Tối 27/1, WeChoice Awards 2025 chính thức tung poster mới, xác nhận màn collab đầu tiên trong album chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Theo công bố, ca khúc sẽ ra mắt khán giả vào ngày 29/1 với đội hình nghệ sĩ được xem là “bảo chứng chất lượng” của làng nhạc Việt: Hải Bột, Bùi Công Nam, Hoàng Dũng, DuongK và HAROSÉ. Ngay khi thông tin xuất hiện, cộng đồng yêu nhạc đã nhanh chóng bày tỏ sự phấn khích, bởi đây là tổ hợp hiếm có giữa nhiều thế hệ, nhiều màu sắc âm nhạc nhưng cùng chung tinh thần sáng tạo nghiêm túc và tử tế.

Màn kết hợp chính thức cho bài hát chủ đề của WeChoice Awards 2025 - Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam

Tâm điểm của sự chú ý nằm ở việc lần đầu tiên hai hit-maker trẻ hàng đầu là Bùi Công Nam và Hoàng Dũng kết hợp cùng Hải Bột, huyền thoại Rock Việt được cộng đồng chuyên môn và khán giả lâu năm dành sự trân trọng đặc biệt. Sự xuất hiện của Hải Bột trong album chủ đề WeChoice Awards 2025 không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc, mà còn gợi mở tinh thần kết nối giữa những giá trị bền bỉ từ quá khứ và năng lượng sáng tạo của hiện tại.

Hải Bột, tên thật là Nguyễn Công Hải, là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng thầm lặng nhưng sâu sắc nhất trong dòng nhạc Rock và Indie tại Việt Nam. Anh được biết đến rộng rãi với vai trò thủ lĩnh, nhạc sĩ sáng tác chính kiêm ca sĩ của ban nhạc Quái Vật Tí Hon, đồng thời từng là thành viên của Microwave - ban nhạc Rock đình đám gắn liền với bản hit quốc dân Tìm Lại. Âm nhạc của Hải Bột mang phong cách rất riêng: mộc mạc, giàu tính tự sự, đôi khi chiêm nghiệm và triết lý, được thể hiện qua giọng hát khàn ấm, bản năng nhưng đầy trải nghiệm.

Huyền thoại Rock Việt Hải Bột

Tầm vóc của Hải Bột không nằm ở số lượng sản phẩm hay giải thưởng thương mại, mà ở giá trị nghệ thuật và khả năng chạm tới cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Album Đường Về (2011) - album duy nhất của Quái Vật Tí Hon được xem là một cột mốc đặc biệt của Rock Việt, nơi Rock được kể bằng tinh thần chiêm nghiệm, pha trộn giữa Post-rock và Folk, với ca từ dung dị nhưng ám ảnh. Trong giới chuyên môn, Hải Bột được kính trọng như một biểu tượng của sự nguyên bản và “thật”, người chọn làm nhạc bằng trải nghiệm sống thay vì chạy theo xu hướng. Chính tinh thần đó đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ Indie và Rock trẻ sau này.

"Nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam” - Bùi Công Nam

Song hành cùng Hải Bột là Bùi Công Nam 0 nhạc sĩ, ca sĩ đa năng được mệnh danh là “ông hoàng nhạc Tết”, “nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam”. Bước ra từ Sing My Song 2016 với dấu ấn Chí Phèo, Bùi Công Nam dần khẳng định vị thế bằng tư duy âm nhạc thông minh, khả năng viết hit bền bỉ và linh hoạt. Anh là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc với công chúng, từ nhạc Tết như Năm Qua Đã Làm Gì, Tết Này Con Sẽ Về đến các bản hit cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Có Ai Thương Em Như Anh,... Âm nhạc của Bùi Công Nam luôn mang lại cảm giác gần gũi, tích cực, dễ nghe nhưng không hời hợt, nhờ cách quan sát đời sống tinh tế và giàu chất nhân văn. Sự bùng nổ tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai càng củng cố hình ảnh một nghệ sĩ toàn diện, vừa sáng tác, vừa trình diễn, vừa giữ vai trò quan trọng trong sản xuất âm nhạc.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng, ca sĩ kiêm nhạc sĩ sinh năm 1995, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ singer-songwriter trưởng thành từ thực lực. Từ Á quân The Voice 2015 đến Top 10 Sing My Song 2016, anh từng bước xây dựng sự nghiệp bằng những ca khúc giàu cảm xúc và chiều sâu. Nàng Thơ trở thành hiện tượng, đưa Hoàng Dũng đến gần hơn với đại chúng, trong khi các album và concert cá nhân liên tục “sold out” cho thấy sức hút bền bỉ của anh với khán giả trẻ. Sau 10 năm làm nghề, Hoàng Dũng được đánh giá cao bởi tư duy âm nhạc văn minh, cách viết lời tinh tế và khả năng dung hòa giữa chất nghệ sĩ độc lập và thị trường chuyên nghiệp.

Music producer DuongK

Bên cạnh Hải Bột, Bùi Công Nam và Hoàng Dũng, ca khúc chủ đề WeChoice Awards 2025 còn có sự đồng hành của DuongK, một trong những music producer hàng đầu hiện nay, vừa ghi dấu ấn mạnh mẽ với Phù Đổng Thiên Vương giúp Đức Phúc giành chiến thắng tại Intervision 2025. Cùng với đó là HAROSÉ, nữ nhạc sĩ trẻ đứng sau nhiều ca khúc được Gen Z yêu thích, đại diện cho lớp sáng tác mới đầy tiềm năng và sáng tạo.

HAROSÉ

Sự kết hợp của Hải Bột, Bùi Công Nam, Hoàng Dũng, DuongK và HAROSÉ được xem là màn collab được mong chờ, tiếp tục khẳng định “đặc sản” của WeChoice Awards trong việc tạo ra những ca khúc chủ đề đi đầu xu hướng, quy tụ những cái tên bảo chứng cả về chất lượng nghệ thuật lẫn sức lan tỏa. Với album Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam, WeChoice Awards 2025 một lần nữa truyền cảm hứng viết tiếp câu chuyện âm nhạc nghiêm túc, chỉn chu, hứa hẹn mang đến một dấu ấn đáng nhớ cho làng nhạc Việt ngay từ những ngày đầu năm.

Album WeChoice Awards 2025 gồm 5 track

... và 27 nghệ sĩ tham gia

Thông tin chi tiết về bài hát chủ đề và album WeChoice Awards 2025 sẽ tiếp tục được bật mí trong thời gian tới.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" - kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.