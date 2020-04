"Tình cũ" Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun nhận chỉ trích nặng nề chỉ vì hành động vô ý này, phim mới sắp chiếu bị tẩy chay

Mới đây, "tình cũ" Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun trở thành khách mời đặc biệt trong chương trình thực tế I Live Alone của đài MBC.

Tại đây, nam diễn viên "Trái tim mùa thu" đã có những chia sẻ về cuộc sống thường ngày của mình trên đảo Jeju cũng như bộ phim mà anh đang tham gia và chuẩn bị lên sóng là Shall We Eat Dinner Together?.

Tuy nhiên chuyện chẳng có gì phải tranh cãi nếu như chương trình phát sóng cảnh nam diễn viên 43 tuổi đi siêu thị mua thực phẩm nhưng không đeo khẩu trang, trong khi những khách hàng xung quanh đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, Song Seung Hun đã phải hứng chịu vô số lời chỉ trích vì hành động vô ý, vô tứ xuất hiện ở chốn đông người mà không có đồ bảo hộ. Thậm chí có người còn nói sẽ tẩy tay bộ phim sắp tới mà anh tham gia vai chính. Bên cạnh đó, vẫn có một số ý kiến lên tiếng bênh vực Song Seung Hun khi cho rằng ekip chương trình mới đáng bị lên án nhiều nhất.

"Tụi người nổi tiếng bị chửi mấy tháng nay vẫn trơ trơ mặt không đeo khẩu trang là sao nhỉ?", "Anh ta đáng bị chửi vì hành động này", "Nhà sản xuất cũng nên ý thức đi chứ", "Chả hiểu sao diễn thì dở tệ mà trở thành sao hàng đầu hay vậy nhỉ?", "Sao không quay mấy cái cảnh mà mọi người hoảng hốt khi thấy Seung Hun không đeo khẩu trang vậy nhà đài? Sợ anh ta chửi mấy người à?", "Anh ta đáng bị ghét. Thứ vô trách nhiệm", "Mỗi lần xảy ra tranh cãi thì người chịu trách nhiệm đầu tiên là nhà sản xuất chứ sao lại chỉ mắng Song Seung Hun", "Tốt nhất là nên tẩy chay cái phim sắp chiếu của anh ta" - Netizen "ném đá" Song Seung Hun.

Netizen Hàn tranh cãi xoay quanh hành động không đeo khẩu trang của Song Seung Hun.

Hiện tại video Song Seung Hun xuất hiện trong siêu thị nhưng không đeo khẩu trang đã bị nhà đài gỡ bỏ, tuy nhiên khán giả vẫn không ngừng chỉ trích nam diễn viên bởi hành động vô ý này.