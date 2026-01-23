FBBOIZ “đánh úp” album Trở Lại, tái hợp sau 15 năm

Sau nhiều năm hoạt động riêng lẻ, FBBOIZ bất ngờ tái xuất với album mới mang tên Trở Lại, chính thức phát hành lúc 20h ngày 22/01/2026. Dự án đánh dấu màn hội ngộ của đội hình hiện tại gồm Hoàng Tôn, Phúc Bồ và JC Hưng, sau quãng thời gian dài mỗi người theo đuổi con đường solo.

Từng là nhóm rap/hip-hop gắn liền với ký ức Vpop của nhiều thế hệ khán giả, FBBOIZ đã trải qua không ít biến động về đội hình. Trở Lại vì thế không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, mà còn mang ý nghĩa như cột mốc xác nhận hành trình tái hợp sau 15 năm trong tâm thế của những nghệ sĩ đã trưởng thành, bình thản và có chiều sâu hơn.

Album gồm 8 ca khúc: Như Ngày Nào, Nhà Vua, Trở Lại, Mối Tình Đầu, Lãng Du, Đêm Lạnh, Tình Suy và Ký Ức Nồng Say, được xây dựng trên nền tảng RnB làm chủ đạo. Đây là lựa chọn nhất quán với màu sắc âm nhạc vốn có của FBBOIZ, đồng thời mở ra không gian để nhóm khai thác những cung bậc cảm xúc chín chắn, giàu suy tư. Thay vì chạy theo xu hướng thị trường, Trở Lại được phát triển như một dòng chảy liền mạch, hướng người nghe vào trạng thái chiêm nghiệm – đặc biệt phù hợp với nhóm khán giả đã trưởng thành cùng âm nhạc của họ.

Trong quá trình sản xuất, Hoàng Tôn trực tiếp tham gia định hình tổng thể các bản phối và đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng. Phúc Bồ đảm nhiệm vai trò phát triển, sản xuất và mixing xuyên suốt album, đồng thời cùng Hoàng Tôn đồng sản xuất phần lớn ca khúc. JC Hưng là người kết nối các thành viên, duy trì năng lượng làm việc và tinh thần sáng tạo cho cả nhóm. Ca khúc chủ đề Trở Lại được sản xuất bởi Boyzed, trong khi hai ca khúc Mối Tình Đầu và Tình Suy được đầu tư nhiều thời gian để hoàn thiện màu sắc âm nhạc như mong muốn.

So với giai đoạn trước, quá trình tái hợp lần này diễn ra với nhịp độ chậm rãi nhưng chắc chắn hơn. Sau nhiều năm hoạt động độc lập, mỗi thành viên đều có đủ trải nghiệm để nhìn nhận lại vai trò của tập thể, ưu tiên sự đồng thuận thay vì cái tôi cá nhân. Với FBBOIZ, Trở Lại không mang ý nghĩa tìm lại hào quang cũ, mà là tiếp tục đi tiếp từ một nền tảng vững vàng hơn một hành trình mới được làm mới từ bên trong, với nội lực đã chín muồi.



