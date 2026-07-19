Cô gái 25 tuổi tử vong vì ung thư thận, 1 tuần trước khi ra đi lên mạng cầu cứu bởi 1 điều…

Vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, thông tin nữ sinh viên Dư Thiên Kiều (Du Tianjiao), 25 tuổi, cựu sinh viên Đại học Công nghệ Thanh Đảo (Sơn Đông, Trung Quốc) qua đời đã được chị gái chính thức xác nhận.

Chỉ 6 ngày trước khi nhắm mắt xuôi tay, cô gái trẻ đã đăng tải một video ngắn để cầu cứu cư dân mạng. Đoạn video với giọng nói yếu ớt, thốt lên sự đau đớn tột cùng trước ống kính máy quay đã trở thành những lời trăng trối cuối cùng của cô gửi lại thế giới, để lại lời cảnh báo đắt giá cho người trẻ về căn bệnh ác tính này.

Dư Thiên Kiều phát hiện ung thư thận từ năm 17 tuổi, nhưng vẫn luôn lạc quan chiến đấu với bệnh

Hành trình kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư thận

Dư Thiên Kiều sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo tại Sơn Đông. Từ nhỏ, cô đã nổi bật với ngoại hình xinh xắn, ngoan ngoãn và học giỏi. Năm 2018, khi vừa tròn 17 tuổi và đang học năm thứ hai trung học, tai họa ập xuống khi cô bất ngờ nhận chẩn đoán mắc một dạng ung thư thận hiếm gặp. Cuộc sống của cô gái trẻ lập tức bị đảo lộn, thu hẹp lại trong không gian của giảng đường và phòng truyền hóa chất.

Dù phải trải qua hàng loạt đợt hóa trị đau đớn để chạy đua với các tế bào ung thư thận đang di căn, Thiên Kiều chưa từng từ bỏ việc học. Cô tranh thủ ôm sách vở ôn bài ngay trên giường bệnh mỗi khi cơn đau dịu bớt. Sự kiên trì phi thường đã giúp cô thi đỗ vào Đại học Công nghệ Thanh Đảo.

Mặc dù gia đình gặp khó khăn kinh tế lại bị bệnh tật hành hạ, nhưng cô gái trẻ vẫn luôn sống hết mình, theo đuổi đam mê

Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ, cô bắt đầu làm các video ghi lại cuộc sống thường nhật trên mạng xã hội với nguồn năng lượng tích cực, chưa từng lấy bệnh tật ra để câu nước mắt hay tìm kiếm sự thương hại.

Lời cầu cứu đầy bất lực và sự tàn khốc của căn bệnh ung thư thận

Dù Thiên Kiều luôn giữ tinh thần lạc quan, điều trị tích cực thì các tế bào ung thư thận tàn khốc vẫn không ngừng âm thầm di căn diện rộng sang gan, xương và khoang bụng. Cơ thể cô gái ngoài đôi mươi suy kiệt đến đáng sợ, bụng phình to do tích tụ dịch, tử cung và buồng trứng đều phải cắt bỏ để kéo dài sự sống.

Vào ngày 1 tháng 7, cô ấy đã cập nhật trạng thái của mình, nói rằng, "Tôi cảm thấy thời gian đang cạn dần". Thời điểm đó, nhiều người nghĩ rằng cô ấy chỉ đang buồn hoặc đùa giỡn, và không coi trọng chuyện đó. Đến ngày 8 tháng 7, khi không thể chịu đựng thêm được nữa, cô đã đăng tải đoạn video cuối cùng để cầu cứu mọi người.

Trong lần cuối cùng xuất hiện trên mạng xã hội ngày 14/7/2026, Dư Thiên Kiều suy kiệt vô cùng, cầu cứu "Tôi đau đớn vô cùng", "Xin hãy giúp tôi"

Trong video, Thiên Kiều không còn có thể cười nói như trước, giọng nói của cô nhỏ và yếu ớt đến mức khó nghe rõ. Cô liên tục nấc nghẹn và nói rằng bản thân đang phải chịu đựng những cơn đau đớn dữ dội bủa vây toàn thân, cơ thể đã chạm đến giới hạn chịu đựng tối đa và tha thiết cần sự giúp đỡ. "Tôi đang rất đau đớn", "xin hãy giúp tôi" là những lời cuối cùng cô gái trẻ nói trong video của mình, khiến cộng đồng mạng ám ảnh và thương xót vô cùng.

Sự bất lực của cô gái trẻ trong những ngày cuối đời chính là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về mức độ nguy hiểm và sự tàn nhẫn của căn bệnh ung thư thận đối với người trẻ tuổi.

Nhận biết các dấu hiệu sớm của ung thư thận

Cái chết của Dư Thiên Kiều đã khiến công chúng phải giật mình nhìn lại sự trẻ hóa của các căn bệnh hiểm nghèo. Trước đây, cô gái trẻ cũng đã nhiều lần chia sẻ về các triệu chứng mình gặp phải và cảnh báo mọi người trong các lần livestream, video thường nhật của mình.

Nước tiểu màu bất thường, lẫn máu là dấu hiệu quan trọng cảnh báo ung thư thận (Ảnh minh họa)

Đối với ung thư thận, các triệu chứng ở giai đoạn đầu thường rất mơ hồ và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Việc chủ động lắng nghe cơ thể để phát hiện sớm là yếu tố quyết định mạng sống của bạn. Vì vậy, tuyệt đối đừng xem nhẹ những thay đổi sau đây:

- Tiểu máu: Nước tiểu màu hồng, đỏ hoặc sẫm như trà nhưng không đau buốt.

- Đau thắt lưng: Đau âm ỉ, dai dẳng một bên sườn hoặc phía sau thắt lưng.

- U vùng bụng: Sờ thấy khối u rắn, gồ lên ở bụng hoặc mạn sườn.

- Sốt kéo dài: Sốt nhẹ thất thường, không rõ nguyên nhân, hay đổ mồ hôi trộm ban đêm.

- Tăng huyết áp: Huyết áp vọt lên đột ngột, khó kiểm soát bằng thuốc thông thường.

- Sưng tĩnh mạch bìu: Nam giới bị sưng phồng bối tĩnh mạch ở tinh hoàn do u chèn ép.

- Suy kiệt nhanh: Mệt mỏi triền miên, sụt cân cấp tốc, chán ăn, da xanh xao do thiếu máu.

Sự ra đi ở tuổi 25 của Dư Thiên Kiều là một lời nhắc nhở đau lòng. Sức khỏe là tài sản vô giá và ung thư thận có thể tấn công bất kỳ ai. Hãy duy trì lối sống lành mạnh, vận động đều đặn, ăn uống khoa học, hạn chế các chất kích thích và chủ động đi khám tầm soát y khoa ngay khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, Sina, China Times