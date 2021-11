Quý cô Pháp đúng chuẩn "gừng càng già càng cay", loạt bí mật trẻ lâu lần đầu được tiết lộ, hội chị em hãy nhanh tay dắt túi!

Nếu một lần được đến thủ đô Paris hoa lệ, bạn sẽ phải choáng ngợp trước những hình ảnh quý cô người Pháp. Vẻ đẹp thanh lịch toát ra từ trang phục, từ khí chất của phụ nữ Pháp khiến cho ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Nói về sự trẻ lâu, phụ nữ Pháp là một minh chứng rất rõ khi càng về tuổi xế chiều, nhan sắc của chị em càng thăng hạng với làn da ít lão hóa, gương mặt vẫn thon gọn và cơ thể vô cùng săn gọn. "Phụ nữ Pháp không già" trở thành tựa đề bài viết trên tờ The Daily Beast tại New York, được tuần san Pháp Courrier International, số ra đầu năm 2014 trích dịch lại không phải không có lý do của nó.

Phụ nữ Pháp nổi tiếng với vẻ ngoài trẻ trung bất chấp tuổi tác. Vậy bí quyết trẻ lâu của họ là gì? BS Michel Cymes - một bác sĩ chuyên phẫu thuật đến từ Pháp, chia sẻ bí quyết giúp những cô gái Pháp thanh lịch luôn trẻ trung và sống lâu hơn, được Antara news ghi lại như sau:

Ăn nhiều tỏi Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, tỏi chứa đầy chất chống oxy hóa có khả năng chống lão hóa hoàn hảo. Lời khuyên cho bạn là nên nấu chín tỏi để nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Ăn tại bàn ăn Nếu để ý bạn sẽ thấy, những quý cô người Pháp thanh lịch không bao giờ ăn trước màn hình TV. Họ tin rằng mình sẽ ăn quá nhanh mà không biết điểm dừng nếu xem TV lúc ăn uống, trong khi nhai ít hơn. Thay vào đó, họ lựa chọn ăn tại bàn ăn, nhai kỹ thức ăn và tránh ăn quá nhiều mỗi bữa.

Làm sạch tủ lạnh thường xuyên BS Cymes nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dọn dẹp tủ lạnh ít nhất 2 lần mỗi tháng. Trái ngược với suy nghĩ thông thường của nhiều người, thực tế thì vi khuẩn có thể sống trong điều kiện lạnh như tủ lạnh. Điều này chắc chắn làm ảnh hưởng đến thực phẩm và đồ uống được giữ bên trong tủ lạnh. Người Pháp thường xuyên dọn dẹp tủ lạnh chính là một cách chăm sóc sức khỏe từ bên trong vì ý thức rất rõ dinh dưỡng đem lại những tác dụng vô cùng tuyệt vời để chống lão hóa, bệnh tật từ trong ra ngoài. Chuyên gia gợi ý, bạn nên sử dụng bọt biển và giấm trắng để làm sạch tủ lạnh, sau đó lau lại bằng vải cho đến khi khô sẽ giúp tủ lạnh luôn sạch sẽ, tươi mới.

Đeo kính râm Kính râm có chức năng che chắn mắt khỏi tia UV được quý cô người Pháp vô cùng ưa chuộng vì có thể bảo vệ mắt cùng như vùng da xung quanh mắt hiệu quả. Ngay cả vào những ngày thời tiết râm mát, những cô nàng thanh lịch, sành điệu này vẫn đeo kính khi đi ngoài đường. Đây là thói quen rất tốt để hạn chế tối đa hình thành nếp nhăn vùng mắt, giúp gương mặt trẻ trung hơn.

Chăm chỉ các hoạt động dưới nước Phụ nữ Pháp đặc biệt thích các bộ dưới nước, nhất là đạp xe dưới nước vì nó giữ cho nhịp tim ở mức thấp trong khi vẫn đạp xe nhanh. Nó không gây cảm giác mệt mỏi như đạp xe thông thường, nhưng nó sẽ khiến cơ bắp của bạn hoạt động nhiều hơn.

Thay giặt vỏ gối thường xuyên Một số người hiếm khi thay giặt vỏ gối vì lý do thoải mái hoặc lười biếng. Tuy nhiên, một chiếc gối bẩn hoặc cũ nát có thể gây ảnh hưởng cho vùng cổ, da mặt, đặc biệt khiến da mặt bị chảy xệ nhanh hơn. Chuyên gia khuyên chị em nên đầu tư vào một chiếc gối dựa trên tư thế ngủ của mình, chẳng hạn như một chiếc gối dày hơn cho những người thích ngủ nghiêng, một chiếc gối cứng hơn một chút cho những người thích ngủ ngửa... Và đặc biệt, chị em cần thường xuyên thay giặt vỏ gối nếu muốn gìn giữ nét trẻ trung lâu dài như các quý cô Pháp.