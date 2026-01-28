70 phim Việt ra rạp

Gần 100 bộ phim dự định ra rạp

Năm 2026 được dự báo là một trong những năm sôi động nhất của điện ảnh Việt khi có khoảng 70 bộ phim đã và đang được lên kế hoạch ra rạp. Ngay trong tháng đầu năm, phòng vé chứng kiến sự xuất hiện liên tiếp của nhiều tác phẩm như Thiên đường máu, Con kể ba nghe hay Ai thương ai mến . Dù chưa tạo ra những cú nổ doanh thu, các phim này góp phần duy trì nhịp sôi động và cho thấy sự ổn định về mặt chất lượng cũng như khả năng tiếp cận khán giả.

Mùa phim Tết tiếp tục giữ vai trò tâm điểm với loạt dự án như Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Mùi phở, Báu vật trời cho, Nhà mình đi thôi… Việc các nhà làm phim chuẩn bị sớm và đầu tư nghiêm túc cho giai đoạn phát hành cho thấy sự chuyên nghiệp ngày càng rõ nét của thị trường.

Phim có sự tham gia của Trường Giang, Trấn Thành và Thu Trang cùng ra rạp vào mùng 1 Tết.

Một điểm sáng khác của năm 2026 là sự phong phú về thể loại. Dòng phim kinh dị tiếp tục được khai thác mạnh với nhiều dự án mới ( Heo năm móng, Ốc mượn hồn, Quỷ nhập tràng 2... ), trong khi phim tâm lý - tình cảm và phim mang yếu tố xã hội cũng có thêm không gian thể hiện ( Cám ơn người đã thức cùng tôi, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Sợi chỉ đỏ…).

Đáng chú ý, các nhà làm phim vẫn kiên trì thử sức với phim lịch sử và giả tưởng lịch sử - mảng đề tài vốn nhiều thách thức nhưng giàu tiềm năng sáng tạo, một số dự án đã công bố như Hộ linh tráng sĩ, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, Madame Thanh Sắc…

Song song đó, thị trường vẫn tồn tại không ít dự án mới chỉ dừng ở mức công bố tên gọi hoặc thông tin ban đầu, tạo nên những “ẩn số” thú vị cho phòng vé ( Thơ tình gửi ma sơ, Sức bật trái tim, Unbox, Lật mặt 9.. .)

Nhìn tổng thể, điện ảnh Việt năm 2026 đứng trước nhiều cơ hội khi số lượng phim tăng, thể loại đa dạng và khán giả ngày càng cởi mở với tác phẩm nội địa. Tuy nhiên, thách thức vẫn hiện hữu ở chất lượng kịch bản, khả năng tạo khác biệt và áp lực cạnh tranh với phim ngoại.

Khó có phim thắng lớn

Theo nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, mùa phim Tết năm nay mang dáng dấp của một cuộc cạnh tranh cân bằng hơn là thế độc tôn của một dự án. Việc có tới 4-5 bộ phim cùng ra rạp trong cùng thời điểm khiến khả năng một tác phẩm “gom sạch” suất chiếu gần như không thể xảy ra.

Ông phân tích rằng hai dự án mang thương hiệu cá nhân mạnh như phim của Trường Giang và Trấn Thành rõ ràng có lợi thế về độ nhận diện từ những thành công trước đó. Tuy nhiên, các phim còn lại như Báu vật trời cho hay Mùi phở lại là những ẩn số đáng chú ý, đặc biệt khi kết hợp dàn diễn viên hai miền - yếu tố có thể tạo hiệu ứng mới mẻ và mở rộng tệp khán giả.

Tạo hình của Phương Anh Đào trong phim Báu vật trời cho.

Theo nhà phê bình, điểm đáng chú ý của mùa Tết 2026 là sự đồng đều về lực lượng. Các phim không quá chênh lệch về dàn diễn viên, ê-kíp sản xuất hay quy mô đầu tư, khiến cuộc đua phòng vé trở nên kịch tính hơn. Khoảng cách doanh thu, nếu có, cũng khó tạo ra sự cách biệt lớn.

Ông cho rằng tổng doanh thu toàn mùa Tết có thể tăng cao nhờ lượng phim nhiều và thời gian khai thác dài, song khả năng xuất hiện một cú “bùng nổ” mang tính đột phá là không cao. “Có thể các phim đều thắng, nhưng khó có phim thắng lớn”, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh yếu tố tâm lý khán giả dịp Tết - thời điểm người xem sẵn sàng ra rạp nhiều hơn, thoải mái hơn trong lựa chọn giải trí. Chính vì vậy, việc các nhà sản xuất mạnh dạn đưa phim ra rạp vào dịp này cho thấy họ đã có những tính toán kỹ lưỡng về thị trường, thay vì đặt cược hoàn toàn vào may rủi. Dẫu vậy, nhà phê bình cũng lưu ý rằng trailer không phải là thước đo để đánh giá thành bại của một bộ phim, và cuộc đua Tết chỉ thực sự ngã ngũ khi chất lượng nội dung được kiểm chứng.

Riêng với trường hợp của Trấn Thành - cái tên luôn gắn với kỳ vọng phòng vé dịp Tết - nhà phê bình tỏ ra thận trọng. Việc bộ phim mới của anh không sở hữu dàn diễn viên ngôi sao, thay vào đó là các gương mặt hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như rapper, ca sĩ, MC… khiến niềm tin của một bộ phận khán giả có phần dao động.

Theo ông, sức hút cá nhân của Trấn Thành là chưa đủ để “gánh” cả bộ phim nếu cảm xúc không được truyền tải trọn vẹn. Phim có thể thành công, nhưng để tạo bất ngờ lớn về doanh thu là điều không dễ.