Quá khứ của người phụ nữ SN 1993 vừa công khai bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Mới đây, Ngọc Loan Trần cũng nhập cuộc bắt trend “Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở” trên TikTok. Theo đó, cô chia sẻ bức ảnh chụp từ năm 2002, thời Ngọc Loan chỉ khoảng 9 tuổi khiến netizen chú ý.

Đi kèm video, Ngọc Loan bày tỏ: “Hoa chưa nở thì từ từ sẽ nở thôi đúng không mấy bà. Loan là một đứa điệu từ nhỏ và ở giai đoạn nào của cuộc đời thì Loan đều thích mặc đồ đẹp. Bức ảnh đầu tiên chụp vào năm 2002 năm Nhâm Ngọ. Mới đó mà 24 năm trôi qua sắp khép lại năm Bính Ngọ rồi”.

Ngọc Loan đăng tải bức ảnh được chụp 24 năm trước, visual vẫn cực xinh đẹp đúng chất tiểu thư

Mỹ nhân sinh năm 1993 hiện tại không quá khác biệt với hồi nhỏ

Trong bức ảnh cũ, Ngọc Loan xuất hiện với diện mạo trẻ thơ, cách ăn mặc xinh xắn, điệu đà. So với hiện tại, cô vẫn giữ được nét nữ tính, gu ăn mặc chăm chút và thần thái tự tin. Màn biến hình cũng phần nào cho thấy lời tự nhận “điệu từ nhỏ” của Ngọc Loan hoàn toàn có cơ sở, bởi sở thích làm đẹp dường như đã theo cô qua nhiều giai đoạn của cuộc đời.

Bên cạnh đó, dân tình cũng dành nhiều lời khen bởi visual của cô nàng đẹp từ nhỏ. Các đường nét trên gương mặt đều thanh tú, hài hoà, không khác biệt quá nhiều so với hiện tại. Do đó không ít người bày tỏ Ngọc Loan “thua” trend bởi vẫn xinh đẹp, cuốn hút từ bé đến lớn khiến màn biến hình chưa đủ wow.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Bởi đẹp từ nhỏ nên trend này không dành cho chị Loan rồi. Loạt ảnh này chưa đủ wao, vẫn đẹp không góc chết”.

- “Hồi nhỏ đã có cốt cách tiểu thư luôn rồi, xinh quá trời”.

- “Bông hoa này đẹp từ nhỏ rồi. Mắt sáng, mũi cao, răng thỏ đáng yêu”.

- “Trời ơi đẹp quá! Từ nhỏ đã thấy vibe mỹ nhân, hoa hậu rồi”.

- “Đẹp mà mình coi nổi da gà luôn, từ nhỏ đến lớn không khác gì, đẹp xuất sắc”.

Những ngày gần đây, Ngọc Loan cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi MXH lan truyền đoạn video cô sánh đôi cùng bác sĩ Chiêm Quốc Thái dự đám cưới người thân. Cả hai đứng sát cạnh nhau, cười nói rất vui vẻ và thoải mái. Ngọc Loan cũng chẳng hề né tránh mà nhìn trực diện vào camera, bác sĩ Chiêm Quốc Thái vẫy tay chào rạng rỡ.

Nếu như những lần đi cùng nhau trước đó của cả hai liên quan đến công việc thì đây là lần hiếm hoi Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái công khai xuất hiện trong dịp liên quan đến cuộc sống riêng tư như thế này.

Khoảnh khắc hiếm hoi Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái công khai xuất hiện trong dịp liên quan đến cuộc sống riêng tư như thế này

Trước đó, Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái thường xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện hay những buổi gặp gỡ thân mật với gia đình hai bên. Dù chưa chính thức thông báo về mối quan hệ nhưng việc mẹ nam bác sĩ liên tục gọi Ngọc Loan là “con dâu” trên mạng xã hội khiến netizen càng thêm chắc mẩm chuyện cả hai đang có mối quan hệ vô cùng nghiêm túc.

Nhắc đến Ngọc Loan, nhiều người có thể nhớ đến cô khi tham gia The Face Vietnam 2016 trong đội của Phạm Hương. Sau chương trình, người đẹp sinh năm 1993 không hoạt động showbiz quá sôi nổi mà tập trung vào công việc riêng. Những năm gần đây, cô được chú ý trở lại với hình ảnh một nữ giám đốc có cuộc sống dư dả, phong cách thời trang sang trọng và không gian sống đáng ngưỡng mộ.

Ngọc Loan có cuộc sống giàu có, sang chảnh

Người đẹp cũng cực đảm đang, khéo léo trong chuyện bếp núc, chăm chút nhà cửa

Trên mạng xã hội, Ngọc Loan thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong căn biệt thự rộng rãi tại TP.HCM, với tầm nhìn hướng về Landmark 81. Bên cạnh những hình ảnh ăn diện chỉn chu, cô còn khiến dân tình bất ngờ bởi sự khéo léo khi tự tay nấu ăn, làm bánh, cắm hoa và bày biện những bàn trà cầu kỳ. Từ những món ăn truyền thống đến các món Âu - Á, cô đều chăm chút từ khâu chuẩn bị đến cách trình bày.

Ở tuổi 33, Ngọc Loan vẫn theo đuổi phong cách nữ tính, yêu cái đẹp và thường xuyên cập nhật những xu hướng mới trên mạng xã hội. Mỹ nhân sinh năm 1993 theo đuổi phong cách sang chảnh, thanh lịch, chuẩn doanh nhân thành đạt. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu nhiều món đồ hiệu đắt tiền nên mỗi lần xuất hiện đều chiếm trọn spotlight, khiến dân tình rần rần khen ngợi.