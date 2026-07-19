Trước đây, chúng ta thường nghe về những "bí quyết" ngủ của nhiều người nổi tiếng: Ngủ trưa 30 phút mỗi ngày sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh và sống lâu. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của nghiên cứu khoa học, "quy tắc vàng" này đang dần bị bác bỏ, đặc biệt đối với người trên 70 tuổi, ngủ trưa cần được chú ý hơn, nếu không, cơ thể họ có thể không chịu nổi áp lực.

Gần đây, các chuyên gia đã chỉ ra: Người trên 70 tuổi nên tuân thủ bốn quy tắc khi ngủ trưa! Đừng lơ là bốn điểm này nếu bạn muốn sống khỏe mạnh và trường thọ.

Nhiều người tin rằng "ngủ càng lâu càng tốt". Do đó, giấc ngủ trưa đã trở thành "bí quyết sức khỏe" của nhiều người lớn tuổi: Ngủ bù trong khi cầu nguyện cho một cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh. Nhưng sự thật là, vô số nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng ngủ trưa quá lâu không tốt cho sức khỏe, mà còn có hại!

Một nghiên cứu được công bố trên *Tạp chí Tim mạch* cho thấy giấc ngủ trưa kéo dài có liên quan chặt chẽ đến sự xuất hiện của bệnh tim mạch. Nếu giấc ngủ trưa của một người vượt quá 60 phút, nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ của họ tăng 34%.

Bạn có bao giờ cảm thấy cơ thể mình trong trạng thái "buồn ngủ" sau một giấc ngủ trưa dài không? Khi ngủ trưa quá lâu, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn khi thức dậy, đầu óc mơ hồ và cơ thể như bị tạm dừng hoạt động. Về mặt y học, điều này được gọi là quán tính giấc ngủ. Đặc biệt đối với người lớn tuổi, ngủ trưa quá lâu cũng có thể dẫn đến giảm huyết áp, rối loạn nhịp tim và tăng nguy cơ chóng mặt hoặc thậm chí là đột quỵ.

Vì vậy, hãy ngừng tin vào quan niệm sai lầm rằng "ngủ trưa càng lâu càng tốt". Những giấc ngủ trưa ngắn, được lên kế hoạch khoa học mới thực sự có lợi cho sức khỏe của bạn.

Một giấc ngủ trưa lành mạnh không khó; chỉ cần làm theo bốn điểm sau! Đừng lười biếng, hãy nhớ những điểm quan trọng này, và bạn có thể giảm đáng kể khả năng ngủ trưa gây hại.

Nguyên tắc 1: Không ngủ trưa quá 30 phút

Các bác sĩ liên tục nhấn mạnh rằng "giấc ngủ ngắn" là cốt lõi của giấc ngủ trưa. Thời gian ngủ trưa tối ưu cho người trung niên và người cao tuổi là từ 15 đến 30 phút. Vượt quá thời gian này, cơ thể bước vào giai đoạn ngủ sâu, tuần hoàn máu chậm lại và não bộ không nhận đủ oxy, dẫn đến mệt mỏi hơn khi thức dậy.

Đặc biệt đối với người cao tuổi trên 70 tuổi, những người có khả năng điều chỉnh cơ thể kém hơn, ngủ trưa quá lâu không chỉ dễ dẫn đến các vấn đề về tim mạch và mạch máu não, mà còn có thể tích lũy theo thời gian, gây mất ngủ vào ban đêm.

Lời khuyên: Trong vòng một giờ sau bữa trưa, hãy chọn một nơi yên tĩnh, đặt báo thức để điều chỉnh thời gian và tránh ngủ đến tối!

Nguyên tắc 2: Không nên nằm ngủ ngay sau bữa ăn

Nằm xuống ngay sau khi ăn không tốt cho dạ dày! Các chuyên gia tại Bệnh viện Đại học Y Liên hợp Bắc Kinh chỉ ra rằng sau bữa ăn, dạ dày cần rất nhiều máu để hỗ trợ tiêu hóa. Nếu bạn nằm ngủ ngay sau đó, sự lưu thông máu sẽ bị gián đoạn, dẫn đến các vấn đề về đường tiêu hóa. Tệ hơn nữa, theo thời gian, nó có thể làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản.

Cách đúng là: Sau bữa trưa, hãy ngồi yên tĩnh hoặc đi bộ chậm rãi trong 30 phút cho đến khi thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn, sau đó chọn một môi trường thoải mái để ngủ một giấc ngắn.

Nguyên tắc 3: Tư thế ngủ trưa rất quan trọng; hãy cố gắng ngủ nằm ngửa hoặc nằm nghiêng

Nhiều người lớn tuổi có thói quen xấu là ngủ úp mặt xuống, dù là trên ghế sofa hay bàn. Điều này không chỉ dẫn đến đau cổ mà còn có thể chèn ép khoang ngực, cản trở hô hấp và gây thoái hóa đốt sống cổ.

Hai tư thế ngủ trưa tốt nhất cho sức khỏe là:

1. Nằm ngửa (nằm thẳng trên giường hoặc ghế sofa, thả lỏng chân).

2. Nằm nghiêng bên phải (tránh chèn ép tim).

Bất kể tư thế nào, hãy giữ đầu và thân thẳng, duy trì độ cong sinh lý tự nhiên. Điều này giúp giảm gánh nặng cho cơ thể một cách hiệu quả.

Nguyên tắc 4: Nằm nghỉ 2 phút sau khi thức dậy, rồi từ từ đứng lên

Nhiều người cao tuổi, sau khi thức dậy từ giấc ngủ ngắn, thường vội vàng đứng dậy, dẫn đến chóng mặt, mất thăng bằng hoặc nhìn mờ. Điều này là do việc đứng dậy quá nhanh có thể làm gián đoạn lưu thông máu. Những người trên 70 tuổi cần đặc biệt cẩn thận, vì chuyển động nhanh có thể dẫn đến huyết áp thấp đột ngột, và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể gây té ngã và gãy xương.

Các bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi tại chỗ từ 1 đến 2 phút sau khi thức dậy, để cơ thể hồi phục hoàn toàn, trước khi từ từ ngồi dậy. Nếu có thể, hãy uống một ít nước trước để giúp điều hòa lưu thông máu.

Mặc dù ngủ trưa không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng nó mang lại những lợi ích đáng kể cho hầu hết những người trên 70 tuổi:

Cải thiện trí nhớ: Một nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho thấy những người lớn tuổi thường xuyên ngủ trưa có trí nhớ và khả năng tập trung tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn so với những người cùng độ tuổi không ngủ trưa hoặc ngủ trưa quá lâu.

Giảm mệt mỏi và bảo vệ tim mạch: Một giấc ngủ ngắn vào buổi chiều có thể làm giảm huyết áp và giảm áp lực lên tim. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngủ trưa có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành tới 48%.

Cải thiện tâm trạng và giảm nguy cơ trầm cảm: Người lớn tuổi thường cảm thấy vui vẻ hơn sau một giấc ngủ trưa vì nó giúp não sản sinh ra nhiều dopamine hơn, "hormone hạnh phúc".

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những lợi ích này phải được thực hiện thông qua "ngủ trưa có khoa học". Việc ngủ trưa một cách ngẫu nhiên, chỉ đơn giản là nằm xuống và ngủ thiếp đi, thực tế có thể gây thêm áp lực cho cơ thể.

Mặc dù ngủ trưa có lợi cho sức khỏe, nhưng nó không phù hợp với tất cả mọi người. Những nhóm người sau đây cần đặc biệt cẩn thận khi ngủ trưa:

1. Người bị mất ngủ mãn tính: Nếu bạn đã khó ngủ vào ban đêm, tốt nhất nên tránh ngủ trưa. Ngủ trưa sẽ làm rối loạn thêm đồng hồ sinh học của bạn, khiến bạn càng khó ngủ hơn vào ban đêm.

2. Người huyết áp thấp: Việc thức dậy đột ngột sau giấc ngủ trưa có thể gây ngất xỉu ở những người huyết áp thấp. Nên ngủ trưa ở nơi an toàn hơn.

3. Người đường huyết cao sau bữa ăn: Lượng đường trong máu tăng ngay sau khi ăn, và việc ngủ trưa có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa, gây chóng mặt và khó chịu.

Nếu bạn thuộc bất kỳ nhóm nào nêu trên, hãy thử thay thế giấc ngủ trưa bằng 30 phút thiền định, ngồi yên tĩnh hoặc đọc sách; điều này cũng có thể giúp cơ thể bạn được phục hồi năng lượng.

Ở tuổi 70, việc ngủ trưa chắc chắn cần chú ý đến phương pháp đúng đắn. Tuân thủ bốn quy tắc này—không quá 30 phút, không ngủ trưa ngay sau bữa ăn, chọn tư thế đúng và tốt cho -sức khỏe, và đứng dậy từ từ sau khi thức giấc—là rất quan trọng để biến giấc ngủ trưa thành một phần có lợi cho sức khỏe của bạn, chứ không phải là "quả bom hẹn giờ ẩn trong gối".

Sức khỏe không bao giờ là chuyện một lần mà là một cam kết suốt đời. Giấc ngủ trưa có vẻ ngắn ngủi, nhưng kiến thức đằng sau nó quyết định tình trạng thể chất của bạn. Hãy chia sẻ điều này với nhiều người hơn để mọi người hiểu: mọi khía cạnh của sức khỏe đều xứng đáng được bạn quan tâm!