Qua tuổi 40 chưa giàu cũng đừng vội than trách: Đọc thấu 3 câu chữ này của bậc trí giả, vận mệnh ắt tự rẽ sang trang

Cổ nhân từng nói "Tứ thập nhi bất hoặc", nghĩa là khi con người bước vào tuổi 40, tâm trí phải vững vàng, thấu hiểu sự đời và không còn bị những phù phiếm thế gian làm cho mê muội. Đáng lẽ ra, đây là độ tuổi người ta đã yên bề gia thất, sự nghiệp rạng rỡ, trong tay có sẵn một khối tài sản để an tâm dưỡng già.

Thế nhưng, đời người vốn dĩ đâu phải ai cũng trải sẵn thảm hoa hồng. Sẽ có những người chạm ngưỡng tuổi này, lúc đêm về tĩnh lặng nhìn quanh mình, tài khoản chẳng có bao nhiêu, sự nghiệp vẫn chông chênh sương gió, bỗng thấy chạnh lòng cắn rứt.

Áp lực đồng trang lứa bủa vây khi thấy bạn bè kẻ mua xe, người tậu nhà, tự nhiên ta lại oán trách bản thân kém cỏi, than trời trách đất sao số mình lận đận long đong. Nếu bạn đang ở trong hố sâu tâm lý ấy, xin đừng vội buông xuôi. Sự giàu có muộn màng đôi khi lại là sự giàu có bền vững nhất. Không có ai quy định 40 tuổi là dấu chấm hết của nỗ lực.

Hãy đọc thấu 3 chữ vàng của bậc trí giả dưới đây, bạn sẽ thấy nút thắt trong lòng được gỡ bỏ, bình an gõ cửa, và vận mệnh ắt tự khắc rẽ sang một trang mới tươi sáng hơn rất nhiều.

Chữ "Tĩnh": Tâm càng tĩnh, đường đời càng quang đãng

Bước qua tuổi 40 mà tay trắng hoặc chưa có thành tựu gì đáng kể, phản ứng tự nhiên nhất của con người là hoảng loạn, nôn nóng và khao khát làm giàu nhanh chóng. Càng nôn nóng, người ta càng dễ vung tiền vào những khoản đầu tư mạo hiểm, dễ nghe lời đường mật của kẻ gian, để rồi trượt dài trong sai lầm và mất sạch cả vốn liếng ít ỏi cuối cùng.

Lúc này, điều bạn cần nhất không phải là lao ra ngoài vẫy vùng một cách mù quáng, mà là học chữ "Tĩnh". Nước có tĩnh mới trong, tâm có tĩnh mới thấu đáo. Khi bạn ngừng so sánh bản thân với sự thành công của người khác, ngừng than vãn về hoàn cảnh hiện tại, trí tuệ của bạn mới bắt đầu phát huy tác dụng. Tĩnh lặng để nhìn nhận lại những thế mạnh của bản thân, rút kinh nghiệm từ những lần vấp ngã trước đó và lập ra một kế hoạch thực tế, chậm nhưng chắc.

Ở tuổi này, bạn không còn nhiều cơ hội để làm lại từ đầu với sự bốc đồng của tuổi đôi mươi, do đó, mỗi bước đi cần sự chín chắn, điềm tĩnh. Một tâm hồn tĩnh lặng sẽ thu hút những trường năng lượng tích cực, giúp bạn nhìn thấy những cơ hội vàng ẩn giấu giữa vô vàn thách thức, từ đó từng bước vực dậy sự nghiệp của mình.

Chữ "Xả": Biết buông bỏ để nhẹ gánh lo âu, đón nhận phúc khí

Con người sống đến 40 năm trên đời, chiếc ba lô trên vai đã chất đầy vô số thứ: Những mối quan hệ độc hại, những sĩ diện hão huyền, những ân oán cũ kỹ và cả những tham vọng viển vông không phù hợp với thực tại. Càng ôm đồm nhiều, bước chân càng nặng nề.

Chữ "Xả" ở đây chính là dũng khí dám buông bỏ. Buông bỏ những người bạn chỉ đến khi vui và rời đi khi hoạn nạn, buông bỏ những kỳ vọng quá sức khiến bản thân kiệt quệ, buông bỏ những sai lầm trong quá khứ để tha thứ cho chính mình. Trí giả hiểu rằng, chiếc cốc phải vơi đi thì mới rót thêm được nước mới. Khi bạn xả bỏ được những phiền não, những oán hận và lòng tham không đáy, tâm trí bạn sẽ có đủ không gian để đón nhận những mối duyên lành, những cơ hội kinh doanh chân chính.

Vứt bỏ lớp mặt nạ sĩ diện hão, dám bắt tay vào làm những công việc bình dị nhất miễn là lương thiện, đó mới là bản lĩnh thực sự của người trưởng thành. Khi gánh nặng trong lòng được trút xuống, bước chân bạn sẽ nhẹ tênh, làm việc gì cũng thấy hanh thông, thuận lợi, tiền tài từ đó cũng rủ nhau mà tới.

Chữ "Đủ": Tri túc thường lạc, biết đủ chính là cội nguồn của sự giàu có

Nhiều người cả đời chạy theo chữ "Giàu" nhưng lại không định nghĩa được thế nào là giàu. Nếu cứ lấy biệt thự, siêu xe của người khác làm thước đo, thì bạn sẽ mãi mãi thấy mình nghèo khổ. Chữ "Đủ" (Tri túc) là cảnh giới cao nhất của sự bình an.

Ở tuổi 40, nếu bạn chưa có tiền tỷ trong ngân hàng, nhưng đổi lại, bạn có một cơ thể khỏe mạnh không ốm đau, có một người bạn đời sẵn sàng cùng ăn bữa cơm đạm bạc, có những đứa con ngoan ngoãn đang lớn khôn từng ngày, hay đơn giản là còn cha còn mẹ để gọi tiếng mến thương, thì xin chúc mừng, bạn đã là một tỷ phú rồi. Khi thấu hiểu đạo lý "biết đủ", bạn không còn bị đồng tiền điều khiển đến mức bán mạng hay đánh mất lương tâm.

Sự trân trọng những gì đang có trong hiện tại sẽ sinh ra lòng biết ơn. Lòng biết ơn lại là thỏi nam châm mạnh mẽ nhất thu hút sự thịnh vượng. Khi bạn vui vẻ làm việc với tâm thế cống hiến thay vì oán thán, sếp sẽ trọng dụng, đối tác sẽ tin tưởng, khách hàng sẽ yêu mến. Cứ như thế, "lộc" tự nhiên sinh ra từ chính cái tâm thanh thản, vững chãi của bạn.

Tuổi 40 chưa giàu, đó không phải là thất bại, đó chỉ là thời điểm cuộc đời nhắc nhở bạn cần đi chậm lại để rèn giũa nội tâm. Đừng để con số tuổi tác hay tài khoản ngân hàng làm mờ mắt. Hãy đem chữ Tĩnh để rèn tâm, chữ Xả để lọc trí, và chữ Đủ để dưỡng hồn. Khi nội lực đủ mạnh, phong thái đủ ung dung, nửa đời về sau của bạn dù không thành đại gia tiền tỷ, thì chắc chắn cũng là một cuộc đời phú quý rạng ngời, sống thong dong, êm ấm và ngập tràn hạnh phúc. Vận mệnh không nằm ở nếp nhăn trên khóe mắt, vận mệnh nằm ở cách bạn đối diện với nếp nhăn ấy bằng nụ cười rạng rỡ đến nhường nào.