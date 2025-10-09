Trong khi khán giả Việt vẫn còn ấn tượng với cái kết viên mãn của Hương vị tình thân – nơi Phương Oanh hóa thân thành Nam, cô gái xuất thân nghèo khó nhưng cuối cùng được “shark Long” cưới làm vợ, trở thành nàng dâu hào môn và sinh đôi hai bé kháu khỉnh – thì ở phiên bản remake của Trung Quốc mang tên Gió ngang khoảng trời xanh, nhân vật tương ứng lại phải trải qua một hành trình trái ngược hoàn toàn.

Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh vào vai Mỹ Anh, một người phụ nữ rơi vào nghịch cảnh công ty phá sản, chồng vướng lao lý và cái kết ly hôn đầy nước mắt.

Nam của Hương vị tình thân

Khi lên sóng năm 2021, Hương vị tình thân nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim quốc dân, đưa tên tuổi Phương Oanh lên một tầm cao mới. Nhân vật Nam mà cô đảm nhận không chỉ là biểu tượng của nghị lực và lòng nhân hậu mà còn là hình mẫu người phụ nữ hiện đại – dám yêu, dám đấu tranh, dám giữ gìn hạnh phúc của mình.

Trong Hương vị tình thân – bộ phim truyền hình Việt Nam gây sốt năm 2021, Phương Oanh đảm nhận vai Phương Nam, một cô gái mồ côi mẹ, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn mạnh mẽ và sống chân thành.

Nam có tính cách thẳng thắn, bộc trực, đôi khi hơi “bụi bặm”, nhưng ẩn sau đó là trái tim ấm áp, luôn đặt gia đình và người thân lên trên hết. Trải qua nhiều tổn thương, Nam dần chinh phục được trái tim “shark” Long (Mạnh Trường) – một giám đốc lạnh lùng, điển trai nhưng nguyên tắc.

Tình yêu của họ không hề dễ dàng: Từ sự phản đối của mẹ chồng, những hiểu lầm dai dẳng, cho đến việc Nam phải chứng minh giá trị bản thân trong gia đình hào môn. Nhưng cuối cùng, cô vẫn giữ được bản lĩnh và sự tử tế – những điều khiến khán giả cảm phục nhất ở nhân vật này.

Cái kết của Hương vị tình thân khiến khán giả mãn nguyện: Nam và Long chính thức về chung một nhà, cô sinh đôi hai bé đáng yêu và trở thành “nàng dâu vàng” được yêu mến nhất màn ảnh Việt. Hình ảnh Nam trong mái ấm tràn đầy yêu thương được xem là biểu tượng của “người phụ nữ Việt hiện đại” – vừa kiên cường, vừa biết hy sinh cho hạnh phúc.

Mỹ Anh của Gió ngang khoảng trời xanh

Sau thành công vang dội của Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với dự án truyền hình mới Gió Ngang Khoảng Trời Xanh – phiên bản Việt được remake từ bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc 30 Chưa Phải Là Hết. Bên cạnh cô, hai nữ diễn viên trẻ Việt Hoa và Quỳnh Kool cũng góp mặt trong vai chính, hứa hẹn mang đến một “bộ ba phụ nữ tuổi 30” với những góc nhìn rất khác nhau về hôn nhân, sự nghiệp và hạnh phúc.

Không còn “happy ending”, phiên bản này khắc họa rõ sự khốc liệt của hôn nhân hiện đại, nơi tình yêu không đủ để chống lại áp lực vật chất và danh vọng.

Nếu trong Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh gây thương nhớ với hình ảnh Phương Nam – cô gái giàu nghị lực, lấy chồng hào môn và có cái kết viên mãn, thì ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, cô sẽ hóa thân thành Mỹ Anh – một người phụ nữ tưởng như có tất cả: chồng thành đạt, gia đình êm ấm và cuộc sống sung túc, nhưng rồi mọi thứ dần sụp đổ.

Chồng của Mỹ Anh vướng vào khủng hoảng tài chính, công ty phá sản, khiến cô rơi vào tình huống mất cả điểm tựa lẫn niềm tin. Hôn nhân đổ vỡ, Mỹ Anh buộc phải đối diện với sự thật trần trụi: tình yêu không đủ cứu vãn mọi thứ, và phụ nữ phải học cách đứng lên giữa những mất mát.

Đây được xem là vai diễn đánh dấu bước chuyển lớn của Phương Oanh – từ hình ảnh “nàng dâu hào môn hạnh phúc” sang một người phụ nữ trưởng thành, từng trải, chất chứa nhiều mâu thuẫn nội tâm.

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh 2025 không chỉ chuyển thể lại kịch bản 30 Chưa Phải Là Hết mà còn “Việt hóa” mạnh mẽ để phù hợp với tâm lý, văn hóa và đời sống người Việt. Các mâu thuẫn hôn nhân, áp lực công việc, định kiến xã hội… được khai thác sâu hơn nhưng vẫn giữ tinh thần nhân văn, ấm áp.