Hít thở có chủ đích chính xác là thứ mà thói quen chăm sóc sức khỏe của bạn còn thiếu. Mặc dù có thể không đốt cháy mỡ trực tiếp, nhưng hít thở sâu giúp giảm đáng kể cortisol, một loại hormone gây căng thẳng thúc đẩy mỡ bụng, đặc biệt là đối với những người đang trong thời kỳ mãn kinh. Theo Tiến sĩ Kisha Pickford, chuyên gia y tế kiêm huấn luyện viên giảm cân dinh dưỡng toàn diện, được chứng nhận và là tác giả của cuốn sách "The Weight Is Over", mức cortisol thấp hơn có thể hỗ trợ chức năng trao đổi chất tốt hơn và giúp giảm tình trạng ăn uống theo cảm xúc.

Tiến sĩ Pickford nhấn mạnh rằng: "Hít thở có thể không làm tăng trực tiếp tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi". "Tuy nhiên, nó giúp cơ thể chuyển từ trạng thái 'chiến đấu hoặc bỏ chạy' sang 'nghỉ ngơi và tiêu hóa', giúp tăng cường độ nhạy insulin, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, đặc biệt là ở phụ nữ trên 50 tuổi".

Tiến sĩ Pickford thường xuyên hướng dẫn các kỹ thuật giảm căng thẳng như hít thở có chủ đích. Dưới đây, cô chia nhỏ phương pháp thở 10 giây có thể kích hoạt quá trình đốt cháy mỡ ở phụ nữ trên 50 tuổi.

Thói quen thở 10 giây để kiểm soát căng thẳng và thúc đẩy quá trình trao đổi chất

Bạn có thể dễ dàng đưa thói quen thở này vào cuộc sống hàng ngày của mình. Chỉ cần 10 giây thời gian của bạn:

- Hít vào trong 4 giây.

- Nín thở giữ hơi trong 2 giây.

- Thở ra chậm rãi trong 4 giây.

- Lặp lại trong 3 đến 5 chu kỳ, 2 đến 3 lần mỗi ngày, đặc biệt là khi gặp phải những lúc căng thẳng cao độ.

Tiến sĩ Pickford nhấn mạnh tính nhất quán hơn cường độ. Cô ấy khuyên bạn nên thực hiện bài tập thở này ít nhất 2 lần mỗi ngày hoặc đưa nó vào các thói quen như nghi lễ buổi sáng, bữa ăn hoặc giờ đi ngủ.

Tầm quan trọng của việc thở

Tiến sĩ Pickford khuyến khích bạn biến việc thở thành thói quen.

Nhiều người giảm đầy hơi, giảm ăn uống theo cảm xúc và ngủ ngon hơn khi việc thở trở thành thói quen.

Cô ấy nói rằng "Khách hàng thường báo cáo họ giảm đầy hơi, giảm ăn uống theo cảm xúc và ngủ ngon hơn khi việc thở trở thành thói quen". "Những thay đổi này góp phần cải thiện thành phần cơ thể và vòng eo thon gọn hơn theo thời gian, không phải nhờ phép thuật, mà là nhờ sự hỗ trợ bình tĩnh, nhất quán của các hệ thống tự nhiên trong cơ thể".

Một điều đơn giản như bài tập thở có thể tạo nên sự khác biệt lớn với chị em phụ nữ. Trên thực tế, theo MJ Renshaw, chuyên gia hướng dẫn bài tập thở được chứng nhận, tác giả của cuốn "How to Cry" và là người sáng lập The Being Method cho biết: "Hầu như mọi loại bài tập thở đều có thể giúp ích cho quá trình trao đổi chất theo cách riêng của nó".

MJ giải thích: "Trong công việc của mình, tôi đã thấy rất nhiều phụ nữ trên 50 tuổi giảm căng thẳng, điều này có thể giúp họ giảm mỡ cứng đầu trên cơ thể. Đôi khi, đó là mắt xích còn thiếu mà phụ nữ trên 50 tuổi cần khi họ không thể giảm cân mặc dù vẫn năng động. Thở bằng mũi, như tôi đã đề cập, cũng có thể làm giảm sưng hạch bạch huyết hoặc sưng tấy và thay đổi cấu trúc khuôn mặt của bạn. Rất nhiều phụ nữ quyết định không phẫu thuật thẩm mỹ và đã lên kế hoạch thay đổi cách thở của mình để cải thiện gương mặt".

