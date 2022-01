Phương Thanh "cảnh cáo" thí sinh ở tập 3 Rock Việt: "Yêu cầu gài nút áo vô, không được khiêu khích chúng tôi"

Tối 28/1, tập 3 của Rock Việt - Tiger Bùng nổ bản lĩnh đã lên sóng, nối tiếp câu chuyện “chiêu mộ" thí sinh từ 3 đội HLV Mãnh hổ gầm, Đại bàng trắng, Phượng hoàng lửa. Trong tập phát sóng mới nhất, các vị HLV đã hoàn tất đội hình của mình, khép lại vòng lập đội với tổng 16 band rock tài năng, máu lửa đậm chất rock tiến vào vòng 2 của vòng đối đầu.



Tập 3 Rock Việt - Tiger mở màn với phần dự thi đến từ Metanoia - “tân binh" trong giới rock vừa được thành lập từ cuối năm 2020. Sân khấu của Metanoia với ca khúc Lối đã khiến các HLV 3 đội đều đứng ngồi không yên và phải bấm nút chọn, ai nấy đều rời “ghế nóng" cổ vũ nhiệt tình cho phần trình diễn bùng nổ.

Nhận xét về phần thi của Metanoia, HLV Trần Tuấn Hùng tấm tắc khen ngợi: “Đây không phải là thí sinh nữa mà là những nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu, còn chúng tôi là những khán giả”. HLV Phạm Anh Khoa cũng khẳng định: “Từ đầu đến giờ, các bạn thể hiện rõ nét cá tính nhất”. Siu Black đòi “bỏ bùa" thí sinh để chiêu mộ Metanoia: “Tôi chỉ cần nhỏ một tí xíu bùa của tôi là các bạn hát rất có lực”.

Mến mộ 4 thành viên của band rock tài năng, HLV Phương Thanh thậm chí còn đưa ra lời hứa: “Đây là đội hình nghệ sĩ, mọi thứ đều hoàn hảo, chị có mất tụi em về đội khác chị hứa vẫn sẽ là người đứng đằng sau hỗ trợ tụi em. Đây là band đã nhất trong lòng Phương Thanh, vì đó là tình yêu nghệ sĩ dành cho nghệ sĩ”. Lời hứa của “chị Chanh" càng khiến Metanoia vững lòng tin, quyết định chọn lựa về đội Đại bàng trắng của HLV Phạm Anh Khoa và Trần Tuấn Hùng. Như vậy, Metanoia không những có sự hậu thuẫn từ Bức Tường mà còn nhận được sự hỗ trợ từ “Nữ hoàng rock phố" cho chặng đường thi đấu sắp tới.

Band rock thứ 2 ra quân trong tập 3 là Mèow Lạc - nhóm nhạc được thành lập từ năm 2019 với các thành viên đều có cùng sở thích là mèo. Đây là band rock có tuổi đời còn rất nhỏ khi các thành viên đều thuộc thế hệ GenZ, “em út” của nhóm sinh năm 2002, “anh cả" của nhóm sinh năm 1999. Sau Metanoia, Mèow Lạc tiếp tục là team được cả 3 chọn từ các HLV. Các HLV đều cho rằng đây là sự xuất sắc tài không đợi tuổi của ban nhạc gồm toàn các bạn sinh viên.

Nhận xét về phần thi của Mèow Lạc, HLV Đỗ Hoàng Hiệp dành nhiều lời khen cho sự ăn ý giữa các thành viên sử dụng nhạc cụ, duy chỉ có vocalist cần cải thiện phần hát rõ ràng hơn. HLV Phương Thanh chia sẻ về sân khấu của các thí sinh GenZ: “Các bạn trẻ còn thô sơ, mộc mạc rất nhiều, đánh nhạc cụ bằng một tinh thần rất tự nhiên, trong band có 1 tay trống xuất sắc mà còn là nữ. Âm nhạc rất đều tay”. Trong khi đó, HLV Trần Tuấn Hùng đã thiết tha bày tỏ niềm mong muốn Mèow Lạc về đội mình: “Các bạn cho thấy sự trẻ trung, tươi mới và có nhiều sự sáng tạo. Vào những năm 2000, Bức Tường đã có những liveshow đầu tiên, Mèow Lạc có muốn có 1 con đường dài giống Bức Tường hay không?”. Mặc lời chiêu mộ từ thủ lĩnh Bức Tường, Mèow Lạc sau cùng đã quyết định về với đội Mãnh hổ gầm của HLV Phương Thanh - Đỗ Hoàng Hiệp.

Nòw là band rock thứ 3 lộ diện trong tập 3 Rock Việt - Tiger. Phần thi Đừng Vội Buông Tay của nhóm nhạc “tân binh" đã thuyết phục được 2 đội HLV Phượng hoàng lửa và Đại bàng trắng “xoay ghế" lựa chọn. Sau phần trình diễn của Nòw, HLV Trần Tuấn Hùng bất ngờ tiết lộ vocalist chính là “người quen" từng có dịp hợp tác với Bức Tường. Màu sắc của Nòw khiến HLV Phạm Anh Khoa cực thích thú: “Chơi nhạc rock ở Việt Nam ở thời đại này phải cần sự tươi mới, trẻ trung, ngắn gọn, súc tích như vậy”. HLV Siu Black cho biết Nòw còn rời rạc khi biểu diễn, nếu về đội mình, nữ HLV sẽ thay đổi được điều này.

Khi được hỏi lý do vì sao không bấm chọn Nòw, HLV Phương Thanh chia sẻ: “Lùi 1 bước trời cao biển rộng”, HLV Đỗ Hoàng Hiệp cũng tiết lộ âm mưu: “Muốn Đại bàng trắng - Phượng hoàng lửa đánh nhau đã”. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Nòw đã quyết định về với team Đại bàng trắng của bộ đôi Bức Tường.

Raw Diamonds là band rock thứ 4 “ra quân" ở tập 3 với phần thi Looking For A Girl. Dòng nhạc Rock'n'roll quá máu lửa trong phần thi của band đã thuyết phục được đội Phượng hoàng lửa bấm nút chọn. Vừa kết thúc tiết mục dự thi, Raw Diamonds đã bị HLV Phương Thanh “cảnh cáo": “Yêu cầu gài nút áo vô, không được khiêu khích chúng tôi như vậy”. Lời nhắc nhở hài hước của “chị Chanh" đã khiến cả trường quay bật cười thích thú. HLV Siu Black tỏ ra vui mừng khi 2 đội đối thủ không ai nhấn nút chọn Raw Diamonds, còn trêu các HLV khi đưa ra lý do: “Chị rất vui khi 2 bên kia không chọn các em, có khi không hiểu ca khúc tiếng Anh của mấy em đang hát gì nhưng chị hiểu”. Tuy nhiên, cả “nữ hoàng rock rừng” và HLV Đỗ Hoàng Hiệp đều cho rằng vocalist của nhóm nên biết cách tiết chế hơn để bài thi được hoàn hảo.

Solar Eclipse là band rock cuối cùng lộ diện ở vòng lập đội. Theo như lời chia sẻ từ trưởng nhóm sinh năm 1994, 3 thành viên còn lại đều là những “chiến binh” trẻ tuổi sinh năm 2001. Dù đã đủ số lượng band rock trong đội, đội Mãnh hổ gầm và Phượng hoàng lửa vẫn bấm nút chọn Solar Eclipse. HLV Phương Thanh xin phép “phá luật" chương trình với lý do: “Mặc dù biết đội đã đủ band nhưng Phương Thanh xin phép được phá lệ bởi chúng ta phải có sự công bằng cho các band. Nếu chúng ta làm mất cơ hội một band cũng không được. Đây là band chơi rất nặng, Phương Thanh muốn chọn và chúng ta có một cơ hội làm việc dài hơn nữa, bản lĩnh hơn và tự tin hơn nữa”.

HLV Siu Black cũng đồng tình với đồng nghiệp: “Bỏ lỡ một đội nào đó sẽ rất áy náy”. Đại diện Solar Eclipse bất ngờ chia sẻ về mối duyên với HLV Phương Thanh khi tiết lộ hồi đại dịch đang căng thẳng nhất, chính team của ca sĩ Phương Thanh đã chọc mũi xét nghiệm cho cả nhóm. Đó cũng chính là lý do mà Solar Eclipse chọn về đội Mãnh hổ gầm. Như vậy, đội HLV Phương Thanh - Đỗ Hoàng Hiệp hoàn thiện đội hình với tận 6 band rock trong đội.

Ngoài ra, tập 3 tuần này cũng có sự góp mặt của 2 band rock từ nước ngoài là The Bohemian Basterds và Umbrella Man nhưng cuối cùng đã không nhận được sự lựa chọn nào từ dàn HLV.

Kết thúc tập 3, 3 đội HLV đều đã hoàn thiện đội hình của mình ở vòng lập đội, sẵn sàng bước vào vòng đối đầu với những tình huống kịch tính. Đội Phượng hoàng lửa đã chiêu mộ được tổng cộng 5 band rock bao gồm Whee!, Aqua Band, Unlock và Poseidose, Raw Diamonds. Tương tự, team Đại bàng trắng có tổng cộng 5 thành viên Giấy Gấp, Brainwave, Phách Ca, Metanoia, Nòw. Trong khi đó, đội Mãnh hổ gầm của HLV Phương Thanh - Đỗ Hoàng Hiệp đã “cán đích" với số lượng áp đảo với 6 band rock Cheffin', Chú Cá Lơ, Bumblebee, B.O.F, Mèow lạc, Solar Eclipse.

Ở vòng đối đầu tiếp theo, sau khi theo dõi các phần dự thi, các HLV sẽ phải tự tay loại đi band nhạc trong đội mình, mỗi đội chỉ có thể giữ lại 3 band rock xuất sắc nhất. Đây là bài toán vô cùng nan giải đối với 3 đội HLV. Đội Phượng hoàng lửa sẽ là đội khai màn cho vòng 2 đầy kịch tính của chương trình!

Đón xem tập 4 Rock Việt - Tiger Bùng nổ bản lĩnh sẽ lên sóng vào 21h thứ 6 ngày 04/02/2021 trên kênh HTV7 và được phát sóng online vào lúc 22h30 trên kênh YouTube Studio 79.

