Chiều 21/7, trên sân khấu “Love in the Bay" by Ambassador Cruise đã diễn ra đêm nhạc “Thương, hát cho em" với sự góp giọng của 2 chàng ca sĩ điển trai Quốc Thiên và Isaac. Vẫn lựa chọn hoàng hôn Hạ Long làm thời điểm tổ chức liveshow âm nhạc, khán giả cũng đã có những giây phút thư giãn khi vừa được ngắm khung cảnh vịnh Hạ Long vào thời khắc đẹp nhất, vừa được thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao.

Quốc Thiên

Liveshow được chia thành 2 phần với sự xuất hiện của 2 nam ca sĩ. Mở đầu, Quốc Thiên khiến khán giả phải thực sự trầm trồ khi khoe màu giọng mượt mà cùng những nốt trầm bổng với những ca khúc đặc biệt như: "Mong manh tình về", "Chia cách bình yên", "Ai chung tình được mãi",…

Lựa chọn những ca khúc làm nên tên tuổi của bản thân, Quốc Thiên càng thăng hoa hơn khi khán giả phía dưới cổ vũ vô cùng nhiệt tình. 9 ca khúc được thể hiện tại sân khấu “Love in the Bay" by Ambassador Cruise, Quốc Thiên một lần nữa khẳng định màu giọng đặc biệt của mình.

Và Quốc Thiên cũng khiến khán giả phải “ồ" lên hơn nữa khi thể hiện ca khúc "Vùng trời bình yên" bằng giọng của ca sĩ Hồng Ngọc. Những nốt gằn giọng “cực chất" của Quốc Thiên nhận được nhiều lời khen. Kết thúc phần biểu diễn, Quốc Thiên đã có một lời hẹn gặp lại khán giả “Love in the Bay" by Ambassador Cruise vào ngày 4/8 tới đây, với những màn song ca đặc biệt cùng ca sĩ Hà Nhi.

Nếu như phần đầu tiên, Quốc Thiên thể hiện phần trình diễn với các bản ballad ngọt ngào xen kẽ đó là những bài hát remix để phần biểu diễn thêm nhiều màu sắc thì tới Isaac, nam ca sĩ lại khiến sân khấu “Love in the Bay" by Ambassador Cruise nóng hơn bao giờ hết với một loạt các ca khúc được làm mới, remix hoàn toàn khiến khán giả không thể ngồi yên. Phía dưới sân khấu, nam ca sĩ Quốc Thiên cũng đã phải nhún nhảy theo các giai điệu của Isaac.

Không ít khán giả đã hò hét rằng họ đã là “fan 13 năm của Isaac” và có mặt tại đây để được gặp thần tượng của mình. Không những chứng tỏ bản lĩnh làm chủ sân khấu, Isaac còn cực kỳ thân thiện khi thể hiện phần trình diễn cuối cùng bằng việc đi xuống hàng ghế khán giả và gửi lời cảm ơn cũng như giao lưu, chụp ảnh cùng từng vị khách. Không ít khán giả chia sẻ, đây đích thị là một buổi “off fans” của nam ca sĩ khi anh liên tục nhận được nhiều lời yêu cầu nán lại sân khấu thêm nữa để có thể giao lưu thêm.

Isaac

Trong số này, sân khấu “Love in the Bay" by Ambassador Cruise vẫn “giữ vững phong độ" khi đạt được con số 500 khách đến với liveshow.