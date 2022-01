BTV nén khóc 30s trên sóng truyền hình tặng toàn bộ tiền thưởng “Dẫn chương trình ấn tượng” cho bà con miền Trung

Giải thưởng để làm gì?

Tôi vốn kín tiếng chuyện công việc và gia đình. Cực kỳ hạn chế nhận lời trả lời phỏng vấn của anh chị em đồng nghiệp, bởi tôi nghĩ cuộc sống của mình cũng giống như bao người, có khác chăng chỉ là tôi được nhiều người biết hơn chút.

Đây hình như là lần thứ 3 gì đấy tôi lọt vào đề cử dẫn chương trình ấn tượng. Những lần trước, thực tình tôi không quan tâm lắm đến việc lọt vào vòng trong hay không, bởi tôi không có mục tiêu ganh đua danh hiệu này.

Tôi chắc chắn chưa mất 1 xu nào để tự nhắn tin hoặc bình chọn cho mình. Nhưng năm nay thì khác 1 chút, tôi được đề cử giải thưởng có lẽ đa phần là do xuất phát từ chương trình "Mưa lũ lịch sử miền Trung", bởi vậy, tôi hi vọng mình có chút phần thưởng để ủng hộ cho đồng bào, chứ không phải vì lợi danh gì cả. Toàn bộ số phần thưởng bằng tiền (nếu có) tôi xin đóng góp cho chính quyền và nhân dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi khi kỳ vọng vào giải thưởng VTV Awards lần này!