"Quân vương bất diệt" tập 3: Được "bao nuôi", Lee Min Ho vẫn đòi xử trảm Kim Go Eun vì... nói leo

Sau khi Lee Gon (Lee Min Ho) lỡ xài hết mớ kim cương và phải sống bám vào nữ cảnh sát Tae Eul (Kim Go Eun) ở tập 2 The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt, tập 3 tiếp tục mang đến cho khán giả những tình tiết vô cùng hấp dẫn xoay quanh cặp đôi chính.

Mở đầu đoạn preview, "cục phân" Lee Gon tiếp tục lộ rõ ý định đeo bám Tae Eul tới cùng khi bày tỏ đã đem lòng thương nhớ cô suốt 25 năm qua. Tuy nhiên, cái thuyết thế giới song trùng của vị Hoàng đế này lại chẳng tác động gì đến Tae Eul. Cô nàng tiếp tục bác bỏ những điều phi lý của Lee Gon và liền bị chàng Hoàng đế cảnh cáo, đòi chém đầu vì tội nói leo.

Lee Gon đòi "trảm" Tae Eul vì tội nói leo.

Trong một diễn biến khác, việc Lee Gon bất ngờ biến mất đã khiến anh chàng cận vệ Jo Yeong (Woo Do Hwan) vô cùng lo lắng và tìm kiếm khắp nơi. Không chỉ là lo cho tính mạng của người anh em thân thiết, việc chiếc ghế lớn nhất ở hoàng cung bỗng dưng không có chủ cũng dễ bị người khác "dòm ngó" mà cụ thể nhất chính là ông chú Lee Rim.

Cận vệ Jo Yeong ngày đêm lo lắng cho Lee Gon.

Trong những phân cảnh cuối của đoạn preview, nhà sản xuất cũng hé lộ chuyện Lee Gon mở cánh cửa song song đã tạo ra những hậu quả nhất định, bởi lẽ ở 2 thế giới đều có một phiên bản người giống nhau, việc Lee Gon bỗng dưng xâm nhập vào thế giới thực đã khiến vết thương trước đó của anh trở nặng và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Lee Gon cho rằng vết thương của mình bỗng dưng trở nặng là do mở cánh cửa song song.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Quân vương bất diệt phát sóng vào 20g00 (giờ Việt Nam), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình SBS.