Phú bà Đào Hỷ Nhi manifest cuộc sống giàu có như thế nào? Bí quyết nằm ở 2 chữ ít ai để ý

Trên mạng xã hội Trung Quốc, Đào Hỷ Nhi là gương mặt được nhiều người biết đến qua những video ghi lại cuộc sống thường ngày, thời trang và phong cách sống. Hình ảnh chỉn chu, những bộ trang phục đẹp cùng những khoảnh khắc sinh hoạt trong không gian sang trọng khiến cô thường được nhắc đến với biệt danh “phú bà”. Nhưng bên cạnh việc ngắm nhìn một cuộc sống đủ đầy, có lẽ điều khiến nhiều người tò mò hơn là cách một người hình dung và xây dựng cuộc sống mình muốn có.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, Đào Hỷ Nhi sử dụng dòng chú thích bằng tiếng Anh: “Manifesting the life you want, step by step”, có thể hiểu là “Từng bước biến cuộc sống bạn mong muốn thành hiện thực”. Câu nói ngắn gọn ấy gợi ra một góc nhìn khá thực tế về khái niệm manifest đang được giới trẻ quan tâm.

Manifest cuộc sống giàu có: Không chỉ là tưởng tượng mình sẽ trở thành ai

Manifest là khái niệm thường được sử dụng trong những nội dung về phát triển bản thân, với ý nghĩa hình dung rõ ràng điều mình mong muốn và hướng suy nghĩ, hành động về phía mục tiêu ấy. Trên mạng xã hội, người ta có thể bắt gặp những video hướng dẫn manifest tiền bạc, tình yêu, sự nghiệp hay một cuộc sống trong mơ. Nhiều người viết những câu khẳng định tích cực, lập bảng hình ảnh mục tiêu hoặc tưởng tượng bản thân đang sống trong hoàn cảnh mà họ muốn đạt được.

Tuy nhiên, điều dễ gây hiểu lầm là cho rằng chỉ cần liên tục nghĩ đến một cuộc sống giàu có thì sự giàu có sẽ tự xuất hiện. Thực tế, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy việc hình dung hay lặp lại những lời khẳng định có thể trực tiếp thu hút tiền bạc hoặc bảo đảm thành công. Giá trị thực tế của những bài tập này, nếu có, nằm ở việc giúp mỗi người xác định rõ mong muốn, duy trì sự chú ý đến mục tiêu và lựa chọn hành động phù hợp hơn.

Đặt trong bối cảnh ấy, dòng chú thích của Đào Hỷ Nhi có một điểm thú vị: Cô không chỉ nhắc đến cuộc sống mình mong muốn mà còn nhấn mạnh cụm từ “step by step”, nghĩa là từng bước một. Đây cũng là hai chữ đáng suy nghĩ nhất. Bởi khoảng cách giữa hình dung và hiện thực thường không được thu hẹp bằng một lời ước, mà bằng những việc cụ thể được thực hiện trong thời gian dài.

Một người muốn có cuộc sống sung túc có thể bắt đầu bằng việc phát triển năng lực nghề nghiệp, tạo dựng nguồn thu nhập ổn định và học cách quản lý tiền bạc. Người mong muốn có ngoại hình chỉn chu có thể chú ý hơn đến sức khỏe, phong cách ăn mặc và những thói quen chăm sóc bản thân. Người muốn sống trong một ngôi nhà đẹp có thể từng bước tìm hiểu cách bài trí, tiết kiệm và xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp.

Tất nhiên, không thể từ một dòng chú thích mà khẳng định đó chính là toàn bộ phương pháp Đào Hỷ Nhi đã áp dụng để đạt được cuộc sống hiện tại. Nhưng thông điệp cô lựa chọn vẫn mang đến một cách tiếp cận đáng tham khảo: Hãy nghĩ về nơi mình muốn đến, rồi tìm ra những bước thực tế để tiến về phía đó.

Cuộc sống giàu có không chỉ thể hiện qua những món đồ đắt tiền

Khi nhìn vào hình ảnh của các nữ blogger được gọi là “phú bà”, nhiều người dễ bị thu hút bởi quần áo hàng hiệu, nhà cửa đẹp, xe sang hoặc những chuyến du lịch. Đó là những biểu hiện dễ quan sát nhất của một cuộc sống có điều kiện kinh tế. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những món đồ xuất hiện trên màn hình, chúng ta khó có thể biết được toàn bộ câu chuyện phía sau, từ nguồn lực tài chính, hoàn cảnh gia đình đến quá trình làm việc và những lựa chọn cá nhân.

Đào Hỷ Nhi cũng không phải ngoại lệ. Theo các thông tin công khai về hoạt động sáng tạo nội dung, cô bắt đầu đăng video trên Douyin từ năm 2023 và được biết đến thông qua các nội dung về đời sống, thời trang. Những hình ảnh sang trọng giúp tạo nên sức hút cho trang cá nhân, nhưng không đủ để kết luận chính xác cô đã tích lũy tài sản bằng cách nào hoặc việc thực hành manifest đóng vai trò ra sao trong hành trình ấy.

Dù vậy, từ câu chuyện về phong cách sống của Đào Hỷ Nhi, có thể mở rộng đến một vấn đề gần gũi hơn với phụ nữ hiện đại: Thế nào mới được xem là sống giàu có?

Với một người, đó có thể là sở hữu căn nhà đẹp, có khả năng mua những món đồ yêu thích mà không phải cân nhắc quá lâu. Với người khác, sự giàu có lại nằm ở việc có khoản tiết kiệm đủ để yên tâm khi công việc biến động, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, dành thời gian cho gia đình hoặc tự do lựa chọn môi trường sống.

Một người có nhiều đồ đắt tiền chưa chắc đã cảm thấy an toàn về tài chính. Ngược lại, có những người không sở hữu quá nhiều thứ nhưng vẫn hài lòng vì biết rõ mình cần gì, có nguồn thu ổn định và không phải liên tục chạy theo tiêu chuẩn sống của người khác.

Bởi vậy, nếu muốn áp dụng tư duy manifest theo hướng thực tế, bước đầu tiên không phải là chọn những bức ảnh biệt thự, xe sang rồi tự nhủ một ngày chúng sẽ thuộc về mình. Điều cần làm trước tiên là xác định phiên bản cuộc sống đủ đầy mà bản thân thực sự mong muốn. Đó có thể là một công việc có thu nhập tốt, một căn hộ nhỏ, sức khỏe ổn định, các mối quan hệ lành mạnh hoặc khả năng không phải lo lắng quá nhiều về những khoản chi thiết yếu.

Khi mục tiêu được xác định theo nhu cầu thật, chúng ta cũng dễ lựa chọn những việc nên ưu tiên hơn, thay vì dành thời gian theo đuổi hình ảnh thành công của một người xa lạ trên mạng xã hội.

Muốn trở thành phiên bản mình mong ước, hãy bắt đầu từ những lựa chọn mỗi ngày

Điều đáng tham khảo nhất từ thông điệp “step by step” là cách tiếp cận không quá vội vàng. Một cuộc sống tốt hơn thường đòi hỏi nhiều sự điều chỉnh nhỏ, và không phải thay đổi nào cũng tạo ra kết quả ngay lập tức.

Chẳng hạn, một phụ nữ muốn cải thiện tài chính trong năm tới có thể bắt đầu bằng việc nhìn lại thu nhập, chi tiêu và các khoản dự phòng. Nếu mong muốn tăng thu nhập, cô ấy cần xác định kỹ năng nào có thể phát triển thêm, công việc nào phù hợp với năng lực và cơ hội nào thực sự đáng đầu tư thời gian. Những việc này có thể không hấp dẫn bằng việc tưởng tượng mình đang sở hữu một tài khoản ngân hàng lớn, nhưng lại tạo ra cơ sở để tiến gần hơn đến sự ổn định kinh tế.

Tương tự, nếu mong muốn trở thành một người có phong thái tự tin, chỉn chu, không nhất thiết phải thay mới toàn bộ tủ quần áo hoặc đầu tư vào những sản phẩm đắt tiền. Việc hiểu rõ vóc dáng, lựa chọn trang phục phù hợp, chăm sóc sức khỏe, luyện cách giao tiếp và giữ lời hứa với chính mình cũng có thể tạo nên sự thay đổi đáng kể theo thời gian.

Đối với những người đang cảm thấy cuộc sống thiếu định hướng, một bài tập đơn giản là thử viết ra hình ảnh bản thân trong ba hoặc năm năm tới. Bạn muốn thức dậy ở đâu, làm công việc gì, có những mối quan hệ như thế nào và một ngày bình thường sẽ diễn ra ra sao? Sau đó, thay vì chỉ giữ những hình ảnh ấy trong trí tưởng tượng, hãy tự hỏi điều gì có thể thực hiện ngay trong tuần này để tiến gần hơn đến mục tiêu.

Có thể đó là đăng ký một khóa học, hoàn thiện hồ sơ nghề nghiệp, bắt đầu ghi chép chi tiêu hoặc dành lại một khoảng thời gian trong ngày để chăm sóc sức khỏe. Những bước đi này chưa chắc khiến cuộc sống thay đổi nhanh chóng, nhưng ít nhất chúng tạo ra một hướng hành động rõ ràng.

Và cũng cần nhớ rằng không phải mọi kết quả đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự cố gắng của từng cá nhân. Điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình, sức khỏe và những cơ hội ngoài tầm kiểm soát đều có thể ảnh hưởng đến hành trình của mỗi người. Vì thế, manifest không nên trở thành lý do để tự trách bản thân khi cuộc sống chưa diễn ra như mong muốn.

Nhìn từ góc độ ấy, sức hấp dẫn của thông điệp Đào Hỷ Nhi chia sẻ không nằm ở lời hứa rằng ai cũng có thể trở thành “phú bà” chỉ bằng suy nghĩ tích cực. Điều đáng quan tâm hơn là tinh thần chủ động định hình cuộc sống, biết mình mong muốn điều gì và sẵn sàng tiến từng bước trong khả năng của bản thân.

Không phải ai cũng cần một biệt thự lớn, tủ đồ hàng hiệu hay cuộc sống giống những người nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu bằng việc hiểu rõ thế nào là đủ đầy đối với mình, rồi xây dựng những thói quen và lựa chọn phù hợp.

Sau cùng, điều đáng mong đợi không phải là một ngày thức dậy và bất ngờ có được tất cả, mà là khi nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta nhận ra cuộc sống hiện tại đã tiến gần hơn đến những gì mình từng mong muốn.