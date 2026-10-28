Nếu phải tìm một từ để gọi thực đơn của Ngọc Loan Trần, đa quốc gia có lẽ là chữ vừa vặn nhất. Theo những hình ảnh và clip cô chia sẻ trên trang cá nhân, Ngọc Loan có thể bày cả một gánh bánh canh dừa sáp ngũ sắc kiểu miền Tây, rồi vài hôm sau nhào bột làm pizza Halloween, hoặc mang cả không khí nhà hàng Nhật Bản về bàn ăn ngay trong nhà. Từ thạch rau câu, bánh khoai lang, tàu hũ hoa mẫu đơn đến nem công chả phượng, món nào Ngọc Loan cũng nhận về mình và làm đến nơi đến chốn.

Á có, Âu có, truyền thống cũng có, thực đơn không chịu ở yên một chỗ

Ở phía Âu, chiếc pizza đầu lâu nấm là ví dụ rõ nhất cho tinh thần không ngại thử thách. Trong thước phim được đăng tải, Ngọc Loan tự nhào bột, không dùng sốt đóng lọ mà nấu từ những quả cà chua tươi, khía dấu thập, chần nước sôi cho bong vỏ rồi xào cùng hành tây và thảo mộc cho đến khi sánh mịn. Điểm nhấn là những cây nấm mỡ được khoét hai hốc mắt, khía hàm răng, giữ nguyên chân nấm rồi xếp thành đội quân đầu lâu trên nền phô mai vàng óng. Vào lò, viền bánh phồng, phô mai chảy mềm, đầu lâu ngả màu nâu nhạt. Thành phẩm vừa hợp không khí Halloween, vừa đủ bắt mắt để nhiều người xin công thức.

Ở phía Á, Ngọc Loan dẫn người xem đi từ bàn tiệc kiểu Nhật đến những món tráng miệng mềm mịn như thạch rau câu, tàu hũ hoa mẫu đơn. Khối tàu hũ được đổ khuôn thành đóa hoa vàng kem, rung nhẹ khi chạm vào, thêm chút hoa mộc khô là thành một món tráng miệng nhìn như trong phim cổ trang.

Nhưng khi nói về truyền thống Việt, phần gây ấn tượng nhất lại nằm ở sự cầu kỳ. Ngọc Loan từng làm nem công chả phượng, món vốn chỉ thấy ở những bàn tiệc cung đình, thực hiện hai món cung đình Huế đậm hương vị tháng Chạp, và bày mâm lễ Tết Đoan Ngọ nhận nhiều lời khen từ người theo dõi. Mỗi dịp lễ Tết, mâm bánh truyền thống cũng do chính tay Ngọc Loan chuẩn bị. Còn ở chiều dân dã, gánh bánh canh dừa sáp ngũ sắc khiến nhiều người nhớ lâu. Một gánh tre, mẹt lá chuối, những viên bánh đủ màu xếp ngay ngắn, tất cả đặt trong căn biệt thự nhìn ra Landmark 81. Sự tương phản giữa món ăn bình dị miền Tây và không gian sang trọng khiến cả khung hình trở nên khó quên.

Giữa những lần đổi quốc tịch của món ăn ấy, có một thứ không đổi. Đó là sự chỉn chu, từ tạo hình, màu sắc, cách bày biện đến chiếc bàn trà có hoa sen cắm ngay ngắn bên cạnh đĩa bánh tự làm.

Căn bếp đắt giá, nhưng bàn tay mới là thứ đáng giá

Căn bếp của Ngọc Loan là chủ đề khiến nhiều người soi không biết chán. Trong một clip đập hộp, cô giới thiệu bộ đồ bếp Versace gồm 4 món là tạp dề, găng tay lò nướng và hai khăn bếp. Theo giá niêm yết trên trang bán lẻ Saks Fifth Avenue, bộ này có giá khoảng 450 USD, tương đương gần 12 triệu đồng.

Những vật dụng khác xuất hiện trong khung hình cũng thuộc nhóm đồ bếp cao cấp. Theo giá niêm yết công khai của các sản phẩm cùng loại, nồi gang hình bí ngô của một thương hiệu Pháp dao động 6 đến 10 triệu đồng mỗi chiếc, giá đựng 6 con dao bằng gỗ keo hơn 12 triệu đồng, máy trộn bột khoảng 15 triệu đồng. Đây là giá niêm yết của sản phẩm trên thị trường, không phải mức giá Ngọc Loan đã chi trả. Bát đĩa, ly tách, đồ trang trí trong các khung hình đều bằng gốm, sứ và thủy tinh. Nấu xong, Ngọc Loan thường mang món ra sân thượng, ngồi thưởng thức với tầm nhìn ôm trọn Landmark 81.

Thế nhưng dàn đồ hiệu ấy chưa phải điều giữ chân người xem. Điều giữ chân họ là sự kiên nhẫn của người đứng sau chúng, từ lột từng quả cà chua, khắc từng chiếc đầu lâu đến rót từng khuôn tàu hũ. Từng sải bước trên sàn catwalk, vậy mà trong bếp Ngọc Loan lại tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.

Ngọc Loan Trần được công chúng biết đến từ The Face Vietnam 2016, nơi cô vào top 2 team Phạm Hương. Sở hữu chiều cao 1m74 và gương mặt sắc sảo, Ngọc Loan sau đó xuất hiện trong nhiều chiến dịch thời trang. Sau cuộc thi, Ngọc Loan không chọn con đường showbiz rầm rộ mà chủ yếu hoạt động trên trang cá nhân với nội dung về ẩm thực và đời sống. Cũng từ những hình ảnh ấy, nhiều người gọi vui cô là “phú bà”, nhưng một Ngọc Loan đứng bếp lại hóm hỉnh, nhiều ý tưởng và gần gũi hơn cái tên ấy gợi ra.

Từ món Á đến món Âu, từ gánh hàng rong đến mâm cỗ cung đình, Ngọc Loan cho thấy mình nấu bằng sự tò mò chứ không bằng công thức có sẵn. Nhìn cách Ngọc Loan thử hết thể loại này đến thể loại khác, thực đơn ấy có lẽ còn rất dài, và chắc chắn sẽ còn nhiều bất ngờ.