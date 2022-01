Qua Tết Dương lịch, gửi tiền ngân hàng nào để có lãi suất cao nhất?

Nhiều ngân hàng mới đây đã áp dụng biểu lãi suất mới, trong đó nhiều nơi tăng mạnh 0,5-0,8 điểm phần trăm. Động thái tăng lãi suất nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi của người dân, đáp ứng nhu cầu cho vay tăng cao dịp cuối năm.



Hiện mức lãi suất cao nhất trên thị trường là 7,6%/năm, áp dụng tại SCB nhưng với số tiền lớn từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng. Techcombank, ACB, MSB cũng có lãi suất cao nhất trên 7%/năm tuy nhiên chỉ áp dụng cho số tiền cực lớn, từ hàng trăm tỷ đồng trở lên.

Với số tiền ít hơn, ví dụ chỉ vài chục đến vài trăm triệu, người dùng vẫn có thể chọn nhiều ngân hàng và kỳ hạn phù hợp để có lãi suất trên 7%/năm.

Tại NamABank, ngân hàng có lãi suất 7,4%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm online, kỳ hạn từ 16 tháng trở lên. Ngoài ra, khi gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 12 tháng, lãi suất là 7,2%/năm.

Tại SCB, khách hàng gửi tiết kiệm online từ 13 tháng trở lên có lãi suất từ 7,05-7,15%/năm.

Ngoài ra, khách hàng có thể mua chứng chỉ tiền gửi Phát lộc của SHB để có lãi suất từ 7%/năm. Tuy nhiên sản phẩm này có kỳ hạn dài, từ 6-8 năm.

Xấp xỉ mức 7%/năm, ngoài những ngân hàng trên, người dùng có thêm nhiều lựa chọn nữa. Ví dụ VietBank có lãi suất cao nhất là 6,9%/năm, áp dụng kỳ hạn từ 13 tháng trở lên khi gửi online. Hay tại Kienlongbank, lãi suất cao nhất là 6,75%/năm khi gửi tiết kiệm 18 tháng -36 tháng. CBBank cao nhất 6,8%/năm khi gửi online từ 15 tháng trở lên.

Nhìn chung, để được hưởng lãi suất cao nhất, từ 7%/năm, khách hàng sẽ phải gửi kỳ hạn tối thiểu là 12 tháng. Còn đối với kỳ hạn ngắn, ví dụ như 6 tháng, lãi suất cao nhất ở quanh 6,5%/năm.

Cụ thể, hiện ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất cao nhất là tại GPBank với 6,5%/năm. Tiếp theo là SCB (6,45%/năm), CBBank (6,35%/năm), NamABank (6,2%/năm), VietABank (6,2%/năm),…

Đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tối đa là 4%/năm. Tại kỳ hạn 3 tháng, một số ngân hàng niêm yết mức tối đa này là PVCombank, SCB, GPBank, VietABank, PGBank,…

Lãi suất tại một số ngân hàng tư nhân lớn như VPBank, Techcombank, MB,...có điều chỉnh thời gian gần đây nhưng vẫn thuộc nhóm thấp trên thị trường. Chẳng hạn tại VPBank vừa qua ra mắt sản phẩm tiết kiệm mới, nhân đôi lãi suất ngay trong tháng đầu tiên khi khách hàng gửi tiết kiệm online, với số tiền gửi mới chỉ từ 10 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên. Theo đó, mức lãi suất bình quân mà khách hàng được hưởng với kỳ hạn 6 tháng là từ 5,71-6,06%/năm, tăng khoảng 0,8 điểm % so với trước.

Tại Techcombank khách hàng ưu tiên gửi từ 3 tỷ trở lên kỳ hạn 36 tháng mới có lãi suất 5,4%/năm, còn đối với kỳ hạn 12 tháng lãi suất chỉ 5,23%/năm.

Lãi suất tại "Big 4" ngân hàng gần như "bất động" trong quý 4/2021. Hiện đối với hình thức gửi tại quầy, Agribank, BIDV, Vietcombank có mức lãi suất cao nhất là 5,5%/năm, VietinBank là 5,6%/năm. Tuy nhiên, khi gửi online, khách hàng có thể được cộng thêm 0,1-0,3 điểm % tuỳ kỳ hạn, theo đó lãi suất cao nhất có thể lên gần 6%/năm.

Lãi suất thường tăng trong những tháng cuối năm Âm lịch do ngân hàng cần nguồn tiền để đáp ứng nhu cầu cho vay lên cao cuối năm. Ngoài ra, cận Tết Nguyên đán, nhu cầu rút tiền của người dân và doanh nghiệp đều tăng mạnh: các cá nhân thì cần tiền để chi tiêu trong khi doanh nghiệp rút tiền để chi trả lương thưởng cho nhân viên. Do đó, sau Tết Nguyên đán một vài tháng, lãi suất thường sẽ được điều chỉnh giảm trở lại do lượng lớn nguồn tiền nhàn rỗi của người dân lại quay về ngân hàng. Do đó, gửi tiền ở thời điểm này, người dùng sẽ có lãi suất lợi hơn so với sau Tết.