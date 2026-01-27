Buổi gặp gỡ được thiết kế như một không gian nghe – kể thân mật, nơi khán giả có dịp lắng nghe trọn vẹn hình hài album và đối thoại trực tiếp với nghệ sĩ về những câu chuyện phía sau từng giai điệu.

Sau mười năm kể từ album đầu tay và hơn hai mươi năm hoạt động nghệ thuật, Giang Phố đánh dấu một cột mốc chín muồi trong tư duy sáng tác của Dương Trường Giang. Thay vì tuyển chọn hay làm mới các ca khúc cũ, album là tập hợp 9 tác phẩm hoàn toàn mới, được sáng tác liền mạch như một tản văn âm nhạc, lấy Hà Nội làm không gian cảm xúc trung tâm. Mỗi bài hát là một lát cắt độc lập của đời sống, song vẫn gắn kết chặt chẽ trong cùng một mạch kể, nơi ký ức đô thị, nhịp điệu phố xá và tâm thế của người trưởng thành hòa quyện.

Âm nhạc trong Giang Phố mang vẻ giản dị, gần gũi của đời sống thường nhật, nhưng đủ cầu kỳ trong cấu trúc và hòa âm để người nghe nhận ra sự chín chắn của người viết. Mười năm chuẩn bị cho một album cho thấy tâm thế làm nghề nghiêm cẩn: không vội vàng, không phô trương, để tác phẩm tự cất tiếng nói bằng độ sâu và sự điềm tĩnh.

Một trong những thế mạnh nổi bật của Dương Trường Giang tiếp tục được khẳng định ở khả năng “làm đẹp những nỗi buồn”. Nỗi buồn trong âm nhạc của anh không bi lụy hay kịch tính hóa, mà hiện diện đúng hình hài của đời sống – như một phần tự nhiên của ký ức, của phố, của những mối quan hệ đã đi qua thời gian. Đó là những buồn bã lắng đọng, tinh tế, đủ để chạm tới người nghe bằng sự chân thành.

Chia sẻ về album, Dương Trường Giang cho biết: “Mười năm sau album đầu tiên, hai mươi năm làm nghề – đó là quãng thời gian đủ dài để không còn cần lời hoa mỹ. Giang Phố ra đời như một sự tất yếu của hành trình ấy: một album gói trọn những gì tôi đã sống, đã quan sát và chắt lọc từ những vỉa hè Hà Nội. Tôi không mang đến vài giai điệu rời rạc, mà là một câu chuyện dài mang tên ‘Giang Phố’.”

Anh nói thêm: “Đó là những lát cắt rất thực của phố phường – từ cái ồn ào riêng của sáng sớm đến những khoảng lặng sần sùi của đêm muộn. Sau từng ấy thời gian, tôi tin âm nhạc không cần gồng mình. Nó chỉ cần là chính nó, đủ để mỗi người tìm thấy một phần đời mình trong đó.”

Nhân dịp phát hành album, GIANG PHỐ | ALBUM SHOWCASE được xây dựng như một trải nghiệm nghe gần gũi, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng ngồi lại, lắng nghe trọn vẹn album trong không khí ấm áp của một đêm Hà Nội mùa đông. “Hà Nội đêm mùa đông, cùng ngồi lại, để nghe phố kể chuyện mình” cũng chính là tinh thần xuyên suốt của buổi showcase.

Tại buổi showcase, nhạc sĩ cũng chia sẻ quan niệm giản dị về tình yêu – ví tình yêu như việc tặng quà, nơi niềm vui đến từ hành động trao đi hơn là sự đòi hỏi hồi đáp. Cách kể chuyện ấy tiếp tục làm nổi bật chất trữ tình điềm đạm trong âm nhạc Dương Trường Giang.

Lý giải thêm về khái niệm “phố”, anh cho biết với mình, “phố” và “cây” là hai giá trị tượng hình luôn ở lại, gắn với Hà Nội và với lớp thời gian phủ lên mọi sự vật. “Mọi con người, mọi câu chuyện đều cần đi qua thời gian thì giá trị mới hiện ra,” anh nói.

Buổi showcase có sự tham dự của gia đình, bạn bè thân thiết cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, KOL và nhà sáng tạo nội dung. Không đặt kỳ vọng ồn ào, Dương Trường Giang chỉ mong hoàn thành trọn vẹn album và có cơ hội chia sẻ nó với những người yêu mến mình.

Với Giang Phố, Dương Trường Giang tiếp tục khẳng định con đường âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân – nơi cảm xúc đời thường, ký ức đô thị và sự chín muồi của trải nghiệm nghệ thuật được kết tinh trong từng giai điệu.