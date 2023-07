Bạn diễn bất ngờ được gán ghép với Song Hye Kyo, ánh mắt "chỉ có mình em" từ Baeksang đến Rồng Xanh khiến netizen phát cuồng

Dù Rồng Xanh 2023 đã khép lại được vài ngày nhưng những thông tin liên quan đến đêm trao giải và đặc biệt là Song Hye Kyo vẫn được khán giả săn đón nhiệt tình. Mới đây, trên nền tảng Tik Tok, một clip nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả khi tổng hợp những khoảnh khắc của Song Hye Kyo và một bạn diễn ở The Glory: Park Sung Hoon. Không chỉ ở Rồng Xanh mà ngay từ Baeksang, khán giả cũng đã soi ra những khoảnh khắc khi Park Sung Hoon quan sát đàn chị với ánh mắt đầy trừu mến và tự hào.

Park Sung Hoon là người đảm nhận vai phản diện ở bộ phim The Glory của Song Hye Kyo. Trên phim hễ cứ đối diện là chỉ toàn hận thù, khiêu thích, làm tổn thương lẫn nhau nhưng thực tế ở hậu trường phim, hai chị em tương đối thân thiết. Ngay từ thời điểm phim lên sóng, đã có những tin đồn hẹn hò giữa hai người, khi mà Park Sung Hoon đăng tải bức hình đứng sát Song Hye Kyo cùng biểu tượng trái tim. Khác với những tin đồn trước đây, lần này khán giả lại rất ủng hộ, mong mỏi Song Hye Kyo có được một người bạn, người đồng hành tốt hoặc cả hai có thể tiến xa hơn nữa.

Nhìn cách Park Sung Hoon quan sát, chăm chú lắng nghe đàn chị phát biểu ở hai lễ trao giải với ánh mắt đầy sự tự hào, khán giả càng tích cực "đẩy thuyền" hai người.

Park Sung Hoon rất chăm chú lắng nghe, quan sát khi đàn chị phát biểu

Kể cả khi chụp ảnh nhóm thì ánh mắt vẫn "chỉ có mình em"

Park Sung Hoon sinh năm 1986, kém Song Hye Kyo 5 tuổi. Dù vào nghề đã nhiều năm, có cả sắc vóc lẫn năng lực nhưng phải đến The Glory, tên tuổi của anh mới tỏa sáng hơn bao giờ hết. Hiện tại, Park Sung Hoon đang tái xuất màn ảnh ở bộ phim Not Others của đài ENA, hợp tác với nữ idol Sooyoung.