Nếu như những ngày đầu bước chân vào Hoàng gia, Vương phi Kate gắn liền với váy coat dress cổ điển hay đầm hoa nhã nhặn, thì vài năm trở lại đây, phong cách của cô đã thay đổi rõ rệt. Suit vốn được coi là "quyền lực phục" trở thành lựa chọn quen thuộc, giúp Vương phi vừa thanh lịch trong công việc, vừa khẳng định sự tự tin của một người phụ nữ trung niên.

Đặc biệt, từng gam màu suit mà cô lựa chọn đều mang ý nghĩa phong thủy thú vị: Tím tượng trưng cho quyền lực và sự bảo hộ, hồng gợi năng lượng nữ tính, trắng mang đến sự thanh khiết và khởi đầu mới, xanh dương tạo sự bền vững, còn đỏ lại rực rỡ chiêu tài.

Với phụ nữ trung niên, học theo Vương phi Kate không chỉ để mặc đẹp, mà còn để "kéo" thêm vận may và sự tự tin trong cuộc sống.

1. Quyền lực tím - sự thăng hoa và bảo hộ

Năm 2021, trong chuyến thăm Bắc Ireland, Vương phi Kate xuất hiện trong bộ suit tím quyền lực của Emilia Wickstead. Tím vốn là gam màu đại diện cho sự quý phái, giúp người mặc tỏa sáng giữa đám đông. Với phụ nữ trung niên, tím không chỉ đem lại sự sang trọng mà còn mang ý nghĩa phong thủy: Tăng cường may mắn, được quý nhân phù trợ. Bạn có thể chọn blazer tím satin phối cùng quần suông cho những buổi tiệc tối, vừa nổi bật vừa giữ vẻ thanh nhã.





2. Hồng phấn - năng lượng tươi mới, gắn kết tình cảm

Trong một sự kiện tại London năm 2022, Vương phi Kate diện suit hồng pastel của Alexander McQueen. Năm sau, cô tiếp tục mặc lại bộ suit này, thêm thắt thắt lưng ngọc trai và áo cùng màu, tạo cảm giác nữ tính, dịu dàng. Với phụ nữ trung niên, hồng pastel không hề "sến", ngược lại giúp gương mặt sáng bừng, tăng sự trẻ trung và còn tượng trưng cho sự hòa hợp trong các mối quan hệ. Nếu ngại cả cây hồng, hãy phối blazer pastel với quần jeans trắng hoặc quần tây trung tính vừa dễ mặc, vừa thêm chút "ngọt ngào" cho đời sống.





3. Trắng tinh khôi - khởi đầu mới, tinh thần tự tin

Từ chuyến công du Caribbean năm 2022 đến Rugby World Cup 2023, Vương phi Kate nhiều lần chọn suit trắng của Alexander McQueen. Trắng đại diện cho sự thanh khiết, khởi đầu mới và năng lượng cân bằng. Đặc biệt, gam màu này rất phù hợp cho phụ nữ trung niên muốn làm mới bản thân hoặc bắt đầu một dự án mới. Khi mặc suit trắng, bạn nên chú ý chất liệu dày dặn, cắt may tinh tế để tránh phản cảm và tạo cảm giác "nữ doanh nhân" đầy tự tin.





4. Xanh dương kẻ sọc - bền vững và trí tuệ

Gam màu xanh navy luôn được đánh giá cao về sự điềm tĩnh và uy quyền. Vương phi Kate yêu thích thiết kế kẻ sọc của Holland Cooper đến mức mặc liên tiếp hai lần chỉ trong một tuần. Với phụ nữ trung niên, suit xanh navy mang đến hình ảnh chắc chắn, tạo sự tin cậy trong công việc. Đây cũng là màu tượng trưng cho trí tuệ, sự minh mẫn và bền vững lâu dài rất hợp với những ai muốn củng cố vị thế sự nghiệp hoặc giữ sự ổn định trong cuộc sống.





5. Đỏ rực rỡ chiêu tài và khẳng định bản thân

Đầu năm 2023, Vương phi Kate xuất hiện cùng Thân vương William trong bộ suit đỏ rực Alexander McQueen. Đỏ vốn được coi là màu của may mắn và tài lộc, đặc biệt hợp với phụ nữ trung niên muốn bứt phá. Dù ở công việc hay cuộc sống riêng, một bộ suit đỏ sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý, khẳng định phong thái tự tin và cuốn hút. Nếu ngại cả cây đỏ, bạn có thể kết hợp blazer đỏ với quần đen hoặc trắng để dung hòa.





Nhìn lại phong cách của Vương phi Kate , có thể thấy mỗi bộ suit cô chọn không chỉ là thời trang mà còn mang thông điệp: Sự mạnh mẽ của tím, sự nữ tính của hồng, sự tinh khôi của trắng, sự bền vững của xanh và sự rực rỡ của đỏ. Với phụ nữ trung niên, đây là những gợi ý tuyệt vời để vừa mặc đẹp, vừa thu hút năng lượng tích cực, mang đến may mắn và tài lộc trong từng bước đi.