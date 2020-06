Quả tim người phụ nữ Hà Nội giúp "hồi sinh" sự sống cho người cha 2 con ở TP.HCM

Chiều 16/6, đại diện Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy chia sẻ, nơi đây đã thực hiện một phẫu thuật "ghép tim xuyên Việt" thành công, hồi sinh một trường hợp ở TP.HCM đang cận kề cửa tử bằng quả tim từ Hà Nội.

BS Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Tim mạch của BV chia sẻ, người được ghép tim là anh Bùi Thanh P. (47 tuổi), làm công nhân may, có 2 con nhỏ và bị suy tim nặng lâu năm do bệnh lý cơ tim giãn nở.

Bệnh nhân bị suy tim giai đoạn 4, sự sống chỉ còn tính bằng ngày.

Bệnh nhân đã điều trị ở 3 BV lớn và có kinh nghiệm điều trị tim mạch tại TP.HCM mà không hiệu quả. Thậm chí đã được đặt máy hỗ trợ nhưng vẫn không phục hồi được chức năng tim.

Theo bác sĩ An, ngoài việc bệnh nặng, bệnh nhân còn phải làm lại các chẩn đoán để xem có phù hợp để ghép hay không vì thông tin nhận gián tiếp từ BV khác chuyển đến.

Quả tim được đưa từ Hà Nội vào TP.HCM trong 6 tiếng.

Sau 2 ngày hội chẩn, các bác sĩ đã tìm ra câu trả lời: Bệnh nhân xứng đáng được ghép tim cứu mạng.

PGS Trần Quyết Tiến, PGĐ BV Chợ Rẫy thông tin thêm, bệnh nhân P. có tai biến cũ, có huyết khối lên não. Bệnh nhân nhóm máu A, tim cho là nhóm máu O.

PGS Trần Quyết Tiến, PGĐ BV Chợ Rẫy thông tin những khó khăn trong ca ghép tim.

Việc này không ảnh hưởng gì trong nguyên tắc ghép nhưng cũng làm cho các bác sĩ có phần lo lắng, tạo nên một áp lực tâm lý. Do đó ekip mổ đã phải họp đi họp lại nhiều lần và còn có sự hỗ trợ từ chuyên gia của BV Việt Đức.

Trước anh P., 2 bệnh nhân khác có chỉ số tim tương thích hơn đã mất.

Khó khăn tiếp theo là thời gian thiếu máu nóng đến 6 tiếng, dài hơn so với 4 tiếng tiêu chuẩn chung do quãng đường vận chuyển dài.

Dù vậy nhờ việc bảo quản tốt trong quá trình di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, không bị ảnh hưởng bởi các quy định giãn cách mùa dịch, với sự hỗ trợ tuyệt đối của các cơ quan ban ngành nên trái tim vẫn hoạt động tốt.

Đây là ca ghép tim từ người cho chết não thứ 5 của BV Chợ Rẫy.

Trái tim cho là của một phụ nữ 47 tuổi, chết não sau tai nạn giao thông. Quả tim của nữ giới có nhiều đặc điểm khác biệt so với nam giới nên đây là một ca phẫu thuật khá đặc biệt. May mắn là thông số tim phù hợp với bệnh nhân.

Đáng chú ý, dường như số phận đã chọn người cha 2 con khi quá trình chờ đợi ghép tim, 2 bệnh nhân khác có chỉ số tim tương thích hơn đã mất.

Ca phẫu thuật ghép tim kéo dài xuyên đêm.

Anh P., người vừa được "hồi sinh" sự sống cho biết sức khỏe sau ghép rất tốt, ngủ ngon giấc.

"Mình ưu ái được nhận quả tim nên sẽ ráng bảo vệ nó. Cảm ơn ekip bác sĩ đã ghép tim cho mình, cảm ơn rất nhiều" - bệnh nhân xúc động tâm sự.

Bác sĩ thăm khám cho anh P. sau ghép tim.

BS Nguyễn Trí Thức, Giám đốc BV cho biết ghép tim ở Chợ Rẫy đã làm cách đây 4 năm nhờ sự hỗ trợ hết mình của BV Việt Đức và đến nay đã làm được 4 ca thành công.

Trong các trường hợp đã thực hiện, chỉ có 1 bệnh nhân hiến tạng ở BV Chợ Rẫy, 1 trường hợp bệnh nhân ở Đồng Nai. 3 trường hợp còn lại đều là những quả tim hiến xuyên Việt.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau ghép tim.

Cuộc phẫu thuật ghép tim thứ 5 là ca đầu tiên BV Chợ Rẫy ghép khi vừa được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ghép tim từ người cho chết não.

Ca phẫu thuật giúp hồi sinh sự sống cho người cha 2 con.

"Lần ghép này, BV gần như tự lực thực hiện, phía Việt Đức chỉ hỗ trợ một phần nhỏ.

Ca ghép tim diễn ra trong thời gian phòng chống dịch nhưng BV kiểm soát rất tốt vấn đề chống khuẩn, chống lây nhiễm. Đặc biệt đây cũng là thời điểm BV tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Covid-19 số 91.

Ngày 17/6, bệnh nhân sẽ được xuất viện.

BV Chợ Rẫy tự hào là nơi có số lượng ghép gan, ghép thận nhiều nhất nước.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành Trung tâm ghép tạng uy tín của khu vực phía Nam" - bác sĩ Thức nói.

Dự kiến vào ngày 17/6, anh P. sẽ được xuất viện.