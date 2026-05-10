Mới đây, trong một sự kiện, BS Lưu Tuấn Phong (chuyên thẩm mỹ nội khoa và làm đẹp công nghệ cao, làm việc tại Hà Nội), chia sẻ: "Rapper Đen Vâu thì có rap là 'Đem tiền về cho mẹ'. Thế nhưng mình là bác sĩ thẩm mỹ, mình sẽ phải mang thanh xuân về cho mẹ".

Mẹ của BS Lưu Tuấn Phong, bác Trần Thị Bích Đào (66 tuổi). Ở độ tuổi U70, bác vẫn sở hữu làn da căng mọng, rạng rỡ. Nhất là dạo gần đây, bác được con trai, một bác sĩ thẩm mỹ, luôn mong muốn và tìm cách kéo dài thanh xuân cho mẹ, để mẹ thêm trẻ khoẻ, yêu đời.

Bác Trần Thị Bích Đào chia sẻ, gần đây bác được con trai làm đẹp bằng phương pháp mới mang tên Sculptra. Đây là sản phẩm được chứng nhận bởi FDA Hoa Kỳ, đã được sử dụng trên 25 năm trên toàn thế giới. "Dạo này đi gặp bạn bè ai cũng khen trẻ thế, thon gọn thế. Bản thân tôi cũng nhận thấy da bóng hơn, giảm chảy xệ, khuôn mặt thanh thoát hơn hẳn trước đây", bác Đào chia sẻ.

2 mẹ con BS Lưu Tuấn Phong. (Ảnh: BSCC)

Bác không giấu được xúc động, khi con trai tặng món quà ý nghĩa này. "Mẹ rất tự hào và rất vui sướng khi chính con trai mẹ đã điều trị cho mẹ...", bác Đào không giấu được xúc động trong sự kiện.

BS Lưu Tuấn Phong chia sẻ thêm, Sculptra là phương pháp thẩm mỹ nội khoa có rất nhiều công dụng tuyệt vời: Kích thích tăng sinh collagen và elastin tự thân, làm cho da săn chắc, giảm chảy sệ, giảm nếp nhăn, da căng hơn. Từ đó giúp nâng đỡ khuôn mặt một cách tự nhiên mà không cần phẫu thuật.

BS Lưu Tuấn Phong. (Ảnh: BSCC)

"Bất cứ ai trong độ tuổi từ 35-40 tuổi trở lên thì nên làm để trẻ hoá da. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên mọi người nên tìm đến người thực hiện có căn cước hành nghề đầy đủ, tìm cơ sở phòng khám hoặc bệnh viện được cấp phép thực bởi Sở y tế, Bộ y tế. Chú ý lựa chọn và kiểm tra kỹ sản phẩm, chỉ dùng sản phẩm chính hạng", BS Phong khuyên.

Sau khi đoạn chia sẻ ngắn gọn, ý nghĩa này được đăng tải lên mạng xã hội đúng vào Ngày của mẹ, 10/5, rất nhiều người đã nhanh chóng để lại bình luận ấm áp. "Tuyệt quá. Trao như vậy là trao cả sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc và thanh xuân của Mẹ!", tài khoản H.T.T viết. "U kiểu: đẻ đc đứa con mát mày mát mặt", N.T.T.H bình luận. Tài khoản N.N thì nhận định: "Thật là ý nghĩa. Chị thấy ánh mắt mẹ em tự hào về em lắm đó. Chúc mẹ nhiều sức khỏe nha"...

Vậy mới thấy, có những món quà trong Ngày của Mẹ không nằm ở những lời chúc xa hoa, mà nằm ở khoảnh khắc một người phụ nữ nhìn vào gương rồi mỉm cười dịu dàng hơn với chính mình. Sau bao năm làm mẹ, làm vợ, sống vì gia đình đến quên cả tuổi xuân, điều họ cần đôi khi chỉ là được thấy bản thân vẫn đẹp, vẫn rạng rỡ và vẫn xứng đáng được yêu chiều.

Hành động của bác sĩ không chỉ làm đẹp cho một gương mặt, mà còn trả lại cho người mẹ sự tự tin đã từng bị thời gian và những tháng ngày hy sinh âm thầm lấy mất. Và có lẽ vì thế, những lời ngợi khen xuất hiện đúng vào Ngày của Mẹ lại càng khiến câu chuyện trở nên đặc biệt hơn. Bởi sâu thẳm trong trái tim mỗi người phụ nữ, được nhìn nhận, được trân trọng và được nói rằng "mẹ vẫn đẹp lắm" chính là món quà chữa lành dịu dàng nhất.

Ngày của Mẹ rồi sẽ qua, nhưng ánh mắt hạnh phúc của người mẹ khi biết mình vẫn đẹp trong mắt con cái, trong mắt cuộc đời… có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu.