mặc không chỉ để đẹp, mà còn để gửi gắm thông điệp tích cực, thu hút năng lượng và may mắn cho chính mình.