IU tái xuất màn ảnh làm thợ săn tiền thưởng, đóng cặp với sao nam "Reply 1988"

Truyền thông Hàn đưa tin, dàn diễn viên Ryu Jun Yeol, IU, Park Jung Min, Park Hae Joon và Bae Sung Woo sẽ hợp tác cùng nhau trong bộ phim truyền hình "Money Game".

Money Game là một bộ phim dài tám tập dựa trên hai tác phẩm của nhà văn Bae Jin Soo. Bộ phim xoay quanh giá trị đồng tiền khi tám người tham gia bị đặt trong hoàn cảnh khắc nghiệt, bị tách biệt với xã hội.

Tám người liên tục hợp tác và phản bội lẫn nhau để trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Đạo diễn Han Jae Rim sẽ chịu trách nhiệm viết kịch bản. Ông hy vọng có thể làm nổi bật những cuộc đấu trí khốc liệt đầy cảm xúc của những người tham gia chỉ vì tiền thưởng.

Thông tin IU tái xuất màn ảnh khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Khán giả mong rằng có thể chứng kiến màn lột xác của nữ diễn viên thông qua bộ phim sắp tới. Được biết IU cũng đang bận rộn làm việc trong Koreeda Hirokazu "Broker" cùng với Song Kang Ho, Kang Dong Won và Bae Doona.

Vào năm 2021, Ryu Jun Yeol đã gây ấn tượng với vai diễn đầy cảm xúc trong "Lost" của đài JTBC. Anh ấy sẽ tái hợp với đạo diễn Han Jae Rim sau khi hợp tác cùng nhau ở dự án "The King". Về phía Park Hae Joon, nam diễn viên đang thu hút nhiều chú ý khi “The World of the Married” đạt thành tích khả quan trên màn ảnh.



Ryu Jun Yeol.

"Money Game" sẽ được sản xuất bởi Studio N - nơi đứng sau sự thành công của hàng loạt tác phẩm đình đám như "Sweet Home", "Our Beloved Summer" và "Yumi's Cells". Lotte Cultureworks sẽ phụ trách đầu tư và tham gia với tư cách là nhà đồng sản xuất. "Money Game" được dự kiến khởi quay vào nửa đầu năm 2022.

Park Hae Joon.

https://afamily.vn/iu-tai-xuat-man-anh-lam-tho-san-tien-thuong-dong-cap-voi-sao-nam-reply-1988-20220128112630954.chn