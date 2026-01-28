Ngày 28/1, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay Mộc An Vol.1, tròn một năm sau khi giành ngôi vị Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024. Album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu hành trình bước vào con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ ca sĩ trẻ sinh năm 2002.

Không đơn thuần là sản phẩm ra mắt, Mộc An Vol.1 còn là lời giới thiệu rõ nét về giọng hát của Mộc An: dân gian trữ tình, tươi sáng, giàu cảm xúc và có bản sắc riêng. Album do Tố Nga – NSƯT, Giám đốc sản xuất kiêm biên tập – trực tiếp thực hiện. Theo chị, Mộc An là “một giọng hát dân gian trẻ có màu giọng rất quý, đặc biệt trong thời điểm hiện nay”.

Sau khi đăng quang, Mộc An vẫn miệt mài học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đi biểu diễn, chưa kịp định hình rõ ràng con đường dài hạn. Nhìn học trò còn non trẻ, loay hoay sau bệ phóng giải thưởng, NSƯT Tố Nga đã quyết định “ép tiến độ”, thậm chí nghiêm khắc nhắc nhở để album đầu tay sớm ra đời. “Tôi không muốn Mộc An lãng phí thời gian. Em xứng đáng có một dấu mốc tiếp theo để tạo đà cho sự nghiệp”, chị chia sẻ.

Mộc An Vol.1 gồm 8 ca khúc dân gian trữ tình quen thuộc như Mưa xuân, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Huế – tình yêu của tôi, Hai đầu nỗi nhớ, Rặng trâm bầu… Không có ca khúc mới, toàn bộ đều là những bài hát đã đi cùng năm tháng. Đây được xem là lựa chọn táo bạo với một ca sĩ trẻ, bởi giọng hát non tuổi phải đặt cạnh ký ức và dấu ấn của nhiều nghệ sĩ gạo cội. Tuy nhiên, chính sự “ngược dòng” này lại giúp khán giả dễ dàng nhận diện nội lực, màu giọng và cá tính âm nhạc của Mộc An.

Hát ca khúc cũ nhưng không tạo cảm giác cũ, Mộc An mang đến tinh thần trẻ trung, trong sáng của tuổi thanh xuân, đồng thời vẫn giữ được độ đằm sâu cần thiết của dòng dân gian trữ tình. Ca khúc mở đầu Mưa xuân được lựa chọn đúng thời điểm giáp Tết, gợi không khí hội làng và những rung động đầu xuân, đồng thời thể hiện rõ màu giọng phảng phất hơi hướng các nghệ sĩ gạo cội xưa của Mộc An.

Ít ai biết, phía sau album đầu tay là hành trình bảy năm đầy thử thách. Khi đang học hệ Trung cấp, gia đình Mộc An gặp biến cố lớn, không còn khả năng chu cấp khiến cô từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Sinh ra trong gia đình thuần nông đông anh chị em, không ai theo nghệ thuật, cô đã tự đi hát, kiếm những đồng cát-xê đầu tiên để trang trải học phí và phụ giúp gia đình.

Từ một cô gái từng suýt phải bỏ giấc mơ, Mộc An hôm nay là Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, có album đầu tay làm cột mốc khởi đầu. Với nữ ca sĩ trẻ, đây không phải đích đến mà là lời chào gửi tới khán giả và là sự tri ân dành cho thầy cô, bạn bè, những người đã đồng hành trong giai đoạn khó khăn nhất. Trên hành trình tìm kiếm và định vị bản sắc riêng, Mộc An Vol.1 là bước đi đầu tiên, cho thấy một giọng hát dân gian trẻ đã sẵn sàng tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật đã chọn.