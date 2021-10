Mặc kệ ai chê, phụ nữ có 3 chỗ này càng "to" thì càng chứng tỏ cơ thể sẽ trẻ lâu, sống thọ hơn hẳn người khác

So với nam giới, phụ nữ có phần ý thức trong việc bảo vệ sắc đẹp và sức khỏe hơn cả, ai cũng mong cơ thể ngày càng tốt hơn, làn da ngày càng thanh tú, căng bóng. Điều ấy thực sự rất tốt, bởi chúng ta càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe thì tuổi thọ sẽ càng kéo dài.

Thực tế nhiều người trong chúng ta tiềm ẩn khả năng trường thọ mà không biết. Vậy làm cách nào để đoán biết bản thân có khả năng sống thọ hay không? Rất đơn giản, bạn chỉ cần quan sát 3 bộ phận dưới đây, nếu chúng rất "to" thì đừng vội tự ti mà hãy cảm thấy vui mừng vì rõ ràng cơ thể bạn đang khỏe mạnh hơn hẳn người khác.

Phụ nữ sống thọ thường sở hữu 3 bộ phận trên cơ thể "siêu to khổng lồ"

1. Mặt to đầy đặn



Khuôn mặt không chỉ là tấm gương phản chiếu tính cách, cảm xúc mà còn cho thấy tình trạng sức khỏe của mỗi chúng ta. Theo Y học Trung Quốc, trên mặt có những huyệt đạo quan trọng. Một người khỏe mạnh và sống thọ sẽ có khuôn mặt to, đầy đặn, da căng bóng, hồng hào. Hơn nữa, phụ nữ có khuôn mặt căng bóng, đầy đặn thì trông sẽ trẻ trung và nhiều sức sống hơn.

Ngày nay, nhiều bạn nữ thường thích sở hữu một khuôn mặt nhỏ, góc cạnh nhưng thực ra điều đó lại không thể hiện một sức khỏe tốt. Hơn nữa, nếu da mặt xanh xao thì chứng tỏ đang bị thiếu máu, nếu không sớm cải thiện thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta.

2. Dung tích phổi lớn

Theo các nhà khoa học tại Đại học Boston (Mỹ) cho biết, kích thước của dung tích phổi của một người có liên quan mật thiết đến khả năng trao đổi khí của phổi, nghĩa là đem ôxy từ không khí vào tĩnh mạch phổi và điôxít cacbon từ động mạch phổi ra ngoài.

Trong khi đó, tất cả các cơ quan, mô và tế bào của cơ thể đều cần tiêu thụ oxy mọi lúc để duy trì sự sống. Dung tích phổi lớn đồng nghĩa với lượng trao đổi khí trong phổi lớn hơn cho mỗi lần hít thở, như vậy ai có dung tích phổi lớn thì sẽ có tiềm năng sống khỏe sống thọ hơn.

Càng nhiều tuổi, dung tích phổi của chúng ta càng trở nên eo hẹp, nhưng nếu phụ nữ dù 40, 50 tuổi mà chức năng phổi hoạt động vẫn tốt thì chứng tỏ cơ thể bạn đang hoạt động hết sức trơn tru.

3. Mông to



Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phần mông và đùi của người phụ nữ càng to thì lại càng có tác dụng trong việc ngăn chặn chất béo tấn công vào cơ quan nội tạng, giúp bảo vệ tim và phổi. Từ đó, những người phụ nữ có mông và đùi to thường có nguy cơ đau tim, đột quỵ, tiểu đường thấp hơn hẳn so với người khác, từ đó khả năng sống thọ sẽ cao hơn.

Không những vậy, một nghiên cứu vào năm 2007 đã chỉ ra rằng, những phụ nữ có thân hình quả lê (mông to) sẽ có chức năng não tốt hơn, sẽ sinh ra những em bé thông minh hơn. Lý do có thể là vì việc dự trữ nhiều axit béo omega-3 ở hông và đùi sẽ giúp nuôi dưỡng bộ não, đặc biệt cần thiết cho thai nhi trong tháng thứ 3 của thai kỳ.

Ngoài ra, phụ nữ có tai to cũng rất tốt. Tai to chứng tỏ khí công vô cùng sung mãn, thận khỏe mạnh, đồng thời các cơ quan khác cũng hoạt động trơn tru. Mũi to cũng là một dấu hiệu đáng mừng, bởi mũi to đồng nghĩa rằng việc hít thở sẽ hiệu quả, tăng hàm lượng oxy trong máu để chúng ta có thể trì hoãn sự lão hóa của cơ thể. Đồng thời, một chiếc mũi lớn sẽ lọc vi khuẩn và virus trong không khí hiệu quả hơn, giúp phụ nữ ngừa được các bệnh khác nhau.

Nhiều chị em thường quan tâm đến việc liệu mình có sống khỏe, sống thọ hay không. Đặc biệt, chị em cũng rất sợ lão hóa bởi một khi tuổi già xuất hiện thì không chỉ nhan sắc mà sức khỏe cũng bị suy giảm. Vì thế nếu chị em muốn biết mình có tiềm năng trường thọ hay không thì có thể kiểm tra 3 bộ phận bên trên, dù chỉ sở hữu 1 điểm thì bạn cũng có thể tự hào về cơ thể của mình rồi đó.