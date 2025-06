Trên trang cá nhân, diễn viên Lưu Đê Ly chia sẻ cô vừa hoàn thành 7 ngày detox nhẹ nhàng, giảm 4kg và quan trọng hơn là thấy cơ thể nhẹ tênh, sạch ruột, da dẻ sáng hơn hẳn.

Chìa khóa nằm ở việc thay thế các bữa ăn chính bằng sinh tố thanh long đỏ xay cùng hạt chia - một công thức tưởng đơn giản nhưng thực ra rất lợi hại cho vóc dáng.

Vì sao sinh tố thanh long đỏ và hạt chia giúp giảm cân, làm đẹp?

Đây là sự kết hợp giàu chất xơ, chống oxy hóa mạnh và giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả.

1. Thanh long đỏ

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), thanh long đỏ là loại quả bổ dưỡng, có lợi cho làn da và vóc dáng:

- Giàu chất xơ hòa tan (pectin), giúp nhuận tràng, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân.

- Hàm lượng cao betacyanin và vitamin C giúp làm sáng da, chống lão hóa.

- Chứa ít calo, lại có vị ngọt tự nhiên nên rất dễ dùng, phù hợp cho chế độ ăn kiêng.

Theo Healthline, thanh long đỏ giàu chất chống oxy hóa như flavonoid, axit phenolic và betacyanin, giúp cải thiện làn da và hỗ trợ giảm mỡ bụng.

2. Hạt chia

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), hạt chia tuy nhỏ nhưng được ví von là:

- Siêu thực phẩm giàu omega-3, protein thực vật và chất xơ.

- Khi ngâm nở, hạt chia tạo lớp gel giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó kiểm soát cơn đói.

- Hỗ trợ nhuận tràng, làm sạch đường ruột.

- Hạt chia có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi kết hợp cùng chế độ ăn lành mạnh, nhờ no lâu, giảm cảm giác thèm ăn.

Không chỉ uống sinh tố, Lưu Đê Ly còn có 6 thói quen ăn uống để giảm cân đáng học hỏi

Dù món sinh tố đóng vai trò quan trọng, nhưng nữ diễn viên cũng kết hợp loạt thói quen khoa học để giúp cơ thể đốt mỡ nhanh mà không mất sức.

1. Nhịn ăn gián đoạn 16:8

Lưu Đê Ly chỉ ăn trong khung giờ 12h – 20h mỗi ngày. Phương pháp Intermittent Fasting 16:8 giúp cơ thể bước vào trạng thái đốt mỡ dự trữ thay vì sử dụng năng lượng từ thức ăn nạp liên tục.

Nghiên cứu từ The New England Journal of Medicine cho thấy, nhịn ăn gián đoạn giúp cải thiện trao đổi chất, giảm cân bền vững và kéo dài tuổi thọ.

2. Tuyệt đối không ăn vặt

Không bánh kẹo, không trà sữa, không snack. Nữ diễn viên cho biết, việc loại bỏ đồ ăn vặt là yếu tố then chốt giúp giữ insulin ổn định và hạn chế tích mỡ nội tạng.

3. Không ăn trái cây ngọt

Dù trái cây tốt cho sức khỏe nhưng trong giai đoạn siết cân, cô loại bỏ những loại nhiều đường như chuối, nho, xoài, sầu riêng… để tránh làm tăng đường huyết đột ngột.

4. Chỉ uống nước lọc

Lưu Đê Ly duy trì uống từ 2,5 - 3 lít nước lọc mỗi ngày, tuyệt đối không uống nước ngọt hay nước có đường.

Nước giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ gan thải độc và giúp da căng mịn từ bên trong.

5. Ăn đủ protein nạc và carb tốt

Trong bữa ăn duy nhất mỗi ngày, cô ưu tiên:

- Protein nạc: Ức gà, trứng luộc, tôm, cá hấp.

- Rau xanh: Cung cấp chất xơ và vitamin.

- Carb chuyển hóa chậm: Yến mạch, khoai lang, ngô, bí đỏ - giúp no lâu, ít tăng đường huyết.

6. Ăn chậm, nhai kỹ

Thói quen ăn trong chánh niệm, nhai kỹ từng miếng giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời tín hiệu no được truyền đến não sớm hơn, tránh tình trạng ăn quá đà.

Không cần chi hàng chục triệu vào detox hay ăn kiêng kiểu cực đoan, bí quyết giảm cân của Lưu Đê Ly lại cực kỳ đơn giản và gần gũi: Sinh tố thanh long đỏ và hạt chia - 2 nguyên liệu quen thuộc, chỉ vài chục ngàn đồng mỗi ngày.

Quan trọng hơn, cô kết hợp với lối sống lành mạnh, ăn uống có nguyên tắc, giúp cơ thể không chỉ giảm cân mà còn khỏe từ bên trong, đẹp từ bên ngoài.